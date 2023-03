TEST – MG ZS EV tegen Citroën e-C4: actieradius is belangrijker dan comfort

De MG ZS EV en Citroën e-C4 zijn compacte elektrische suv’s van ongeveer 40.000 euro. De Citroën biedt meer comfort, maar dat maakt niet uit want jij wil de grote batterij van de MG.

Dit bericht is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 4. Vandaag belichten we het comfort en de actieradius van beide auto’s.

Citroën e-C4 blinkt uit in comfort

Op het gebied van comfort heeft Citroën een naam hoog te houden. Zou de e-C4 op dit vlak verliezen, dan krijgen de Franse technici straf en moeten ze voortaan bij rood vlees witte wijn drinken. Deze draconische maatregel werkt, want de elektrische Citroën laat zich van zijn meest behaaglijke kant zien. Wind- en afrolgeluiden worden beter gedempt en het onderstel is op geen piepje of kraakje te betrappen. En dat terwijl de MG ZS EV oneffenheden in het asfalt soms zacht kreunend incasseert.

Wil je elke vrijdag gratis een autotest lezen?

Aanmelden

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Veersysteem met hydraulische kussentjes

Elke elektrische C4 heeft het comfortabele veersysteem met hydraulische kussentjes dat relaxed omspringt met gaten in de weg en diepliggende putdeksels. Maar het werkt niet perfect: de achteras kan stevige dwarsrichels niet volledig verbergen voor de inzittenden. Het valt ons ook op dat met vier collega’s en een goedgevulde cameratas aan boord, het veercomfort terugvalt van ‘goed’ naar ‘doorsnee’. Nou heeft de e-C4 ook maar een laadvermogen van 336 kilo.

De pech van de MG ZS EV

De ZS EV is ook toegespitst op comfort. Zijn vering en demping zijn duidelijk bedoeld om de inzittenden te ontzien, maar hij heeft de pech dat we hem vergelijken met de nog comfortabeler e-C4. Alsof je tijdens de bedrijfsborrel een dartpijltje gooit met Raymond van Barneveld. De carrosserie beweegt meer en dat is wat vermoeiend voor de inzittenden. Met bijna 400 kilo aan laadvermogen, zit de MG minder snel aan zijn grenzen dan de Citroën. Toch overtreft de Chinees de Fransman op bijna geen enkel comfortaspect. Bijna, want de klimaatbeheersing van de ZS EV doet zijn werk wel beter.

100 kilometer extra range voor ZS EV

We staan nog met één been in het comforthoofdstuk, want het wegnemen van actieradiusstress is ook een vorm van comfort. Het verschil in bruikbare capaciteit bedraagt bijna 25 kWh in het voordeel van de MG ZS EV (45 versus 69,9 kWh). En daar pluk je tijdens lange autoritten de vruchten van, want 25 kWh staat gelijk aan meer dan honderd snelwegkilometers.

Rijden in de Eco-stand

Voor de e-C4 meten we een testverbruik van 21,5 kWh/100 km, wat met een netto capaciteit van 45 kWh neerkomt op een realistische actieradius van 209 kilometer. Door in de Eco-stand te rijden, kun je dat oprekken tot 255 kilometer. De ZS EV verbruikt meer stroom (22,8 kWh/100 km), maar dat is gezien de veel grotere batterij niet erg: 306 kilometer op een volle accu. Of 379 kilometer als je zuinig bent.

Conclusie

Het belangrijkste pluspunt van de MG ZS EV is zijn grote batterij en de bijbehorende actieradius. Je komt namelijk wel honderd kilometer verder op een acculading stroom. Terwijl hij evenveel kost als een Citroën e-C4. Er is één zwaarwegend argument dat de e-C4 hiertegen kan inbrengen en dat is het hoogstaande comfort. Zijn vering is uitstekend, de stoelen zitten lekkerder dan die van de MG en het is merkbaar stiller aan boord. Eigenlijk is dit de auto waarmee je langere afstanden wilt afleggen, maar vanwege zijn grotere range kies je toch voor de ZS EV.

Je leest de volledige test nu al in Auto Review 4/2023. Te vinden in het tijdschriftenschap en te bestellen in onze webshop.