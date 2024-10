Review Mini Aceman - Mini flikt het gewoon weer (en dit is hoe)

Tests

De Mini Aceman neemt de plaats in van de Clubman, die uit productie is gegaan. Groter dan de Cooper, maar kleiner dan de Countryman. De Mini Cooper vinden we een gaaf ding, maar geldt dat ook voor de Mini Aceman?

Wat is opvallend aan de Mini Aceman (2024)?

De Mini Aceman is volledig elektrisch en blijft dat ook. De ruimere Mini Countryman kun je ook met een benzinemotor kopen, met zelfs een vermogen tot 300 pk, de John Cooper Works. Met de Aceman kun je kiezen uit drie (elektro)motorvarianten:

Mini Aceman E, 184 pk, batterij: 42,5 kWh

Mini Aceman SE, 218 pk, batterij: 54,2 kWh

Mini Aceman JCW, 258 pk, batterij: 54,2 kWh

De Mini Aceman Electric - zoals de auto voluit heet - komt qua afmetingen overeen met de eerste generatie Countryman uit 2010. Persoonlijk vinden we de Aceman er beter uitzien dan de Countryman die wel héél groot is geworden. De Aceman is lager en korter en oogt daardoor minder als een SUV en meer als een crossover.

Een ander verschil is dat de Countryman in Duitsland (Leipzig) van de band loopt en de Mini Aceman in China (Zhangjiagang). De auto wordt daar gebouwd door Spotlight Automotive, een joint venture tussen Mini-eigenaar BMW en Great Wall Motor. Ook de 3-deurs Cooper Electric wordt hier gebouwd. Al rolt-ie op termijn ook in het op-en-top Britse Oxford van de band.

Wat is goed aan de Mini Aceman?

De verwachtingen waren hooggespannen, want collega Jaap reed eerder met de elektrische Mini Cooper en scheef dat de Cooper SE gehakt maakt van alle vooroordelen die er rond elektrisch rijden bestaan.

We hebben Jaap niet op het matje te hoeven roepen, want ook de Aceman bewijst dat Mini nog altijd weet wat rijplezier is. Dat hele 'Go-Kart'-gevoel waarmee Mini zichzelf op de borst klopt, mag dan overkomen als geneuzel van marketingmedewerkers die op hun skippybal iets te veel brainstormsessies hebben gehad, maar er is geen woord van gelogen.

We rijden in de Aceman SE en die ligt als een blok op de weg, stuurt direct en met gevoel, en in bochten kun je hem heel precies plaatsen. Het is een genot om achter het stuur te zitten. De zit is niet zo laag als in de Cooper en dat zullen veel mensen als prettig ervaren.

Bij vol 'gas' klinkt de Mini Aceman als een flipperkast die het ene na het andere balletje uitspuugt. Of, voor de Star Wars-fans onder onze bezoekers, als een op hol geslagen R2D2. Het is leuker dan we dachten. Op de momenten dat je een pesthumeur hebt, kun je het geluid ook de mond snoeren.

Dat de Mini Aceman vlot en vloeiend van zijn plek komt, is leuk, maar dat geldt voor bijna alle EV's. Het is vooral het weggedrag waarmee de Aceman andere elektrische auto's om de oren slaat. Een pretmachine, beter kunnen we het niet omschrijven.

Wat kan beter aan de Mini Aceman?

Met de piepkleine actieradius van de vorige elektrische Mini Cooper (203 kilometer) haalde je in de praktijk net de supermarkt op de hoek van de straat. De Mini Aceman SE komt verder en heeft een bereik tot 405 kilometer. Let vooral even op het woordje 'tot', want met de instapper Aceman E moet je je zien te redden met 309 kilometer (WLTP).

Juist omdat de Aceman ruimer is dan de 3-deurs Cooper en praktischer met twee extra portieren, zal hij minder als 'auto voor erbij' worden gekocht. En dan vinden we een range van pak hem beet 300 kilometer aan de magere kant. De simpelste Skoda Elroq komt al tot 374 kilometer. Maar die heeft dan ook een grotere batterij van 55 kWh netto.

Met de Mini Aceman SE kom je dus verder, maar die is 2000 euro duurder. Toch zouden we die twee mille graag uitgeven, want de elektromotor is met 218 pk krachtiger dan de basismotor met 184 pk. Met de nog sterkere John Cooper Works lever je dan weer actieradius in (355 kilometer).

Mini Aceman is peperduur

Jaren geleden besloot BMW, de nieuwe eigenaar van Mini, dat Mini premium moest worden. Oftewel: duur. Dat heeft het merk geen windeieren gelegd en dus moet je ook voor een Aceman een dikkere portemonnee hebben dan voor de elektrische Fiat 600, Jeep Avenger en Volvo EX30 - om maar enkele concurrenten te noemen.

Mini vraagt minimaal 38.990 euro. Maar dan krijg je de kleinste actieradius. En denk nu niet dat je een flitsende carrosseriekleur kunt bestellen, het is zwart of grijs. Je wilt minimaal de Classic. Dan kun je in elk geval een vrolijk kleurtje nemen, namelijk Ocean Wave Green. Maar voor deze uitvoering moet je al minimaal 44.590 euro neertellen.

Echt leuk wordt het pas met de Favoured. Dan zijn het dak en de buitenspiegels zwart van kleur, heb je sportstoelen en kun je de Aceman in het felrood of blauw laten spuiten. Alleen zit je dan al op ruim 46 mille voor de E en voor de SE op bijna 50 mille …

Wat vind ikzelf van de Mini Aceman?

De belangrijkste reden dat ikzelf Mini rijd (een Cooper op benzine) is het rijplezier dat de auto biedt. Ik vind het fijn als ik wat dieper zit en de auto me echt bij het rijden betrekt. Dat doet mijn Mini en dat doet de Aceman ook. Al zit je wel wat hoger.

Verder heb ik ooit met mezelf afgesproken dat ik nooit en te nimmer in een 'saaie' auto zal rijden. Je zult mij dus nooit aantreffen in bijvoorbeeld een Volkswagen Golf, hoe goed ik die auto ook vind. Ik wil een design dat speels en onderscheidend is. En ook daarin stelt de Aceman niet teleur. Ik vind het interieur gaaf en ook van de buitenkant word ik blij.

Maar een nieuwe Aceman zal ik niet snel kopen. Ik vind hem zo duur dat ik liever wacht op een occasion, net zoals ik bij mijn huidige Mini gedaan heb. Laat een ander maar de eerste afschrijving eraf rijden. Dat ik dan misschien niet alle opties die ik wil ook daadwerkelijk krijg, is mij om het even.

Daarbij: de prijslijst met accessoire-pakketten van een nieuwe Aceman heeft Mini Nederland zo onoverzichtelijk gemaakt, dat ik mijn tijd liever besteed aan het zoeken naar een gave occasion.