TEST Mazda CX-5, BMW X1 en Honda ZR-V: ongelooflijk hoe ruim én hoe krap een SUV kan zijn

Veel autokopers willen een SUV vanwege de ruimte. In onze vergelijkende test van de Mazda CX-5, BMW X1 en Honda ZR-V blijkt weer eens dat de ene SUV de andere niet is ...



Wat is het belangrijkste aankoopmotief van mensen die een SUV aanschaffen? Voor de één zijn dat de stoere looks, de ander valt voor de hoge zitpositie. Daarnaast is het gevoel van ruimte een veelgehoord aankoopargument. Al scoort menig stationwagon op dat gebied minstens even goed.



Dat middelgrote suv’s bovengemiddeld veel binnenruimte kúnnen bieden, laat de BMW X1 overtuigend zien. Waar je ook zit, het is er riant. Zijn kofferruimte is met een inhoud van 500 tot 1545 liter evenmin onverdienstelijk.

De Honda ZR-V zit aan de andere kant van het spectrum. Voorin speelt de volumineuze tunnelconsole landjepik met de knieën van de voorste inzittenden. En achterin? Daar proberen de taps toelopende C-stijlen kop­stoten uit te delen aan de achterpassagiers. In de bagageruimte gaat het er eveneens vrij krap aan toe: met een inhoud van 380 tot 1312 liter is de Honda niet de gedroomde verhuiswagen.



De Mazda CX-5 is de ruimtereus van dit trio



Nee, dan de Mazda CX-5; in diens 522 tot 1638 liter metende kofferbak kun je desgewenst een complete studenteninboedel kwijt. Verder is de achterbank van de CX-5 in drie delen neer te klappen en creëer je moeiteloos een vlakke laadvloer.

En of je nu van paarden houdt of een caravanliefhebber bent, met een maximaal trekgewicht van 2000 kilo sleept de Mazda CX-5 ze overal heen. Al moet de koppeling wel hard werken als je vanuit stilstand een zware aanhanger heuvelopwaarts moet trekken. Dan speelt het gebrek aan koppel bij lage toerentallen de Mazda parten.

Honda ZR-V niet geschikt als caravantrekker



De Honda ZR-V speelt met een maximum aanhangergewicht van 750 kg in de divisie van hondenkarren en lichtgewicht vouwcaravans. Met een maximaal laadvermogen van 543 kg aan mensen en spullen kan de Honda juist weer het meeste verstouwen. In welke vorm en waar je die honderden kilo’s kwijt moet, is dan weer de grote vraag.

Mazda: bediening zonder touchscreen



Als het om de bediening gaat, overtuigt de BMW X1 met zijn snelle navigatieberekeningen en de duizelingwekkend snelle smartphonekoppeling. Het infotainmentscherm doet je ook duizelen, maar dan vanwege het grote aantal icoontjes. Dat leidt te veel af, en laat je terugverlangen naar de tijd van de iDrive-knop op de tunnelconsole.

De Mazda CX-5 gebruikt nog wel een soortgelijke knopbediening. Die vergt iets meer gewenning, maar werkt op den duur beter en ­minder afleidend dan een touchscreen. De iconen op het Honda-­beeldscherm zijn lekker groot, maar hier struikelen we in het begin weer over de menustructuur, en de spraakbediening ­reageert niet altijd adequaat.

