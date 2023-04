Citroën e-C4 X (2023) test: elektrische Fransman is geen 1-aprilgrap

Wat bezielt Citroën om van de geinige C4 een elektrische sedanversie aan te bieden, die in de meeste Europese landen niet verkoopt?



Het antwoord is eigenlijk heel simpel. We zijn gewend om auto's met onze Nederlandse blik te bekijken. Maar in Zuid-Europa en het Midden-Oosten is de C-segment sedan juist wél populair en op die markten richt Citroën zich met de Citroën e-C4 X met name. Door de relatief korte motorkap en de wulpse achterkant is het design, eh, smaakgevoelig. Citroën presenteert hem als een mengelmoes van een suv, een sedan en een hatchback. De e-C4 X lijkt een grote achterklep te hebben, maar is een sedan die wat hoger op z'n poten staat.

Alleen elektrische e-C4 X naar Nederland en België



Bij ons kun je alleen rijden in de elektrische Citroën e-C4 X, in de meeste landen rond de Middellandse Zee en in Oost-Europa komt hij ook met verbrandingsmotoren op de markt. De e-C4 vult het gat tussen de C4 en de C5 X, zegt Citroën. Maar dat moeten we met een korreltje zout en een pain met gebakken camembert nemen: het is gewoon een C4 met kont.



Dat blijkt ook uit de specs. De elektromotor levert in beide modellen 136 pk, terwijl je met het batterijpakket van 50 kWh een actieradius haalt die vrijwel overeenkomt (C4: 357 kilometer, C4 X: 360 kilometer). Ook de wielbasis is gelijk. Wel is de e-C4 X langer dan de e-C4: 4,60 meter vs. 4,36 meter. In de bagageruimte van de e-C4 X kun je 510 liter kwijt. Dat is meer dan de 380 liter van de hatchback. De e-C4 X doet mee met de 'dikkewielentrend', zelfs de instapper krijgt al standaard 18-inch lichtmetaal.

Aan een klein detail zie je dat de C4 X nieuwer is dan de gewone C4: hij heeft het nieuwe multimediasysteem uit de C5 X (groter scherm, logischer menustructuur, draadloze telefoonkoppeling). De hatchback moet daar nog op wachten.

Er is iets met de achterbank



Dan de ruimte. Die is voorin op de extra dik gevulde advanced comfort seats (standaard vanaf de Feel Pack-uitvoering) prima voor elkaar, hooguit hadden de zittingen van de voorstoelen iets langer gekund. De persinformatie over de ruimte achterin stemt ons hoopvol. “In de nieuwe Citroën ë-C4 X genieten de inzittenden van een ongeëvenaard gevoel van rust, comfort en ruimte. Vooral achterin is dat goed te merken.”



Citroën zegt dat de rugleuning van de achterbank iets verder naar achteren staat dan in de hatchback en dat dit gunstig is voor de ruimte. Maar in de praktijk valt dat vies tegen. Lange mensen moeten onderuitgezakt zitten zodat hun hoofd het dak niet raakt, maar dan komen hun benen weer in de knel en krijgen ze een ongeëvenaard gevoel van trombose.



Terug naar de plek achter het stuur. Weliswaar is in het dashboard hard plastic toegepast, maar toch ziet het er fris uit. Hier en daar is het interieur van een geinig detail voorzien, zoals een kleurige strip in de voorportieren. De airco bedien je via echte knoppen en ook voor de drie rijprogramma's (Eco, Normal, Sport) heb je een fysieke knop. Voor de neus van de bestuurder zit een modern vormgegeven digitaal instrumentarium.

Onderstel biedt Citroën-comfort



Bij het uiterlijk van moderne middenklassers van Citroën verlangen we nog wel eens terug naar de gloriejaren. De voorgangers van de e-C4 X heten GS(A) en BX en stijgen steeds verder op de klassiekerladder. De huidige designtaal van Citroën grijpt niet terug naar dat roemrijke verleden, maar op een ander onderdeel gebeurt dat wel. Comfort is weer een van Citroëns paradepaardjes.



Dat betekent niet dat de hydropneumatische vering is teruggekeerd, maar wél dat de afstemming van het onderstel aanvoelt als 'typisch Frans'. De veerwegbegrenzer – een stop waar de demper tegenaan stoot als je over een grote hobbel rijdt – is vervangen door hydraulische ‘kussens’. Zij bewaken de in- en uitgaande slag van de schroefveer en de schokdemper. Elk kussen is een kamer gevuld met olie die de demper geleidelijker afremt en zo de hobbels soepeler absorbeert. Zacht en overhellend in bochten, maar zonder dat je zeeziek wordt.



Op onze testroute in de omgeving van Valencia, weet het onderstel raad met alle soorten hobbels en kuilen – een echte kilometervreter. Voeg daar de stilte van de elektromotor bij en een bescheiden portie banden- en windgeruis, en het totaalplaatje is op comfortgebied erg positief. Al vinden we het jammer dat one-pedal driving (remmen door gas los te laten, een garantie voor nóg meer comfort) niet mogelijk is.



Actieradius Citroën e-C4 X



Het begrip 'kilometervreter' is bij elektrische auto's wel een relatief begrip. Zeker omdat de e-C4 X niet de pepkuur kreeg die de DS 3 E-Tense op hetzelfde platform al wél heeft gekregen. Daardoor moet de e-C4 X het nog doen met de kleinere elektromotor (136 pk in plaats van 156 pk) en batterij (50 kWh in plaats van 54 kWh). Met de grotere batterij, was de actieradius gestegen tot ruim 400 kilometer. Opladen gaat met maximaal 100 kW, niet meer dan een gemiddelde waarde. Na een halfuur is de batterij van 10 tot 80 procent gevuld.



Traag is de 136 pk sterke e-C4 niet; een honderdsprint in 9,5 seconden is niet slecht. Maar vergeleken met de meeste concurrenten, zijn het vermogen en het koppel van 260 Nm niet denderend. Comfort gaat boven dynamiek, en liefhebbers van het merk zullen hem zijn weinig sportieve bochtgedrag graag vergeven.



Prijsvergelijking e-C4 en e-C4 X



In tegenstelling tot de e-C4 X, is de C4 wél leverbaar met benzinemotoren. Bij de elektrische versies zijn de prijsverschillen klein. De instapper e-C4 X Feel kost 40.990 euro, de hatch staat voor 40.140 euro in de prijslijst. Via de Feel Pack (41.750 euro; e-C4: 40.800 euro) kom je uit bij topmodel Shine. Deze versie kost 44.840 euro en is 950 euro duurder dan de e-C4 zonder kont. Maar als we de smaak van de Nederlander een beetje juist inschatten, is de kans minimaal dat de C4 X de hatchback van de troon stoot als bestverkochte Citroën.

Laten we over het uiterlijk van de e-C4 X zeggen dat we ons geld niet zetten op de klassiekerstatus van zijn roemrijke voorgangers. De e-C4 X maakt een valse start, want calculerende kopers kunnen beter wachten op de krachtiger elektromotor met het grotere accupakket krijgt. Op comfortgebied heeft Citroën zijn zaakjes als vanouds uitstekend op orde. Maar we verwachten dat je de sedan straks vaker zult zien op je mediterrane vakantiebestemming dan bij ons in de Benelux.