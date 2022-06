Bam! Daar staat de bewering, op sheet 2 van de perspresentatie al. Citroën windt er geen doekjes om en beweert gewoon even dat de C5 Aircross 'de comfortabelste c-segment suv' op de markt is. Nou prima, dan gaan we hem ook zo beoordelen. Is de Franse softroader echt 'soft'? Lees het in onze Citroën C5 Aircross-review.



Wat valt op aan de Citroën C5 Aircross (2022)?

Dat-ie een facelift heeft gehad. En dat is niet zo logisch als het klinkt, want de meeste automobiele optrekbeurten moet je met een elektronenmicroscoop bestuderen om de verschillen te kunnen zien. Citroën heeft zijn designers zowaar aan het werk gezet. Weg is het open gezicht van de voorheen zo olijke C5 Aircross. Nu fronst de Fransman net zo hard als de andere suv's uit zijn klasse. Vrijwel niets bleef hetzelfde aan de voorkant, waar de dagrijverlichting nu een v-vorm heeft (net als die van de Citroën e-C4) en de koplampen achter verduisterd 'glas' schuilgaan. Aan de achterkant val het reliëf in de nieuwe lichtunits op.

De belangrijkste wijziging in het interieur springt meteen in het oog: het 10-inch infotainmentscherm, dat een stukje boven het dashboard uitsteekt. Het vorige display zat ingeklemd tussen de luchtroosters op de middenconsole. Nu zijn de uitstroomopeningen onder het touchscreen geplaatst. Iets verder naar beneden valt ook iets op: de keuzehendel van de automaat mist. Die is vervangen door een simpele tuimelschakelaar. Verder roept Citroën dat de gebruikte materialen in de cabine mooier zijn geworden. En dat klopt, al zijn de plastics onder de stoellijn nog steeds vrij hard en krassig.

Wat is goed aan de Citroën C5 Aircross?

Citroën heeft de C5 Aircross vooral een visuele en functionele update gegeven. Onderhuids blijft eigenlijk alles bij hetzelfde. Voor de paar klanten die nog een diesel willen, is een BlueHDi met 130 pk beschikbaar, de rest gaat voor de bekende 1,2-liter driepitter met 130 pk of de 225 pk sterke plug-in hybride. Die laatste put uit een 13,2 kWh-batterij en komt op elektrokracht alleen maximaal 50 kilometer ver. Het officiële verbruik van 1 liter op 333 km moet je met een flinke korrel aluin nemen, al is de C5 Aircross Hybrid ongetwijfeld zuiniger dan de benzineversie.

Wij konden tijdens de persintroductie helaas alleen met die PureTech 130 rijden. Het motortje doet zijn werk prima, is vrij stil en werkt over het algemeen fijn samen met de (optionele) achttraps automaat. Meteen vanaf de eerste meters is duidelijk dat je geen enkele sportiviteit moet verwachten van de C5 Aircross. De besturing is licht en het onderstel heerlijk zacht. Je hart zal geen slagje harder slaan van de rijervaring in de Citroën, maar op een druilerige woon-werkrit wil je misschien ook wel geen spanning en sensatie.

Alles staat in het teken van comfort. De C5 Aircross maakt gebruikt van speciale dempers, de zogenoemde Progressive Hydraulic Cushions, die voor een soepelere en rustigere rit moeten zorgen. En dat ook doen. Verder blaast Citroën hoog van de toren over zijn Advanced Comfort Seats, stoelen die extra schuim en ander zacht materiaal bevatten voor een zo goed mogelijke zit. Maar om heel eerlijk te zijn, voelen we het verschil met normale stoelen niet zo goed. Misschien moeten we ze om en om eens proberen.

De achterbank van de C5 Aircross is flexibel. Je kunt de drie zittingen individueel naar voren of naar achteren schuiven voor meer kofferruimte of meer beenruimte. Met de leuningen omgevouwen, gaat er maximaal 1630 liter mee. Anders tussen de 580 en 720 liter. Kies je voor de plug-in hybridevariant van de C5 Aircross dan snoept de batterij 120 liter van je kofferbak af. Het is overigens fijn dat Citroën achterin voor drie gevormde zittingen heeft gekozen. Dan zit je als derde passagier niet op een oncomfortabele 'bult', zoals in veel andere auto's.

Wat kan beter aan de Citroën C5 Aircross?

We hebben hierboven het comfortabele onderstel geroemd, maar de spiffy dempers van de C5 Aircross kunnen helaas niet zo goed overweg met plotselinge richels in de weg. Dan siddert er een akelig harde klap door de carrosserie. Een ander puntje van kritiek heeft te maken met het infotainmentsysteem, dat niet altijd uitblinkt in gebruiksgemak en te veel handelingen van je vraagt om bijvoorbeeld de temperatuur van de airco te veranderen. Verder heeft de digitale cockpit wat moeite met de navigatiekaart, want die wordt heel gepixeld weergegeven.

Wanneer komt de Citroën C5 Aircross en wat kost-ie?

De Citroën C5 Aircross arriveert binnenkort in Nederland. Vanaf 39.690 euro heb je de versie met 130 pk leverende benzinemotor. Om hetzelfde uitrustingsniveau te krijgen als de instap-hybride (Feel) moet je minimaal 41.890 euro meebrengen. En dan wordt de Plug-in Hybrid 225 toch erg aantrekkelijk, met zijn prijs van 44.190 euro. Zeker als je bedenkt dat hij standaard een achttraps automaat heeft, waarvoor je bij de PureTech 130 nog eens flink moet bijbetalen. Die neem je het schakelen pas uit handen voor 46.390 euro. Oef!

Wat vind ikzelf van de Citroën C5 Aircross?

Ik vraag me af of ik eigenlijk wel een mening heb over de Citroën C5 Aircross. Het is namelijk niet een auto die je bijblijft. In zijn klasse blinkt de suv uit op het gebied van comfort, maar verder is hij vrij gemiddeld: niet uitgesproken excellent, maar gewoon goed. De facelift staat hem uitstekend, wat mij betreft. Het aaibare is er een beetje af. Er staat nu een stoerdere Citroën dan voorheen op je te wachten als je 's ochtends de deur uit stapt. En ja, de betekenis van het woord sportiviteit kent de C5 Aircross niet, maar zit je op stevige veren en harde dempers te wachten op de A2 richting Utrecht? Nee, dan wil je gewoon gewiegd worden.