Tweedehands Mazda MX-5 NA kopen? Dit is waar je op moet letten

Hoewel de Mazda MX-5 een populaire roadster is, zijn de eerste exemplaren nog zeer betaalbaar, zoals te zien op Marktplaats. Technisch steekt de Mazda MX-5 degelijk in elkaar, al zijn er ook genoeg afgeragde exemplaren met en matige staat van onderhoud te koop. Ga voor een zo origineel mogelijke auto, zonder allerlei opsmuk van twijfelachtige allure. Let verder met name op roest bij de achterspatborden. Een goede MX-5 staat borg voor jarenlang betaalbaar rijplezier.



Mazda MX-5 is niet bijzonder roestgevoelig

Afgezien van de dorpels en de wielkasten is de MX-5 niet heel roestgevoelig. Wees er alert op, maar schenk het dak minstens zoveel aandacht. Als een waterafvoerkanaal verstopt zit of het dak zelf lekt, kan roest met name in de wintermaanden toeslaan.

Motor en versnellingsbak zijn degelijk

De motor en de versnellingsbak van de eerste generatie zijn degelijk en van spreekwoordelijke Japanse kwaliteit. Lekke pakkingen van het kleppendeksel of de nokkenassensor zijn de oorzaak van olieverlies. Ook kunnen de hydraulische klepstoters en de koppeling voor problemen zorgen. De bobines en de bougiekabels raken soms defect. Het remsysteem moet met name achter worden gecontroleerd op gelijkmatige slijtage. De elektronica kan na verloop van tijd ongebruikelijke storingen vertoen als gevolg van roestige contacten.

Is het makkelijk om onderdelen te vinden?

Mazda verkoopt nog onderdelen en de prijzen zijn acceptabel. Daarnaast zijn meerdere onafhankelijke handelaren en MX-5-specialisten prima in staat om je nieuwe onderdelen, accessoires of softtops in verschillende uitvoeringen te leveren.

Mazda MX-5 aandachtspunten