Autoverkopen 2024: Belgen kopen dikke Duitsers en Dacia’s

Vergelijk je de Nederlandse en de Belgische autoverkopen van 2024, dan kunnen de verschillen niet groter zijn. Nederlanders kopen Kia’s en Volvo’s, terwijl de liefde voor BMW in België diep zit.

De BMW X1 is de bestverkochte auto van België; hij werd 20.040 keer geregistreerd. In Nederland ging die eer naar de Tesla Model Y (19.058). Belgen zijn met minder (12 miljoen), maar kopen meer auto’s. In België werden in 2024 448.277 nieuwe auto’s geregistreerd, Nederland bleef steken op 381.227 registraties.

Top 5 België 2024

BMW X1 (20.040 registraties) Tesla Model Y (13.223) Dacia Sandero (12.674) Audi Q4 (8611) Citroën C3 (8412)

Top 5 Nederland 2024

Tesla Model Y (19.058 registraties) Kia Niro (10.914) Volvo EX30 (10.802) Tesla Model 3 (10.702) Kia Picanto (8370)

BMW bestverkochte merk België 2024

Het is vooral de merken-top 5 van beide landen (zie hieronder) die totaal verschillend is. Voor het vierde jaar op rij is BMW het bestverkochte merk van België. Ook de andere prestigieuze Duitse merken, Audi en Mercedes, staan in de top 5. Bij ons weet geen enkel duur Duits merk tot de top 5 door te dringen.

Worden alle vooroordelen over calvinistische Hollanders en Belgen met joie de vivre hiermee bevestigd? Niet helemaal. Want Belgen kopen ook massaal Dacia's. Het budgetmerk staat er keurig op een vijfde plek. Merkwaardig genoeg is Dacia in Nederland, dat bekend staat om zijn krenterige inwoners, niet eens in de top 10 te vinden.

Belgen willen geen Kia

De liefde voor Volvo zit in België niet zo diep als bij ons. In Nederland noteerde het Zweedse merk met Chinese eigenaren een verkooprecord. Dat was vooral te danken aan de elektrische Volvo EX30 (10.802 registraties). Die wist zelfs de derde plek te halen in de overall lijst van Nederland. In België deed-ie het ook aardig, maar kwam-ie niet verder dan plek 5 van elektrische modellen (6502 registraties).

Nog groter zijn de verschillen in onze liefde voor Kia. Het Koreaanse merk staat niet op het netvlies van de Belgische autokoper en komt niet verder dan de 12e plek. In Nederland staat Kia op 1.

Top 5 merken België

BMW Volkswagen Audi Mercedes Dacia

Top 5 merken Nederland

Kia Volvo Toyota Tesla Volkswagen

Nederlanders en Belgen houden van Tesla

Een merk dat zowel Nederlanders als Belgen kan bekoren, is Tesla. Ook in België deed Elon Musk goede zaken, met een tweede plek voor de Model Y (13.223 exemplaren) achter bestseller BMW X1. De Model Y is in België net als bij ons de bestverkochte elektrische auto.



