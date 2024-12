TEST MG Cyberster, de Tesla Roadster uit China

Tests

We wachten al jaren op een nieuwe Tesla Roadster, maar die is in nog geen velden of wegen te bekennen. Wel kun je nu opteren voor een andere dakloze EV: de MG Cyberster. Met 340 of 510 pk!



Elon Musk heeft de opvolger van zijn eerste model, de Tesla Roadster al herhaaldelijk aangekondigd. Vooralsnog wachten de liefhebbers tevergeefs op het Amerikaanse cabriospeeltje met 1360 pk. Musk heeft het waarschijnlijk te druk met het bouwen van raketjes en het ondersteunen van twijfelachtige politici ...

Maar er is een alternatief in de vorm van de MG Cyberster. Die heeft dan wel niet het enorme aangekondigde vermogen van de Tesla Roadster, maar met 340 of 510 pk is het allesbehalve behelpen. Maar of de Cyberster er daarmee automatisch in slaagt om MG’s roadstertraditie nieuw leven in te blazen, is de vraag.



Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Snelste MG ooit



Hoe dan ook is de 510 pk sterke GT-versie van de Cyberster de snelste MG ooit. Hij is in staat tot bizarre sprinttijden, en alsof dat nog niet genoeg is, maakt-ie ook nog eens de blits met supercar-deuren. Voor de prijs van een dik aangeklede Volkswagen Golf GTI. Tja, de combinatie van ‘made in China’ en een bpm-vrije aandrijflijn maakt bizarre prijspakkers mogelijk.

Made in China, designed in Britain

Nadat de Tesla Roadster van de eerste generatie in 2012 (gebaseerd op de Lotus Elise) uit productie ging, explodeerde het EV-aanbod. Maar op de eerstvolgende elektrische roadster moesten we twaalf jaar wachten. En die komt niet van Lotus, maar van MG - net als Lotus een Britse naam in Chinese handen.



En hoewel het huidige MG nul komma nada met het 100 jaar geleden opgerichte Morris Garages te maken heeft, herinnert moederbedrijf SAIC graag aan het roemrijke Britse verleden van het merk. De MG Cyberster wordt zelfs gepresenteerd als dé auto om het eeuwfeest te vieren en de aloude roadster-traditie te eren. Ook vertelt de fabrikant trots dat de Cyberster in het Britse Longbridge is ontworpen. Hoe dan ook: totdat de elektrische Porsche Boxster op de markt komt, is de Cyberster in elk geval Koning Eenoog in het rijk der open roadsters.



MG Cyberster is veel langer dan BMW Z4



Het Britse ontwerp staat de in China ge­bouwde Cyberster goed. Wel is het een vrij forse auto, zeker als je bedenkt dat het een tweezitter is. Hij is ruim 4,50 meter lang en 1,91 meter breed. Daarmee is-ie 20 centimeter langer dan een BMW Z4. Met de oude MG TF en MGB scheelt het zelfs meer dan een halve meter.



Maar doordat er vanaf de voorruit een zwarte ‘gordel’ over de bovenkant van de carrosserie naar achteren loopt, lijkt de Cyberster slanker dan-ie is. Als je snel kijkt, heeft achterkant heeft wel iets van een Volvo S90, maar dan met pijlvormige achterlichten. Het geïntegreerde achterklepspoilertje zorgt voor een subtiele touch.

Betaalbare roadster met supercar-deuren



Van alle designelementen springen de portieren het meest in het oog. Tenminste, wanneer je op de ontgrendelingsknop drukt. Dan scharnieren ze op z’n supercars omhoog, als ware deze MG een Lamborghini of McLaren. Met de MG Cyberster maak je dan ook gegarandeerd de blits. En je hoeft niet bang te zijn dat de auto je voor aap en je tijdens een opendeuren-demonstratie een kaakslag verkoopt. Sensoren in de boven- en zijkant behoeden jou voor een uppercut en de lak voor beschadigingen door paaltjes of andere auto’s.



Minder flashy, maar wel zo fijn en nuttig, zijn standaardvoorzieningen als ­elektrisch verstelbare stoelen met ge­­heugen, een – prettig werkende – adaptieve cruise­control, een 360-gradencamera en file- en grootlichtassistentie. Het canvas dak gaat binnen 15 seconden open en dicht. Als je onderweg wordt overvallen door een bui, hoef je de auto niet ­helemaal stil te zetten om het dak te sluiten. Tot een snelheid van 48 km/h kan dat ook rijdend.



Actieradius MG Cyberster



Als je een auto zo’n blits design geeft, mogen de specificaties natuurlijk niet achterblijven. De achterwielaangedreven basisversie heet Trophy Extended Range en heeft al een vermogen van 340 pk en een koppel van 475 Nm. Het accupakket meet 77 kWh en is goed voor een WLTP-actieradius van 507 kilometer.



Dankzij een tweede elektromotor doet de vierwielaangedreven Cyberster GT waarmee wij rijden, er een flinke schep bovenop. Met 510 pk en 725 Nm is deze opper-Cyberster tot indrukwekkende prestaties in staat. Keerzijde van de medaille: de GT heeft door die extra accu wat meer vetrolletjes en dus een lager bereik: 443 kilometer.



Overigens kwamen wij daar niet aan ­tijdens ons dagje Cybersterren. Tijdens een rit van een paar honderd kilometer over ­snelweg, door de stad en op buitenwegen, realiseerden wij een verbruik van 22,3 kWh per 100 kilometer. Daarmee zouden we ­ongeveer 330 kilometer halen. Het had ­wellicht zuiniger gekund, maar de Cyberster is nu eenmaal geen auto waarmee je je hypermilend tussen de vrachtwagens op de rechterrijstrook nestelt. En bij elk op groen springend verkeerslicht hadden we ook niet continu ons fluwelen slofje aan …



Zo snel accelereert de MG Cyberster



Dat resulteerde in een paar honderdsprintjes die aanvoelden als karateschoppen in de onderrug, waarbij het bloed ons nog net niet uit de ogen spoot. Met launch control is deze achtbaansensatie in 3,2 seconden gedaan. Ter vergelijking: dat is bijna een seconde sneller dan een Porsche 911 Carrera en slechts 0,3 seconden trager dan een McLaren 720S.



Denk echter niet dat de Cyberster een hypernerveus apparaat is dat continu ­aanvoelt als een op ontploffen staande granaat. Kies de rijstand ‘Comfort’ en de auto reageert kalmpjes en beheerst op je rechtervoet. De topsnelheid van de Cyberster GT bedraagt 200 km/h, de basisversie blijft daar met 195 km/h net onder.

'Snelladen' tussen aanhalingstekens



Helaas laadt de Cyberster GT een stuk ­minder snel dan-ie accelereert. Het snellaadvermogen bedraagt een modale 140 kW, waarmee het 38 minuten duurt om het ­accupakket van 10 naar 80 procent capaciteit te komen. Bij veel auto’s gaat dit 8 tot 10 minuten sneller. Al telt dat bij een funauto minder zwaar aan dan bij een gemiddelde zaken­sedan of SUV. Alleen merken we al snel dat de Cyberster niet de lichtvoetige gooi- en smijtauto is die je met de term ‘roadster’ associeert. En het jammere is dat-ie op lange snelwegtrajecten evenmin weet te overtuigen.



Het onderstel is in de basis best comfortabel, maar dankzij het zware accupakket centraal in de wagenbodem, ligt de auto in lange ‘doordraaiers’ op klaverbladen als een blok op de weg. Ook de torsiestijfheid is meer dan voldoende. Rijd je daarentegen over een traject met veel korte bochten, dan stelt de Cyberster teleur. In de eerste plaats is de zitpositie te hoog, zodat je je nooit echt één voelt met de auto.



Te zwaar voor gooi- en smijtwerk



Los daarvan is een gewicht van bijna 2 ton gewoon te veel voor het betere gooi- en smijtwerk. We willen de vergelijking met een balletdansend nijlpaard niet maken, maar in korte bochten voel je het gewicht simpelweg te veel ‘doordrukken’. Ook gedraagt de auto zich daarbij wat wiebelig en vertoont-ie tijdens agressief remmen duikneigingen. En hoewel het dikke stuur veelbelovend lekker in de hand ligt, is de besturing te indirect en te vaag voor scherp bochtenwerk.

Altijd op de tocht



Op de snelweg speelt de te hoge zitpositie de auto eveneens parten. Behalve dat het zicht op het instrumentarium - met het navigatiescherm links - slecht is, zit je meer op de tocht dan bij veel andere cabrio’s. Zeker langere bestuurders lopen het risico na een rit in de openlucht met een loopneus en een stijve nek uit te stappen. Ook de stuur- en stoelverwarming kunnen dat niet voor­komen. En doordat de zitting van de stoel te vlak is, zijn de billen en bovenbenen na langere etappes geen toonbeeld van souplesse meer.

Gezien zijn zeer complete uitrusting, sensationele Lambo-deuren en enorme vermogen, lijkt de 69.990 euro kostende MG Cyberster GT een geweldige aanbieding. De Cyberster Trophy Extended Range (340 pk) heb je zelfs al voor 65.490 euro. Helaas passen het rij- en stuurgedrag niet bij het in­­drukwekkende prestatiepotentieel. Het is meer een snelle open ­toerwagen dan een hardcore sportauto.