Dit Franse automerk blaast een aan de kant geschoven merkwaarde nieuw leven in

Het begrip 'Frans comfort' is zo'n beetje bedacht door Citroën. Alleen dat was het merk zelf enigszins vergeten. Maar de Citroën C5 Aircross biedt weer dat zalige gevoel alsof je op een vliegend tapijt over de weg zweeft. Of doen de Audi Q3 en de Honda ZR-V het nóg beter?

De Citroën C5 Aircross maakt van zijn afkomst geen enkel geheim. Hoewel Citroën het beroemde hydropneumatische veersysteem van onder meer de Citroën DS en Citroën CX al lang geleden overboord heeft gegooid, strijkt het onderstel van de plug-in hybride suv elke oneffenheid met een fluwelen handschoen glad.

In de schokdempers van de Citroën C5 Aircross zijn zogenaamde 'progressive hydraulic cushions' geplaatst, ter vervanging van de standaard rubberen bump-stops. Wanneer een wiel flink inveert, wordt de klap hydraulisch opgevangen; alsof er een springkussen onder de schommel of draaimolen is gelegd, in plaats van rubberen veiligheidstegels.

Vooral wanneer je veelvuldig langere afstanden aflegt, ga je de soepele afstemming van het Franse onderstel beslist waarderen. Zelfs de Audi Q3 is niet in staat om deze souplesse te evenaren, ook al is onze testauto uitgerust met adaptieve schokdempers.

Wat Citroën ook dik voor elkaar heeft, is de geluidsisolatie. Wanneer de viercilinder benzinemotor aanslaat om de elektromotor te ondersteunen, blijven de aandrijfgeluiden ver op de achtergrond.

Kwieke indruk

De aandrijflijn van de Citroën C5 Aircross maakt een kwieke indruk. De 1,6-liter viercilinder turbomotor (die nog in samenwerking met BMW werd ontwikkeld) is bovendien welgemanierd. Het relatief hoge gewicht (1793 kilo) van de plug-in hybride auto drukt echter zijn stempel op het verbruik. Wij noteerden een gemiddelde van 6,3 l/100 km (1 op 15,9), bij een stroomverbruik van 5,65 kWh/100 km. Met een volle accu haalt de Citroën C5 Aircross op stroom een maximale afstand van 39 kilometer.



Schommelschuit

Dat de Citroën C5 Aircross met zijn zacht geveerde onderstel geen vuist kan maken op het testonderdeel 'rijeigenschappen', wordt op het testcircuit snel duidelijk. In bochten helt de carrosserie sterk over; een opeenvolging van snelle linker- en rechterbochten verandert de C5 Aircross in een schommelschuit. Aan de andere kant: vlijmscherpe prestaties op het circuit staan doorgaans niet hoog op het verlanglijstje van de suv-koper.

Comfortabel en rustgevend

In zijn rol als comfortabele, rustgevende reisauto schikt de Citroën C5 Aircross zich het beste. De stekkertechniek van de plug-in hybride suv is handig verpakt, waardoor de bagageruimte een bruikbaar volume behoudt (460-1510 liter). De achterbank is opgedeeld in drie afzonderlijke, verschuifbare stoelen.

Audi is de meest veelzijdige

Dan nog kort de Audi Q3 en de Honda ZR-V. Laatstgenoemde scoort punten met zijn doordachte aandrijflijn. Dankzij de soepele samenwerking tussen de benzine- en elektromotor, levert de compacte suv uit Japan prima prestaties in ruil voor een bescheiden hoeveelheid benzine.

De Audi Q3 vertoont vooral op hogere snelheden zijn talenten en op het testcircuit blinkt hij zelfs uit. Het is de meest veelzijdige auto van deze vergelijkingstest. Waarom hij overall op de eerste plaats belandt en niet de comfortabele Citroën C5 Aircross lees je in de eerste Auto Review van dit jaar.

