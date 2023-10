TEST Kan een auto té sportief zijn? BMW X1 daagt Alfa Romeo Tonale en Volvo XC40 uit

Hoe sportief wil je een compacte SUV hebben? We testen de motor en de rijeigenschappen van de Alfa Romeo Tonale 1.5T Hybrid, de BMW X1 sDrive20i en Volvo XC40 B3. En hoe zit het met de prijs en de vaste kosten?



Motor: BMW X1 laat niets heel van Alfa en BMW

Alle drie de auto's hebben mild hybrid-techniek, wat betekent dat de benzinemotor wordt ondersteund door een starter-generator met 14 kW (19 pk, BMW X1), 10 kW (14 pk, Volvo XC40) of 15 kW (20 pk, Alfa Romeo Tonale). Bij de Alfa Romeo merk je het minst dat hij steun trekt. In het onderste toerengebied is de 1,5-liter motor nogal lusteloos, pas boven de 4000 tpm krijgt hij er lol in. Schakelen doet-ie op z'n dooie gemak en op kick-downbevelen reageert de bak als een kind dat zijn kamer moet opruimen.

Je moet handmatig terugschakelen om de vaart erin te houden, dat doe je via enorme peddels aan het stuur. Maar ook dan gaat het er bij een gehaast tempo niet heel harmonieus aan toe. Bovendien schakelt de bak schokkerig. Bij een rustige rijstijl is de zeventraps transmissie met dubbele koppeling beter in zijn element. Dat is ook fijn voor je portemonnee, want tijdens onze testrit bleek de Tonale behoorlijk dorstig met een gemiddelde van 8,0 l/100 km.



Volvo XC40 B3 MHEV prestaties



Met 7,6 l/100 km doet de Volvo het beter. Dankzij zijn grote motorinhoud van twee liter komt hij soeverein voor de dag en is hij bij lage toerentallen scherper dan de Italiaan. De XC40 B3 bouwt zijn vermogen gelijkmatiger op dan de Tonale. Dat betekent niet dat-ie ook sneller is op de honderdsprint. Integendeel, met 9 seconden draagt de XC40 de rode lantaarn. De Alfa Romeo (8,7 s) en BMW (7,9 s) zijn sneller.



Dat een relatief kleine motor een levendig karakter kan hebben, bewijst de BMW X1. Zijn inhoud van 1,5 liter verdeelt hij over slechts drie cilinders. Maar alleen in theorie is schraalhans keukenmeester, want de motor reageert spontaan op bewegingen van het gaspedaal en is ook bij hoge toerentallen onverwacht krachtig. De X1 is de beste sprinter van dit trio en heeft met 216 km/h ook de hoogste topsnelheid. Tegelijk is hij met een verbruik van 6,9 l/100 km het zuinigst. Ja, niemand hoeft BMW uit te leggen hoe je voortreffelijke motoren bouwt …



Alfa Romeo Tonale rijeigenschappen



Op het circuit merk je hoe goed de Alfa Romeo Tonale zich hier thuis voelt. Hij blijft stabiel, helt nauwelijks over en dankzij de 20-inch wielen kun je op hoge snelheid de bocht door. In het grensbereik doet de Tonale geen rare dingen, hooguit zet de achterkant af en toe een klein stapje opzij. De besturing is precies, maar had een fractie gevoeliger gemogen - insturen gaat net iets te licht. De remweg van ruim 35 meter vanaf 100 km/h tot stilstand (koud en warm) is keurig. Dat de Tonale geen betere beoordeling krijgt, heeft te maken met zijn zwakke aandrijflijn. Aan het onderstel ligt het niet, dat kan probleemloos meer vermogen aan.

Een Volvo XC40 koop je niet voor sportieve escapades. Dat hij achterblijft bij zijn twee concurrenten, is niet verrassend. De carrosserie helt over in bochten en 'duikt' als je stevig remt. Bovendien begint hij vroeg over de voorwielen naar de buitenkant van de bocht te schuiven. Het ESP reageert overijverig en remt de auto bijna tot stilstand af. Verder zijn relatief veel stuurcorrecties nodig om de gewenste richting te volgen.



BMW X1 is misschien wel té sportief

Alleen de BMW X1 is echt een dynamische auto. Hij stuurt scherper dan de andere twee en haalt de hoogste bochtsnelheden. Terwijl de vooras het toonbeeld van stabiliteit is, is de achteras juist speels. De mededeelzame besturing zorgt ervoor dat je de X1 messcherp kunt plaatsen in bochten. Je hoeft niet stevig van richting te veranderen om de achterkant te verleiden tot een uitbraak. Laat als ongetrainde bestuurder wel het ESP aan, want zet je het uit, dan moet je goed kunnen sturen. Geen wonder dat je de sportstand alleen kunt activeren als je instemt met het buiten werking stellen van het ESP.

Prijs: het domein van de Volvo XC40

Compacte SUV's zijn tegenwoordig flink an de prijs. Alleen de Volvo XC40 B3 blijft onder de 50.000 euro (45.995 euro), de Alfa Romeo Tonale (51.500 euro) en BMW X1 (51.535 euro) gaan er overheen. Als we alle opties van de testauto's bij de basisprijs optellen, lopen de prijzen van de Alfa en BMW nog verder op. De Tonale laat meer steekjes vallen met zijn hoge afschrijving, maar hij weegt het minst en dus is hij goedkoper in de wegenbelasting dan de BMW en de Volvo. Het is de XC40 die het goedkoopst is, vooral vanwege zijn gunstige basisprijs in combinatie met de lage afschrijving.



Conclusie

De nieuwe Alfa Romeo 1.5T Hybrid 160 doet veel goed: hij ziet er fraai uit, heeft prima rijeigenschappen, goede remmen en een grote kofferruimte. Jammer dat de motor en de versnellingsbak niet meewerken, daar is ruimte voor verbetering. De Volvo XC40 heeft geen dynamische ambities, maar dat is voor de liefhebbers van het merk geen enkel probleem. Verder maakt de XC40 B3 een evenwichtige indruk in deze test. De BMW X1 is nadrukkelijk op dynamiek ingesteld. Sommige mensen zullen hem té sportief vinden. Vooral zijn snelle en zuinige motor levert de BMW veel punten op, verder is de X1 comfortabel en ruim.



Je leest de volledige test (met uitgebreide specs) nu al in Auto Review 10/2023. Te vinden in het tijdschriftenschap en te bestellen in onze webshop.