5 betaalbare tweedehands cabrio's voor al je zomerdromen

Voordat je overgaat tot de aanschaf van een open auto, is het handig om even stil te staan bij de vraag hoe en waarvoor je de auto gaat gebruiken. Als je hem alleen gaat inzetten voor korte plezierritjes bij mooi weer, hoeft de cabrio niet heel praktisch te zijn. In dat geval biedt een klassieke roadster met een handbediende linnen kap misschien wel de ultieme rijbeleving. Ben je daarentegen op zoek naar een cabriolet die het hele jaar inzetbaar is en waarmee je ook de kids naar school kunt brengen, dan is een vierzits coupé-cabriolet een slimmere keus.



Bagageruimte van een cabrio met open kap kleiner



Mocht je van plan zijn om met je open auto af te zakken naar de Franse Rivièra, controleer dan of de bagageruimte groot genoeg is voor je vakantieplannen. En dan met name als het dak open is. Want dan passen er meestal minder tassen achterin dan wanneer de kap is neergeklapt. Verder willen we je waarschuwen voor een al te idyllisch beeld van een cabrio­vakantie met het hele gezin. Want terwijl de voorste inzittenden in moderne cabriolets lekker uit de wind zitten, waaien de achterpassagiers uit hun hemd. Een proefrit met het hele gezin behoedt je voor een impulsaankoop met spijtgarantie.



Extra aandachtspunten bij aankoop cabrio



Voor aankoop is het niet alleen slim om over de gebruiksomstandigheden na te denken, maar juist ook over de periodes dat de auto níét rijdt. Staat hij dan onafgedekt in weer en wind? In dat geval heeft een softtop veel te lijden. En dus verdient een auto met een hard vouwdak de voorkeur.



“Wil je ook graag open rijden als het niet hoogzomer is? Ga dan voor een cabrio met stoelverwarming.”

Toch heeft een coupé-­cabriolet niet alleen voordelen. De constructie neemt veel ruimte in beslag, en dat zie je vaak terug in het ontwerp van de achterkant. Als je van dikke billen houdt, vind je het vast prachtig. Maar naar onze mening zijn dit soort auto’s wel erg zwaar op de achterhand. Ook letterlijk, want zo’n metalen klapconstructie legt veel extra kilo’s in de schaal. Vaak met een hoger ­verbruik, meer wegenbelasting en een ­minder lichtvoetig weggedrag tot gevolg.

Ruikt het interieur van een cabrio muf? Laten staan!

Het andere uiterste van de vierpersoons cabrio is een tweezits roadster met canvas top en plastic achteruitje. Hierin is de rij­beleving optimaal, maar vaak valt de ruimte tegen. Zeker lange bestuurders moeten checken of ze ook nog fatsoenlijk kunnen zitten als de kap onverhoopt dicht moet.



As je toch met het canvas dak in de weer gaat, controleer dan meteen of het klap­mechanisme soepel werkt en of de stof onbeschadigd is. Overigens zijn auto’s ­met een ­serieus incontinentie­probleem te ­­herkennen aan een muffe geur in het i­nterieur en ­schimmel­vlekken in de bekleding.

Wil je ook graag open rijden als het niet hoogzomer is? Ga dan voor een auto met stoelverwarming. Dan kan het openluchtfeest meteen beginnen.

Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Vector - 2009 - 198.370 km - € 13.925

Deze late Saab 9-3 Cabriolet mag dan een minder iconische ­status hebben dan de originele Saab 900 Cabrio, hij rijdt veel beter. Want terwijl het oermodel de torsiestijfheid van een plumpudding had, steekt de in 2003 geïntroduceerde versie juist opvallend stevig in elkaar. Wat de twee gemeen hebben, is hun uitstekende wintervastheid. Die is niet alleen te danken aan de uitstekend geïsoleerde kap en de glazen achterruit met verwarming (in 1986 een Saab-cabrioprimeur). Met de uitstekende kachel én de stoelverwarming stook je de cabine in no-time zo heet als een Finse sauna - zelfs met de kap omlaag. Ook typisch Scandinavisch is het hoge veiligheids­niveau. DynaCage noemde Saab de combinatie van het extra ­versterkte voorruitframe en de bij een koprol uitklappende rolbeugels. Wij maken alvast een koprol van vreugde bij de gedachte dat je voor nog geen 14 mille in deze knalrode ­klassieker in wording kunt rijden. Met turbo uiteraard.

Alfa Romeo Spider 2.0 JTS - 2004 - 131.034 km - € 9500

Bij de naam Spider denken veel mensen aan de ­klassieke Alfa Spider die van 1966 tot 1993 werd gebouwd. Dat model verwierf wereldfaam door de film Graduate, met Dustin Hoffman in de hoofdrol. Deze blauwe Alfa Romeo Spider is de gefacelifte variant van de versie die in 1995 werd onthuld. Het strakke ontwerp komt van de tekentafel van Pininfarina. En ook de direct ingespoten tweeliter motor heeft een onmiskenbaar Italiaans karakter.



Hij klimt graag in de toeren en schopt het – zonder turbo­hulp – tot 165 pk. Met de beroemde Busso-V6 is-ie sneller en klinkt-ie nóg mooier, maar wordt de auto ook iets te zwaar in de neus. De directe besturing maakt de Alfa Spider 2.0 JTS lekker lichtvoetig. Maar ondanks zijn tweezits carrosserie voelt-ie ook weer niet aan als een echte roadster. Daarvoor is deze open Alfa net iets te comfortabel. Voor roest hoef je niet bang te zijn en met het juiste onderhoud blijft ook de techniek van de Alfa Romeo Spider lang heel. Kortom, vlij je achterste op het mooie leer, geef gas en geniet!

Mini Cooper Cabrio Chili - 2016 - 93.001 km - € 18.950

Ben jij een diehard cabriofan die ook bij vorst en regen open rijdt, maar willen je vrienden dat niet geloven? Met de Always Open-meter van de Mini Cabrio móéten ze wel. Dit even geinige als nutteloze accessoire houdt namelijk bij hoeveel procent van de tijd je daadwerkelijk met de kap omlaag rijdt. Het past bij het speelse interieur van de Mini, met zijn drukke dashboard en het in ruitjespatroon gestikte leer. Die speelsheid zet zich voort in de rij­beleving. Want hoewel deze Mini geen dwergautootje meer is, heeft-ie nog altijd een kart­achtig karakter. De besturing is scherp en het onderstel straf. Het nodigt je uit om het gaspedaal flink in te trappen. Daar reageert de motor best gretig op, maar ondanks de toevoeging ‘Chili’, missen de prestaties en het geluid een beetje peper. Daarvoor moet je bij de luid ploffende en grommende Cooper S zijn, die over een viercilinder met 192 pk beschikt. Nodig? Nee, maar wel nét iets hotter.

Volkswagen Beetle Cabrio 1.2 TSI Design - 2014 - 74.402 km - € 17.945

De Golf Cabrio is verreweg de populairste open Volkswagen, maar wij vinden de Volkswagen Beetle Cabrio veel leuker. Kijk toch eens naar die bolle toet met zijn vriendelijke ronde koplampen ... Ook als je slecht geslapen hebt of ruzie hebt gehad met je chef, weet de Beetle Cabrio je op te vrolijken. Hij rijdt veel beter dan zijn voorganger – die verwarrend genoeg New Beetle heette – maar het is geen gooi-en-smijt­cabrio à la Mini. Zeker niet met de 105 pk sterke 1.2 TSI in de neus. Nee, dit gezellige paasei is vooral een auto om relaxed mee te toeren. Dan heb je ook alle tijd om je blik af en toe over het leuke dashboard te laten ­glijden. Een minpuntje aan het interieur van dit exemplaar, is de stoffen bekleding. Om vlekken in de stoelen te vermijden, kun je bij een plotselinge regenbui beter subiet het dak sluiten. Dat gaat gelukkig elektrisch en tot een snelheid van 50 km/h kun je het zelfs rijdend doen. Ook met de kap dicht heb je trouwens zeeën van hoofdruimte.

BMW 325i Cabrio High Executive - 2008 - 130.659 km - € 16.940

Anders dan zijn open voorganger van de E46-generatie, kreeg de nieuwe BMW 3-serie Cabrio (E93) in 2007 geen softtop, maar een metalen klapdak. Hiermee haakte BMW aan bij de destijds heersende rage. In het geval van deze BMW 3-serie, verander je de auto met één druk op de knop binnen 22 seconden van een coupé in een cabriolet. Dat is enerzijds handig, anderzijds ontkomt ook de BMW niet aan het extra gewicht dat zo’n constructie met zich meebrengt. Gelukkig is hem dat niet direct aan te zien. De bij veel coupé-cabriolets aanwezige bubble butt ­ontbreekt. Toch moet de drieliter zescilinder lijnmotor 1660 kilo meeslepen. Het aanwezige vermogen van 218 pk is dan ook geen over­bodige luxe. Gelukkig heeft de snel schakelende automaat een sportstand, die de motor in het gunstigste toerengebied laat opereren. Daardoor laat deze Duitse Billy Turf zich verrassend vlot rijden. Als bestuurder geniet je van de strakke besturing en de prima torsiestijfheid. Fijne kar!