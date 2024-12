Tests

We zetten de nieuwe Mini Countryman in een vergelijkende test tegenover een geroutineerde Volvo XC40. Die laatste overtuigt op veel vlakken, maar moet in ieder geval op één testonderdeel zijn meerdere erkennen in de Countryman.

In het eerste deel van de test zagen we dat de Mini Countryman ruimer is dan de Volvo XC40, hoe gek dat ook klinkt. Maar Mini vraagt zulke hoge prijzen dat we alsnog de voorkeur gaven aan de Volvo. Maar nu we ons alleen richten op de rijeigenschappen en de besturing, staan de zaken er anders voor. Al zijn de rijeigenschappen van de Mini niet voor iedereen in de wieg gelegd ...

Volvo XC40: allround en voorspelbaar

De Volvo XC40 rijdt allround en voorspelbaar. Een veilig weggedrag waaraan niemand zich een buil kan vallen. De Volvo ligt stabiel op de weg en verliest alleen op een extreem slechte ondergrond zijn rust. Dan begint de vooras wat te bonken. De balans is goed. Pas bij echt hoge snelheden gooien het extra gewicht en de hoge carrosserie van een SUV enig roet in het eten.

Mini Countryman: strakker, maar onrustiger

De Mini gaat de strijd aan met passief werkende, adaptieve dempers. Maar in de praktijk pakt dit toch anders uit. De Duitse SUV met Britse roots ligt ontegenzeggelijk strakker op de weg, maar ook onrustiger. Je wordt als bestuurder door de voelbare aandrijfkrachten in het stuurwiel en de carrosseriebewegingen constant geprikkeld. Daar moet je wel van houden. In de Mini Cooper is het beter op zijn plaats dan in een ruime SUV voor het hele gezin.

Gehakt maken van

Vooral wie regelmatig lange afstanden rijdt, kan het sportieve weggedrag als storend ervaren. Kwestie van een proefrit maken en je weet het. De besturing van de Countryman krijgt onze handen op elkaar; de Mini stuurt vooral in de sportiefste 'Go Kart'-rijstand direct en met gevoel. Hij maakt dan ook op de slalom van ons testparcours gehakt van de Volvo XC40 die zich hier vooral gemoedelijk gedraagt.

Een echte Mini

De Mini Countryman wint dan ook met gemak het testonderdeel rijeigenschappen. Bij de slalom haalt de Mini 67 punten, tegenover 51 voor de Volvo. En ook de besturing vinden we beter, 82 versus 75 punten. Hiermee bewijst de Countryman dat het een echte Mini is, hoe groot en ruim hij ook is. Maar zoals gezegd: als je vooral rechtuit gaat, rijdt de XC40 prettiger, zonder onrust en minder als een stuiterbal.

