TEST - vernieuwde Citroën ë-C4 (2023) doorbreekt psychologische grens

Toen collega Bart de Citroën ë-C4 zo’n anderhalf een jaar geleden testte, mopperde hij over de tegenvallende actieradius. En voilà: nu is de elektrische crossover coupé van Citroën er met een groter accupakket én meer vermogen.

Eigenlijk was het best gek dat het ­Stellantis-concern al zijn elektrische modellen van hetzelfde accupakket van 50 kWh (netto 45 kWh) voorzag. De Citroën ë-C4, Opel Mokka-e en Peugeot e-2008 zijn immers duidelijk hoger en zwaarder dan de elektrische versies van de Opel Corsa en de Peugeot 208.

In de praktijk leverde dat voor de grotere modellen een kleinere actieradius op. Terwijl juist de Citroën ë-C4 vanwege zijn ruimte en comfort prima geschikt is voor langere afstanden. Daarom is de nieuwe aandrijflijn met het grotere accupakket (54 kWh bruto, 51 kWh netto) meer dan welkom. Het WLTP-bereik gaat daarmee omhoog van 350 naar 420 kilo­meter.



Grotere actieradius Citroën ë-C4

Een actieradius van 70 kilometer extra klinkt misschien niet vreselijk indrukwekkend. Maar als je bedenkt dat een bereik van 400 kilometer voor veel automobilisten een psychologische grens is, zet de ë-C4 hiermee een belangrijke stap. Ook chemisch is het accupakket gewijzigd, zo daalde het kobaltgehalte van 20 naar 10 procent. Behalve meer bereik, zorgt de nieuwe elektrische aandrijflijn ook voor een hoger vermogen; dat stijgt van 136 naar 156 pk.



Wat de vermogensstijging voor gevolgen heeft voor de prestaties, daarover laat Citroën zich nog niet uit. Tijdens onze testrit ging de ë-C4 er vanuit stilstand en op tussensprints lekker rap vandoor. Sterker nog, als je uit een C4 PureTech 100 komt, weet je niet wat je overkomt als je plank­stroom geeft.

Vernieuwde ë-C4 zuiniger



Ondanks het extra vermogen, is de ­aandrijflijn van de ë-C4 ook efficiënter geworden. Citroën belooft een gemiddeld stroomverbruik van 14,9 kWh/100 km, tegen 15,3 kWh/100 km voor de versie met het kleine accupakket. In stedelijke omgeving moet met de nieuwe ë-C4 zelfs 12,0 kWh/100 km haalbaar zijn. En geloof het of niet, dat is ons tijdens de rit in de landelijke omgeving van Parijs daadwerkelijk gelukt.

Op de snelweg is dat een ander verhaal, daar ga je al snel richting 20 kWh/100 km. Snelladen doet de ë-C4 met maximaal 100 kW. Bij het snellaadstation hoef je dus niet achter de Porsches en Tesla’s bij de 350 kW-paal aan te sluiten. Houd rekening met een halfuur ‘snellaadtijd’ om het accupakket van 10 naar 80 procent op te laden.

C4 ruimer dan Mokka en 2008



Technisch is de Citroën C4 gelijkwaardig aan de Opel Mokka en de Peugeot 2008. Toch geven de meeste Nederlandse autokopers de voorkeur aan die andere twee Stellantis-­modellen. In 2023 zijn er in Nederland maar ongeveer 2000 stuks verkocht. De Peugeot 2008 realiseerde ruim het dubbele verkoopcijfer en de Opel Mokka zit tussen de twee Fransozen in.



De oorzaak ligt waarschijnlijk in het smaakgevoelige ontwerp van de Citroën. Want met praktische aspecten als ruimte op de achterbank en in de kofferbak, is hij de andere twee de baas. Bovendien is de C4 onder Nederlandse omstandigheden de comfortabelste van de drie. Daarnaast is het fijn dat je de klimaatregeling bedient met - best mooie - fysieke knoppen en niet eerst het infotainmentscherm hoeft in te duiken, zoals bij de Peugeot.



Prijs Citroën ë-C4



Met zijn vanafprijs van 39.830 euro zit de Citroën ë-C4 54 kWh tussen zijn twee neven in. De Opel is ruim 1800 euro goedkoper en zit op hetzelfde prijspeil als de ë-C4 met het kleine accupakket, die ook gewoon leverbaar blijft. De elektrische Peugeot 2008 54 kWh is juist zo’n 1600 euro duurder dan zijn landgenoot. Dan hebben we sinds kort ook nog de Jeep Avenger, die vanaf 39.500 euro te koop is.



Warmtepomp standaard



Alle elektrische C4’s hebben een 11 kW-­driefaselader standaard, evenals een ­warmtepomp. Het grote accupakket gaat in Nederland minimaal gepaard met de Plus-uitrusting. Daarin zit je op extra dik gevulde comfortstoelen, beschik je over een achteruitrijcamera en mag je een jaar lang gebruikmaken van de navigatieservice van TomTom. Automatische klimaatregeling, spoorassistentie, cruisecontrol, verkeersbordherkenning en led-koplampen behoren eveneens tot het standaardpakket.



Vind je de Citroën ë-C4 nog te gewoontjes? Klop dan 850 euro extra uit je oude sok en bestel een Citroën ë-C4 X. Dat is een opgehoogde sedan met een vreemdsoortig kippenkontje, waarbij een brievenbus toegang biedt tot een 510 liter metende kofferruimte.