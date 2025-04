Interieur nieuwe Citroën C5 Aircross heeft een 'spectaculair scherm'

Nieuws

De nieuwe Citroën C5 Aircross is los! De Franse SUV in het C-segment biedt voor elk wat wils, je kunt kiezen uit mild hybrid, plug-in hybride én volledig elektrisch.

Het uitzwaaiende model kwam hier in 2018 op de markt, maar stamt eigenlijk al uit 2015. Hij valt op door z'n vriendelijke ronde vormen, maar dat behoort nu tot de verleden tijd. Bij de introductie van de nieuwe (elektrische) Citroën C3 gaf Citroën al aan dat de kleine crossover het startschot gaf voor een nieuwe designtaal. En inderdaad, de nieuwe Citroën C5 Aircross wordt gekenmerkt door scherpe hoeken en rechte lijnen. Opvallende kenmerken? Zonder twijfel de opmerkelijke achterlichten.

Slag groter

Uiteraard is alles wel een slag groter, want de Citroën C5 Aircross staat op het STLA Medium-platform van Stellantis, net als de Peugeot 5008 en de Opel Grandland. De lengte bedraagt 4,65 meter, 15 centimeter langer dan eerst. De breedte en hoogte komen uit op 1,90 en 1,66 meter. Dat is iets breder dan voorheen, maar ook iets minder hoog.

'Ruimste SUV in C-segment'

De wielbasis van de Citroën C5 Aircross groeide met 6 centimeter tot 2,78 meter. Citroën claimt dat bijna al die extra centimeters voor de beenruimte van de achterpassagiers zijn. Het merk gaat nog een stapje verder door zijn nieuwste model de ruimste SUV in het C-segment te noemen. Althans, op de achterbank. De bagageruimte is 651 liter groot, onafhankelijk van de aandrijflijn. Verder is er door het interieur bijna 40 liter aan extra opbergruimte beschikbaar.

Citroën C5 Aircross: keuze uit 3 aandrijflijnen

Nu we toch bij de aandrijflijnen zijn aanbeland, je kunt kiezen uit 3 mogelijkheden:

C5 Aircross (mild) Hybrid 145 - 1.2 3-cilinder turbomotor met 136 pk + 28 pk sterke elektromotor C5 Aircross Hybrid 195 (plug-in) - 1.6 4-cilinder turbomotor met 150 pk + 125 pk sterke elektromotor C5 ë-Aircross (elektrisch) - elektromotor van 210 of 230 pk, batterij van 73 of 97 kWh

Citroën C5 Aircross elektrisch actieradius

De actieradius van de elektrische Citroën C5 Aircross bedraagt 520 km voor de kleine batterij en 680 km voor het grotere exemplaar. Een 11 kW 3-fasen lader is standaard, in 2026 volgt een exemplaar van 22 kW. Snelladen (160 kW) kost je een klein halfuurtje (batterij van 97 kWh) of exact 30 minuten (batterij van 73 kWh).

Voor de plug-in versie van de C5 Aircross met een batterij van 21 kWh geeft Citroën een actieradius op van 86 km gemiddeld en ruim 100 km in de stad. Dat is nog niet zo veel als bijvoorbeeld een Volkswagen Tiguan haalt (128 km met een batterij van 19,7 kWh), maar het zal voor veel mensen voldoende zijn voor het dagelijkse woon-werkverkeer.

Op de hoogte blijven van nieuwe automodellen? Je vindt ze in onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Primeur

Dan het interieur, want dit heeft een primeur in de vorm van het grootste centrale scherm ooit in een auto van Stellantis. Best een prestatie van formaat als je bedenkt dat Stellantis 15 automerken telt, inclusief Leapmotor. Citroën overdrijft het wel een beetje door het scherm 'een spectaculair waterval touchscreen' te noemen, maar toegegeven: het is inderdaad groot. Hoe groot, zegt Citroën gek genoeg dan weer niet.

De nieuwe Citroën C5 Aircross wordt in de tweede helft van 2025 leverbaar.