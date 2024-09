MG Cyberster (2024) prijs: duurder dan MX-5 en Z4 - wie koopt deze elektrische cabrio?

Nieuws

Dat de MG Cyberster onze kant op kwam wisten we al, alleen over de prijs tastten we nog in het duister. Tot nu, want MG heeft bekendgemaakt hoeveel we moeten neertellen om deze elektrische cabrio te rijden.



65.490 euro. Dat is de vanafprijs van de nieuwe MG Cyberster. We weten daarmee ook direct hoeveel het minimaal kost om in een echte elektrische cabrio te rijden. Ja, we weten van het bestaan van de Mini Electric Cabrio en de Fiat/Abarth 500e Cabrio, maar dat zijn toch meer omgebouwde hatchbacks. De Cyberster is een van de eerste ‘echte’ roadsters (of is dat wel zo?) met een elektrische aandrijflijn.

En ja, je hebt ook nog de indruwekkende elektrische Maserati GranCabrio Folglore, maar die kost ruim 2 ton. Dus als je geen grootverdiener bent of niet toevallig de loterij wint, kun je die wel uit je hoofd zetten.

MG Cyberster prijs

Terug naar de Cyberster. Voor 65.490 euro koop je de cabrio als Trophy Extended Range. Zoals de naam al verklapt, heeft deze versie de grootste actieradius: 507 kilometer wordt uit de batterij van 77 kWh gehaald. De instapper is achterwielaangedreven en heeft een vermogen van 340 pk en 475 Nm koppel. Daarmee zit je binnen 5 seconden vanuit stilstand op 100 km/h.

Als dat om de een of andere reden niet genoeg is voor je, kun je terecht bij de GT. Die heeft twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Gevolg is een hoger vermogen van 510 pk en 725 Nm koppel, maar een kleinere actieradius (WLTP: 443 km). Wel kun je sneller op je bestemming aankomen: in deze uitvoering sprint de Cyberster al binnen een bloedsnelle 3 seconden van 0 naar 100 km/h.

Wie koopt de MG Cyberster?

De vraag is of dat wel uitmaakt voor de kopers in dit segment. Dat brengt ons bij de hamvraag: wie gaat deze MG Cyberster kopen? Als je op zoek bent naar dat typische roadstergevoel, grijp je mis bij deze EV. Want ja, het dak kan open, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Als we de rest van de klassieke ingrediënten afgaan, moeten we helaas concluderen dat de Cyberster tekortschiet.

Is de auto licht? Helaas, mede door zijn batterij is de MG met zijn 1985 kilogram best zwaarlijvig te noemen. Het motorgeluid ontbreekt logischerwijs ook. Stuurt-ie dan tenminste een beetje leuk? Dat gaan we binnenkort zelf testen en uiteraard zullen we onze ervaringen met jullie delen.

Duurder dan concurrentie

Soms verbazen we ons over de lage prijzen van Chinese auto's. Maar met 65.490 euro is de MG Cyberster geen prijsknaller. Dat is ruim 22.000 euro duurder dan een Mazda MX-5, en zelfs ook nog 1000 euro duurder dan een BMW Z4. Oké, de Cyberster is veel sneller dan die twee, maar bij een roadster gaat het om veel meer dan snelheid alleen.