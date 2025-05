TEST - Zo tovert de Mini Cooper Cabrio S (2025) direct een grijns op je gezicht

Tests

In een wereld waarin steeds minder begrip is voor openlijke fossiele autoliefde, lanceert Mini doodleuk een nieuwe, op benzine gestookte Mini Cooper Cabrio. Zodra de softtop zich achter onze rug heeft laten zakken, kunnen we dat besluit alleen maar toejuichen.

Het prille voorjaar in Barcelona trakteert ons op een zelfverzekerde zon bij een veelbelovende 15 graden op de boordcomputer. Met de kraag van onze jas nog omhoog, de stoelverwarming aan en de kachel op de voeten, aanschouwen we eerst de sierlijke choreografie van de zichzelf opvouwende softtop, voordat we het voorjaar officieel voor geopend verklaren en in de heuvels van Catalonië de teugels vieren van de nieuwe Mini Cooper Cabrio S.

Mini Cooper Cabrio specificaties

Terwijl we ons over de brede boulevards van Barcelona een uitweg banen richting het rustige platteland, tovert de nieuwe Mini Cabrio meteen een grijns op ons gezicht. In het drukke spitsverkeer benutten we elk gaatje om de 3,88 meter korte cabriolet met trefzekere stuurbewegingen in te smijten. Zodat we maar zo min mogelijk tijd verliezen aan de forensenparade.

Ondanks de soms bedenkelijke gesteldheid van het wegdek, biedt het onderstel van de Mini genoeg veercomfort, en horen we onze bijrijder niet mopperen. Een blik in de binnenspiegel laat zien dat de overzichtelijkheid naar achteren niet denderend is, wanneer de softtop ligt opgevouwen. Reden genoeg om ons te focussen op de route voor ons. Des te verder we Barcelona achter ons laten, des te rustiger het op de snelweg wordt.

We accelereren naar 120 km/h. Met zijn vermogen van 204 pk is dat voor de tweeliter viercilinder turbomotor een koud kunstje, ook al gaat het gewicht van de Mini algauw richting 1400 kilo. Voor de 0-tot-100-sprint wordt een tijd van 6,9 seconden opgegeven. Dankzij het maximale koppel van 300 Nm reageert de motor echter in elke versnelling gretig op de neerwaartse beweging van het gaspedaal.

Op snelwegtempo blijft het interieur niet gevrijwaard van luchtwervelingen, maar vanwege de milde voorjaarstemperatuur laten we het windschot in de kofferbak. Wanneer het dak dicht is, past er trouwens 215 liter bagage achterin. Wanneer je ervoor kiest om met geopende softtop te reizen, moet je je bagage toch wat selectiever inpakken. Dan gaat er namelijk nog maar 160 liter in het kofferbakje.

Voorbestemd voor dit soort wegen

De standaard navigatie stuurt ons een afrit op, waar een scherpe S-curve ons laat proeven van het dynamisch potentieel dat de Mini Cooper Cabrio S heeft. De dwarskrachten die de auto opbouwt in deze snelle bochtencombinatie, zijn meer dan respectabel. Hetzelfde geldt voor de grip van de aangedreven voorwielen. Dat belooft wat voor de testroute die ons vandaag te wachten staat!

En daarop worden we beslist niet teleurgesteld. Smalle plattelandsweggetjes, spannende bochtencombinaties en een wegdek dat wel een renovatie kan gebruiken, bepalen het verdere routeverloop. Zelfs wanneer we het tempo flink opvoeren, reageert de Mini laconiek op het matige asfalt. Dat is niet alleen te danken aan het kwaliteitsonderstel, maar ook aan de uitstekende torsiestijfheid van de carrosserie. Gekraak of gerammel blijft geheel achterwege. Zodat we ons volledig op de geweldige stuureigenschappen van de Mini Cooper Cabrio S kunnen blijven concentreren.

Het mag duidelijk zijn: de Mini Cooper Cabrio S is voorbestemd voor dit soort wegen. De auto werpt zich vol overgave van de ene in de andere bocht en verliest geen moment zijn grip op de ondergrond. Ongeacht het toerengebied waarin de motor zich bevindt, blijft hij opperbest presteren. Maar ook de automatisch schakelende transmissie met dubbele koppeling past zich perfect aan op de rijstijl van de bestuurder, en neemt onder gezwinde spoed nooit een voortijdige, ongewenste beslissing over de versnellingen. Helemaal vrij van aandrijfreacties is de heerlijk directe besturing echter niet. Op de Spaanse binnenwegen houden we onze handen daarom maar liever stevig aan het dikke sportstuur.

Mini Cooper Cabrio prijs

Om onze hartslag weer terug te brengen naar normaal niveau, nemen we aan een schilderachtig stuwmeer een korte pauze. Een mooie gelegenheid om het interieur eens wat beter te bekijken. Voorin is ruimte genoeg, van de ruimte op de achterbank mag je niet teveel verwachten. Net als in de nieuwe Cooper, Aceman en Countryman, wordt ook het dashboard van de Cabrio gedomineerd door het centrale beeldscherm, dat ongeveer net zo groot moet zijn als de wielen van de oer-Mini uit 1959. De afwerking van het interieur is in orde, hoewel Mini toch behoorlijk veel hard plastic heeft toegepast.

De nieuwe Mini Cooper Cabrio (163 pk) is leverbaar vanaf 43.990 euro, de door ons geteste krachtigere Cooper Cabrio S staat voor 47.990 euro in de prijslijst. Een elektrisch aangedreven Mini Cabrio is er niet. Een extra snelle versie echter wel: de 231 pk sterke John Cooper Works van 56.990 euro. Beslist stevige prijzen, maar die betalen zich voor een groot deel weer terug in het rijplezier dat de nieuwe Mini Cabrio te bieden heeft.



Conclusie

Mini en rijplezier gaan al decennia lang hand-in-hand. Daarvan is ook de nieuwe Mini Cabrio het blikgeworden bewijs. Met name op stille plattelandswegen heb je de grootste lol, maar ook in de smalle straatjes in het centrum van een grote stad voelt de open Mini zich als een vis in het water. Ja, de aanschaf van een Mini Cooper Cabrio (S) is een forse investering. Maar laten we ons gelukkig prijzen, dat de autowereld de liefhebber van sportief open rijplezier nog niet is vergeten.