TEST Mazda MX-5 vs. Mini Cooper Cabrio: welke cabrio is het allerleukst?

Er zijn steeds minder cabrio's te koop, maar de Mazda MX-5 en Mini Cooper S Cabrio zijn er gelukkig nog. Ze worden waardig oud en zijn dus nog woest aantrekkelijk. De motorinhoud is identiek, geldt dat ook voor hun karakter?

Kleine, relatief betaalbare cabrio's moet je al een tijdje met een vergrootglas zoeken. Des te fijner is het dat de Mazda MX-5 al sinds 1989 de rots in de branding van de prijslijst is. Ondanks zijn hoge leeftijd van ruim 8 jaar, ziet de huidige vierde generatie er nog altijd puik uit.

Ook de Mini Cooper S Cabrio is geen jonkie, hij is sinds 2016 te koop. Onder de motorkap ligt in beide auto's een blok met exact 1984 cc. Het vermogen van de atmosferische Mazda-motor steeg in de loop der jaren van 160 naar 184 pk. De Mini heeft 178 pk en dat waren er aan het begin van zijn carrière juist 14 meer. Een handbak is niet meer leverbaar, bij de Mazda is zelf schakelen juist de enige mogelijkheid.



Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Mazda-dak klap je uit met simpele handbeweging

Als je een mooie open rit maakt, wil je wel een beetje gerieflijk zitten. De Mazda-stoelen stellen niet teleur, hooguit zijn ze een beetje krap. De zijdelingse steun is wel in orde en ook de bekleding is mooi. In de Mini heb je niet alleen meer beenruimte, ook kun je de hoofdsteunen verstellen.



Meer autotests en het laatste nieuws lees je in onze gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Als je in de Mazda stapt voor een tourrit met verse koffie en een ANWB-routekaart, kom je er al snel achter dat je beide nauwelijks kwijt kunt. Zo ontbreekt een dashboardkastje en ook in de portieren zitten geen vakken. Bekerhouders heeft-ie wel, maar dat moet de bijrijder bekopen met minder ruimte voor zijn benen. Waar Mazda wel aan gedacht heeft, is een plek waar je je smartphone kunt laten. In de Mini moet je die onder de armsteun leggen of zelfs in de bekerhouder.

Mini Cooper Cabrio: te hoge zitpositie



De zitpositie in de Mini is duidelijk hoger. Verder is de steile voorruit ver naar voren geplaatst en daardoor voelt de Mini veel ruimtelijker aan als je net uit de Mazda bent gestapt. Het elektrische stoffen dak dempt het geluid beter dan het lichte, handmatig te bedienen kapje van de Mazda. Al blijkt dat bij de officiële metingen vooral ons gevoel geweest te zijn, want de verschillen in decibellen zijn niet zo groot. In de stad is de MX-5 zelfs stiller. Pas rond de 100 km/h worden de rollen omgedraaid.

Onze test-Mini heeft optionele adaptieve schokdempers, al liggen de uitersten niet zo ver uit elkaar. Het onderstel weet zowel leeg als beladen wel raad met de meeste oneffenheden. Op snelwegtempo reageert het onderstel duidelijk minder bescheiden. De Mazda heeft in de Homura-uitvoering een Bilstein-sportonderstel. Toch hoef je niet bang te zijn voor je wervels en botten, want de afstemming is niet zo nietsontziend als je verwacht. Hinderlijker zijn de duidelijker rolbewegingen en de matige carrosseriestijfheid.



Mazda-motor is fijner dan die van de Mini

Het verschil in vermogen tussen beide cabrio's is maar 6 pk, maar hun karakters liggen mijlenver uit elkaar. De hoogtoerige tweelitermotor zonder turbo in de MX-5 is inmiddels een ware exoot. Bij stationair toerental klinkt al een fijn gegrom, dat aanmoedigt om niet te vroeg op te schakelen. Houd je het toerental hoog - een waar genoegen met de soepel schakelende zesbak - dan is de motor in zijn element. Met zijn temperament distantieert hij zich van de snellere Mini, al is ook dit vooral subjectief.



Bij de Mini schakelt een zeventraps transmissie met dubbele koppeling voor je, bovendien krijgt de tweeliter viercilinder hulp van een turbo. Zelf schakelen kan ook, via flippers achter het stuur. En toch wekt de Mini-motor de indruk dat hij afgeknepen wordt. We missen het heilige vuur van de Mazda-motor. Wat ook niet helpt, is dat de Mini 300 kilo zwaarder is. Toch zijn de prestaties van de Cooper S indrukwekkend, met een 0-100 in 6,6 seconden (Mazda: 7,0 seconden). Het verbruik van de Mazda is gunstiger. Hij verbruikt precies wat in de folder te lezen is: 6,9 l/100 km (1 op 14,5). De turbomotor van de Mini wil een volle liter meer hebben.

Nieuwsgierig geworden welke auto de test wint? Dit is een bewerking van een vergelijkende test uit Auto Review. Het volledige verhaal (met de einduitslag) lees je in de papieren versie van Auto Review, die nu in de winkel ligt.