In deze auto’s rijdt de Nederlandse politie in 2024 (en in deze in 2025)

Nieuws

Zie je nu een politieauto rijden, dan is dat meestal een Mercedes B-klasse of Vito. Maar die auto's zijn zó 2024. Er komen nieuwe politieauto’s aan in 2025. En daarvoor koos de politie twee heel andere merken.

De Mercedes B-klasse en Vito waarin de Nederlandse politie rijdt, worden in 2025 vervangen door de BMW X1 en de Ford Kuga. Hoe kwam de politie uit bij deze twee modellen?



Flinke order



Het gaat om een flinke order voor BMW en Ford. In totaal heeft de politie, verdeeld over beide merken, 1100 auto’s besteld. Eind 2025 komt er een derde model bij. Dat wordt een elektrische auto. Alleen is nog niet bekendgemaakt welke dat wordt. De aanbesteding loopt nog op dit moment. Het merk dat wint, mag 500 auto’s aan de politie leveren.



Nieuwe politieauto's 2025



Ford Kuga politie 2025



Met de politie-Ford Kuga is iets geks aan de hand. De politie krijgt een versie die in Nederland niet te koop is (wel in Belgié). Het gaat om een 'gewone' hybride met 150 pk. De enige Nederlandse Kuga's met deze aandrijflijn, hebben dus een zwaailicht op het dak en een rood-blauwe striping. Een gewone hybride hoef je niet aan de laadpaal te hangen. Gehannes met een stekker wil je niet als je snel de achtervolging moet inzetten, dus mag de politie in stekkerloze Fords criminelen in de kraag vatten.

Wie niet bij de politie werkt en toch in een nieuwe Ford Kuga wil rijden, kan alleen kiezen voor de 243 pk sterke PHEV, een stekkerhybride.



BMW X1

Ben je bang dat de politie van jouw belastingcenten peperdure BMW’s koopt, dan kunnen we je een beetje geruststellen. De politie-BMW X1 is de basisversie met 136 pk. Dat is geen dikke zes-in-lijn, de Hermandad neemt genoegen met een bescheiden driecilindertje. Toch zal de Franse politie jaloers zijn, want die rijdt in een elektrische auto uit China.



Politieauto testen



De politiemannen en -vrouwen gaan niet over één nacht ijs bij het kiezen van de juiste auto. Wat ze doen, lijkt eigenlijk enorm op ons werk als testredacteuren van Auto Review. Ze testen de rijgeigenschappen, zoals het uitbreken in de bocht en het remgedrag. Om het comfort te beoordelen, jagen ze de auto's over verschillende drempels. Ook de acceleratie is natuurlijk belangrijk. Net als de ruimte en het gemak: Kan de agent gemakkelijk in- en uitstappen? Is er voldoende ruimte in het voertuig? En hoe zit het met de ergonomie?

Een woordvoerder legt uit: “De aanbesteding voor nieuwe basispolitievoertuigen is een intensief proces. We moeten met veel onderdelen rekening houden, want voor een politievoertuig gelden andere eisen dan voor een 'normale' auto. Het allerbelangrijkste is dat onze collega’s hun werk goed en veilig kunnen doen.”

In welke auto's rijdt de politie nu?



Mercedes B-klasse en Vito



De politie rijdt in 2024 nog in een Mercedes B-klasse met dieselmotor. Het gaat om de B 220 d. Hij heeft een 177 pk sterke turbodiesel, waarmee de agenten met maximaal 224 km/h de achtervolging kunnen inzetten. Ook de Mercedes Vito wordt veel gebruikt.

De auto en bus zijn de basispolitievoertuigen. “Ze worden voornamelijk in steden en dorpen gebruikt. De politie surveilleert ermee, rijdt er 112-meldingen mee en voert er bijvoorbeeld verkeerscontroles mee uit”, is op de website van de politie te lezen.

Audi A6 Avant



Waarschijnlijk rijdt de politie het liefst in de Audi A6 Avant 3.0 TDI S-Tronic Quattro, met 286 pk sterke dieselmotor. Die is aan de vloot toegevoegd voor momenten waarop het echt spannend wordt: bij achtervolgingen, spoedtransporten en verkeerscontroles. Je zult de Audi A6 met politie-striping dus vooral op de snelweg tegenkomen. Voorlopig blijft de politie in deze Audi rijden.