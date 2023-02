Elektrische Citroën e-C4 X (2023): 3 voordelen, 3 nadelen

Dat van de Citroën C4 X alleen de elektrische versie naar Nederland en België komt, rekenen we hem niet aan. Maar de ruimte en de beperkte actieradius wel.

Nadeel 1: Citroën e-C4 X heeft een beperkte actieradius

Laten we beginnen met een groot verschil tussen de gewone Citroën C4 en de e-C4 X. De C4 is gewoon leverbaar met benzinemotoren, de e-C4 X alleen met elektromotor. Althans, in Nederland en België. Maar die keuze is best te billijken (zie nadeel 2).

Een echt nadeel is dat de e-C4 X voorlopig bruut genegeerd wordt bij de kleine update die de Franse tak van Stellantis doorvoert op zijn elektrische modellen.

De Citroën e-C4 X moet het nog doen met de kleinere elektromotor (136 pk in plaats van 156 pk) en batterij (50 kWh in plaats van 54 kWh). De actieradius is nu een weinig indrukwekkende 360 kilometer; met de update had je er meer dan 40 kilometer bijgekregen en zou je dus 400 kilometer met één acculading kunnen rijden.

De gefacelifte elektrische DS 3 E-Tense, die vrijwel tegelijk met de Citroën werd geïntroduceerd, is al wel leverbaar met de nieuwste techniek. En nu komt het merkwaardige: Citroën heeft wel aangekondigd dat de e-C4 X deze update zo snel mogelijk krijgt. Wie hem wil hebben, kan dus beter even wachten … Het is een raadsel waarom Citroën deze update niet meteen heeft doorgevoerd.



Nadeel 2: Noord-Europa houdt niet van een bevallige kont

Niet zo modegevoelig als de autowereld. Bij ons is de stationwagon niet aan te slepen, terwijl hij in Amerika nooit het pakezel-imago van zich af wist te schudden – zelfs niet met ster of vier ringen in de grille. Ook tussen Noord- en Zuid-Europa en Noord-Afrika bestaan grote verschillen. In landen rond de Middellandse Zee is een compacte sedan erg populair, bij ons juist helemaal niet.



En dus is het best verrassend dat de Citroën e-C4 X bij ons op de markt komt, met zijn (bij ons niet zo) bevallige achterste. Door de relatief korte motorkap en de wulpse achterkant is het design, eh, smaakgevoelig. De kans is dus groter dat je deze elektrische Citroën vaker op je vakantiebestemming ziet rijden dan op de A9. Herman Finkers zou zeggen: “Wat een lief kind.”

Nadeel 3: ruimte achterin

De e-C4 X is 24 centimeter langer dan de gewone Citroën e-C4, maar die extra centimeters komen volledig ten goede aan de bagageruimte. Dat is slecht nieuws voor lange mensen die achter in de Citroën moeten zitten. Voorin zit je uitstekend, maar op de achterbank is de ruimte matig, met name vanwege de aflopende daklijn.

Citroën heeft de rugleuning van de achterbank iets schuiner geplaatst om lange mensen een minder claustrofobisch gevoel te geven, maar het is niet voldoende om fijn te zitten. Iets om over na te denken als je opgroeiende pubers hebt …



Voordeel 1: Comfort avec grote C

Een ding moet je Citroën nageven. Comfort is weer een van de paradepaardjes van het merk. Het betekent niet dat de hydropneumatische vering is teruggekeerd, maar wél dat de afstemming van het onderstel aanvoelt als 'typisch Frans'. De veerwegbegrenzer – een stop waar de demper tegenaan stoot als je over een grote hobbel rijdt – is vervangen door hydraulische ‘kussens’. Zij bewaken de in- en uitgaande slag van de schroefveer en de schokdemper.

Elk kussen is een kamer gevuld met olie die de demper geleidelijker afremt en zo de hobbels soepeler absorbeert. Zacht en overhellend in bochten, maar zonder dat je zeeziek wordt. Voeg daar de stilte van de elektromotor bij en een bescheiden portie banden- en windgeruis, en het totaalplaatje is op comfortgebied erg positief.

Voordeel 2: in de Citroën e-C4 X kun je meer kwijt dan in de gewone e-C4

Het uiterlijk mag ons dan niet meteen hebberig maken, die dikke kont biedt wel praktische voordelen. In de bagageruimte van de e-C4 X kun je 510 liter kwijt. Dat is meer dan de 380 liter van de C4 hatchback. Al is de grote klap van de hatch weer fijner bij het beladen, maar daarover gaan we nu niet zeuren. Onder de vloer bevindt zich een opbergruimte voor de laadkabel.



Voordeel 3: nieuw multimediasysteem, maar ook fysieke knoppen

De Citroën e-C4 X mag op technisch gebied dan niet de nieuwste updates van Stellantis hebben gekregen, op een ander onderdeel loopt hij wel voor. Hij is al voorzien van het moderne multimediascherm uit de Citroën C5 X. De C4 hatchback heeft nog het oude, kleinere scherm.



Niet alles wordt gelukkig bediend via het aanraakscherm. De airco bedien je via echte knoppen en ook voor de drie rijprogramma's (Eco, Normal, Sport) heb je een fysieke knop.