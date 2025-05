Citroën C4 test - niet alleen origineler dan een Golf

Tests

Citroën heeft een drukke tijd voor de boeg, met meerdere nieuwe en vernieuwde modellen. De gefacelifte Citroën C4 is daar een voorbeeld van. Origineler dan een Volkswagen Golf, maar ook goedkoper.

Wie het design van het uitzwaaiende model veel te rommelig vindt, zal opgelucht ademhalen bij het zien van de vernieuwde Citroën C4. De nieuwe neus is meer in balans en rustiger, maar zonder in de anonimiteit te treden. In de motorkap zitten een paar 'deuken', maar die heeft zijn voorganger ook. Verder is de opnieuw gestileerde double chevron op de neus enorm.

Schattige konijntjes

Ook voordat ze aan de achterkant zijn begonnen, hebben de designers van Citroën eerst een yogasessie gedaan en naar foto's van schattige konijntjes gekeken om rustig te worden. Het vergezochte diagonale design van de achterlichten is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor meer beheerste horizontale lijnen. Toch ziet het er nog origineel uit.



Nieuw infotainment

In het interieur valt ook het een en ander op, zoals het nieuwe 7-inch digitale instrumentarium en het nieuwe infotainment. Voor de buitenkant zijn twee nieuwe carrosseriekleuren beschikbaar: Manhattan Green (de kleur op de foto's) en Mercury Green.

De Citroën C4 was al een van de comfortabelst verende auto's in zijn klasse (Volkswagen Golf, Opel Astra, Toyota Corolla) en met de toevoeging van kussentjes bij alle versies is dat er alleen maar beter op geworden. Die kussentjes heten officieel Progressive Hydraulic Cushions en maken deel uit van de Advanced Comfort-vering. Die is standaard en zorgen ervoor dat oneffenheden in het wegdek zo goed mogelijk geabsorbeerd worden.

Citroën belooft 'het gevoel van een vliegend tapijt', maar zo ver willen we niet gaan (hoewel we nooit op een vliegend tapijt hebben gezeten). De C4 laat het heus wel merken als je over een drempel of dwarsrichel rijdt. Vervelend stoterig wordt dit echter nooit. En eenmaal op glad asfalt, valt pas echt op hoe comfortabel en geruisloos de Citroën C4 is. Vooral de elektrische versie.

Hier worden we blij van

We blijven nog even bij kussentjes, want die vind je ook op de Advanced Comfort Seats met 15 mm dikkere schuimvulling. Al die kussentjes op de zitting en rugleuning zien er niet alleen grappig uit, ze voelen ook prettig aan. Helaas behoren ze niet tot de standaarduitrusting, maar het tweede uitrustingsniveau Plus heeft ze al wel.

Waar we in veel andere auto's moe worden van het zoeken naar de manier om de verplichte piepjes uit t e zetten, maakt de Citroën C4 het ons gemakkelijk. Het waarschuwingssignaal voor het overschrijden van de maximumsnelheid kun je met één druk op de knop het zwijgen opleggen. Waar we ook blij van worden, zijn de fysieke knoppen onder het scherm en het ontbreken van touchknoppen op het stuurwiel.

Citroën C4: mild hybrid of elektrisch

We hebben gereden met zowel de elektrische C4 (54 kWh, 156 pk) als de mild hybrid versie met 136 pk. Die waren al leverbaar, dus niets nieuws onder de zon. Stel je niet te veel voor van het vermogen, 'toereikend' is de juiste omschrijving. De mild hybrid zit in 10,7 seconden op de 100 km/h, de EV (met standaard warmtepomp) doet hier 9,1 seconden over.

Voordeel van een comfortabele auto is dat je ook niet verleid wordt om heel sportief te rijden, waardoor we met de hybride-versie een gemiddeld verbruik van 5,8 l/100 km realiseerden. Toch geven we de voorkeur aan de elektrische Citroën C4, omdat-ie stiller is en soepeler rijdt. En ook die Citroën ë-C4 is zuinig. Na een rit van 1,5 uur, deels door de bergen, gaf de verbruiksmeter 14,1 kWh/100 km aan. Daar is niks mis mee.

Citroën C4 2025 test conclusie

Een facelift moet ervoor zorgen dat je er beter uitziet dan voorheen. Wat dit betreft is de opfrisser van de Citroën C4 geslaagd. Het design is rustiger en meer in balans, maar nog altijd onderscheidend en daarmee typisch Citroën. Een comfortabel rijdend en origineel alternatief voor de gevestigde orde, zoals de Volkswagen Golf.

Bovendien wint de C4 Hybrid het van de Golf als het op de prijs aankomt (32.850 versus 35.990 euro). Plus dat je niet zelf hoeft te schakelen en bij de basis-Golf wel.