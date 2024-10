Met de nieuwe Mini John Cooper Works (2025) rijd je de elektrische versie uit je binnenspiegel

Nieuws

Mini strooit de laatste tijd met het sportieve label 'John Cooper Works'. Zo zijn alle elektrische Mini-modellen leverbaar als JCW. Alleen valt in dit geval de topsnelheid een beetje tegen. Maar met de nieuwe Mini John Cooper Works op benzine kun je wraak nemen.

De nieuwe Mini John Cooper Works is er als 3-deurs hatchback en als cabriolet. De 2,0-liter viercilinder benzinemotor met 'twinpower turbo' levert 231 pk en 380 Nm. Hiermee sprint je in 6,1 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h (cabrio: 6,4 sec.). De topsnelheid bedraagt 250 km/h voor de dichte versie en 245 km/h voor de JCW waarvan het dak in 18 seconden kan worden geopend. Niet met 245 km/h natuurlijk, maar tot 30 km/h.

Een automatische transmissie met dubbele koppeling is standaard op de Mini John Cooper Works. Liever een handbak? Vergeet het maar, die is er niet meer.

Elektrische Mini JCW gaat minder snel

Nou weten wij ook wel dat je zelden tot nooit met de opgegeven topsnelheid over de snelweg zal sjezen, maar het is toch leuk om te weten dat je hiermee de elektrische Mini John Cooper Works uit je binnenspiegel kunt rijden. Ook al is het maar voor de bühne. De elektrische JCW heeft dan wel meer vermogen (258 pk), maar legt het qua topsnelheid (200 km/h) af tegen de nu onthulde benzineversie.

De elektrische Mini JCW is wel sneller van 0 naar 100 km/h, maar veel scheelt het niet. De zwaardere EV is slechts 0,2 seconden sneller. Knappe jongen die hier in de praktijk iets van merkt.

Mini John Cooper Works benzine prijzen

De nieuwe Mini John Cooper Works met benzinemotor komt in het eerste kwartaal van 2025 op de markt. De prijzen beginnen bij een stevige 53.490 euro. Een aantal jaar geleden hadden we ons nog in onze cup of tea verslikt, maar inmiddels zijn we gewend geraakt aan de hoge prijzen die Mini voor zijn modellen vraagt. Maar zodra we de prijs van de cabrio zien, proesten we alsnog. Die heb je pas vanaf 59.490 euro op de oprit staan. En Mini kennende, begint het feest dan pas echt met verschillende optiepakketten.

Dik design

Al is de nieuwe John Cooper Works als topmodel wel compleet uitgerust. Je krijgt in ieder geval een exclusief design met prominente grille in hoogglans zwart, brede luchtinlaten, ledkoplampen met speciale JWC-dagrijverlichting, een niet te missen dakspoiler en een diffuser met vuistdikke centraal gemonteerde uitlaat. Voor de historisch verantwoorde bonnet stripes moet je dan weer wel bijbetalen.

Sportstoelen, een Harman Kardon-audiosysteem, verschillende rijstanden (waaronder de sportiefste Go Kart) en een JCW-sportstuur zitten er ook op.