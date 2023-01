Elektrische Citroën e-C4 X (2023) review: eigenzinnig of een beetje dom?

Een compacte sedan uit Frankrijk is normaliter een garantie voor rampspoed. Is Citroën met de e-C4 X eigenzinnig of juist een beetje stompzinnig?

Wat is opvallend aan de Citroën e-C4 X?

Er is een stelregel in de compacte middenklasse: breng nooit een sedan uit, want dat is een garantie voor slechte verkoopcijfers in West-Europa. Wat bezielt Citroën om van de geinige Citroën C4 nu tóch een versie met platte kofferklep bagageruimte uit te brengen? Willen ze met alle geweld voorkomen dat de verkopers hun eindejaarsbonus halen?

Het ligt anders. In Zuid-Europa en het Midden-Oosten is de C-segment sedan juist wél populair en op die markten richt Citroën zich met name. In landen als Turkije is de e-C4 X gewoon met brandstofmotoren te koop. Nederland krijgt maar één versie, de elektrische e-C4 X. Door de relatief korte motorkap en de wulpse achterkant is het design, eh, smaakgevoelig. Herman Finkers zou zeggen: “Wat een lief kind.”

Citroën presenteert de e-C4 zelfs als het model dat het gat vult tussen de C4 en de C5 X. Prik je daar doorheen, dan zie je gewoon een C4 met kont. Dat blijkt ook uit de specs. De elektromotor levert in beide modellen 136 pk en met het batterijpakket van 50 kWh haal je op drie kilometer na een overeenkomstige actieradius (e-C4: 357 kilometer, e-C4 X: 360 kilometer). Ook de wielbasis is gelijk. Wel is de e-C4 X langer dan de e-C4: 4,50 meter vs. 4,36 meter. In de bagageruimte van de e-C4 X kun je 510 liter kwijt.

Er is wel klein verschil: de e-C4 X heeft al het multimediasysteem uit de C5 X (groter scherm, logischer menustructuur, draadloze telefoonkoppeling), de hatchback moet het voorlopig nog stellen met een ouder systeem.



Wat is goed aan de Citroën e-C4 X?

Sinds Citroën op comfortgebied teruggrijpt naar de gerieflijke limousines waarmee het lang geleden geschiedenis schreef, is het weer goed toeven achter het stuur van het Franse merk. Hydropneumatische vering is niet teruggekeerd, maar de afstemming van het onderstel is precies wat je wenst van Citroën. Zacht en licht overhellend in bochten, maar zonder dat je zeeziek wordt. Op onze testroute wist het onderstel raad met alle soorten hobbels en kuilen – een echte kilometervreter.

Uiterlijk worden we niet meteen hebberig van de Citroën e-C4, maar het interieur ziet er keurig uit. Ondanks het harde plastic, oogt het geheel oogt fris als een zomerhit van Harry Styles. Hier en daar zijn aardige details aangebracht, zoals een kleurige strip in de voorportieren.



Wat kan beter aan de Citroën e-C4 X?

Als je 1,90 meter bent of langer, is het achterin vaak behelpen in een compacte middenklasser. Maar toen we de persinformatie van Citroën lazen, werden we hoopvol. “In de nieuwe Citroën ë-C4 X genieten de inzittenden van een ongeëvenaard gevoel van rust, comfort en ruimte. Vooral achterin is dat goed te merken.” Citroën zegt dat de rugleuning van de achterbank iets verder naar achteren staat dan in de hatchback en dat dit gunstig is voor de ruimte.

Dat is de theorie. Maar de praktijk is weerbarstig. Lange mensen moeten onderuitgezakt zitten zodat hun hoofd het dak niet raakt, maar dan komen je benen weer in de knel en krijg je en ongeëvenaard gevoel van trombose.

Verder heeft de e-C4 X nog niet de grotere elektromotor van Stellantis (156 pk in plaats van 136 pk) en is de capaciteit van het batterijpakket 50 kWh. Het iets minder kleine 54 kWh-batterijpakket, waarmee de actieradius hoogstwaarschijnlijk boven de 400 kilometer uitkomt, gaat voorlopig aan de e-C4 X voorbij. Zowel motor als batterij worden later wel in beide elektrische C4-modellen geleverd, maar het is niet bekend wanneer.



Is de Citroën e-C4 X duurder dan de gewone Citroën e-C4?

De prijs van de Citroën e-C4 X is iets hoger dan die van de e-C4, maar veel scheelt het niet. De instapper e-C4 X Feel kost 40.990 euro en dat is 850 euro duurder dan de e-C4 (40.140 euro). Via de Feel Pack (41.750 euro) kom je uit bij topmodel Shine (44.840 euro). Deze versie is 950 euro duurder dan de e-C4 (43.890 euro).

Welke versie je ook kiest, je hebt in alle gevallen recht op 2950 euro aanschafsubsidie van de overheid. De e-C4 X kan elk moment bij de dealer verschijnen.



Wat vind ikzelf van de Citroën e-C4 X?

Laat ik over het uiterlijk zeggen dat ik mijn geld niet durf te zetten op een klassiekerstatus en verwarmde garages onder het huis van rijke oliesjeiks. En als ik een calculerende koper was, zou ik even wachten tot de e-C4 X de krachtiger elektromotor met het grotere accupakket krijgt, dat de DS 3 E-Tense bijvoorbeeld al wel heeft. Op comfortgebied heeft Citroën zijn zaakjes als vanouds meer dan uitstekend op orde. Maar als ik de keuze had, koos ik de e-C4 met grote kofferklep.