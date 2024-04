Elektrische Maserati GranCabrio: 2 voordelen die EV-haters de mond snoeren

Nieuws

Net als de Maserati GranTurismo, komt de GranCabrio er ook met elektromotor. Oké, het echte, brute Maserati-geluid moeten we missen. Maar de GranCabrio Folgore is krachtiger en veel goedkoper dan de benzineversie.

Je struikelt in Nederland over de elektrische auto’s, maar een elektrische cabriolet blijft exotisch. En dan te bedenken dat het nota bene een cabrio was waarmee Tesla zijn kunsten voor het eerst toonde. Al was die Tesla Roadster eigenlijk een omgebouwde Lotus Elise.



Tegenwoordig moeten we het nog even doen met de Mini Cabrio Electric. Op de MG Cyberster moeten we nog tot het najaar van 2024 wachten en wanneer we de Maserati Gran Cabrio Folgore hier mogen bewonderen, is nog de vraag. En of-ie nu een dikke V6 op benzine of drie (!) elektromotoren heeft, niemand kan ontkennen dat deze vierzits cabrio een begeerlijk brok Italiaanse huisvlijt is.



Cabrio met 830 pk



Waar geen onduidelijkheid over bestaat, is de aandrijflijn van de elektrische Italiaanse volbloed. Die is hetzelfde als van zijn dichte broer: de Maserati GranTurismo Folgore. Dat betekent dat-ie over drie elektromotoren beschikt, goed voor een continu vermogen van 762 pk. Het piekvermogen bedraagt zelfs 830 pk. Het koppel bedraagt een boomontwortelende 1350 Nm. De GranCabrio Trofeo met zijn 3,0-liter V6 komt niet verder dan 550 pk en 650 Nm ....



Daarmee rammerdebamt de GranCabrio Folgore in 2,8 geruisloze seconden van 0 naar 100 km/h. Da's 0,7 s sneller dan de GranCabrio Trofeo. Om vanuit stilstand de hoogste illegale 200 km/h te bereiken, heb je niet meer dan 9,1 seconden nodig. Aandrijving op alle vier wielen zorgt bij dit soort sprintjes voor gripbehoud.

Topsnelheid elektrische Maserati GranCabrio



Pas bij 290 km/h (Trofeo: 316 km/h) komt er een eind aan de voorwaartse drang van de elektrische Maserati. Mocht je in de mood zijn om wat rubbersporen te trekken, doe dan vóór vertrek de canvas softtop omlaag of omhoog. Want dat duurt 14, respectievelijk 16 seconden. Boven de 50 km/h is deze exercitie sowieso niet mogelijk.

Accupakket en actieradius



Een actieradius heeft de elektrische GranCabrio ook, maar die is minder imposant dan het prestatiepotentieel. De brutocapaciteit van het accupakket is 92,5 kWh, netto blijft daar nog 83 kWh van over. Als je die helemaal oprijdt, staat er volgens de WLTP-opgave 449 kilometer op de dagteller.



Gelukkig gaat opladen bijna even snel als accelereren: dankzij een snellaadvermogen van 270 kW gaat de batterij in 18 minuten van 10 naar 80 procent capaciteit. We kunnen het ook anders zeggen: binnen 5 minuten krijg je er 100 kilometer actieradius bij. Overigens belooft Maserati slimme navigatiesoftware die de bestuurder behoedt voor actieradiusstress.

Kou hoeven de bestuurder en zijn bijrijder evenmin te lijden. Een combinatie van een krachtige klimaatregeling, stoel- en nekverwarming houdt de inzittenden ook bij minder ideaal cabrioweer lekker op temperatuur.

Bijna 5 meter en dik twee ton



Anders dan de Tesla Roadster van weleer, is de Maserati GranCabrio Folgore geen compact cabriootje. Hij is bijna 4,97 meter lang en 1,96 breed; inclusief spiegels is de spanwijdte zelfs 2,11 meter. Met zijn gewicht van 2340 kilo wordt-ie erelid van de Wight Watchers. De kofferruimte is minder indrukwekkend: daarin past maar 114 (kap omlaag) tot 151 liter.



Geluidsbeleving



Maserati’s met verbrandingsmotor staan bekend om hun fantastische geluid. En zeker bij een cabriolet is die geluidsbeleving een belangrijk deel van de rijervaring. Welnu, Maserati beweert dat het er van alles aan heeft gedaan de GranCabrio Folgore een spannende soundtrack mee te geven. Digitaal en dus nep uiteraard, maar we zijn wel benieuwd.



Prijs elektrische Maserati GranCabrio Folgore



Om onze nieuwsgierigheid te stillen, zullen we een beroep moeten doen op een demo van de importeur, want zelf een Maseratie GranCabrio Folgore aanschaffen, zit er waarschijnlijk niet in. Hij zal waarschijnlijk minder duur worden dan de dikke 278.000 euro die de 550 pk sterke benzineversie moet opbrengen, maar we rekenen nog altijd op een tonnetje of twee. Daar koop je toch algauw drie MG's Cyberster voor ...