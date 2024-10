Test Maserati GranCabrio Folgore - jij raadt nooit wat de kleur op de foto's moet kosten

Tests

Wie een elektrische cabriolet zoekt, gaat vast niet op bezoek bij Maserati. Maar dat is alsof je de Hema voorbij loopt als je zin hebt in rookworst, want de Maserati GranCabrio Folgore is zo elektrisch als wat!

De Maserati GranCabrio Folgore heeft niet één, niet twee, maar drie elektromotoren aan boord. Die halen hun energie uit een batterijpakket van 83 kWh. Het totale vermogen bedraagt 761 pk en het maximumkoppel is een torenhoge 1350 Nm.

Dat verklaart de naam Folgore, wat in het Italiaans geen volkoren maar bliksem betekent. Hij gaat inderdaad als de bliksem: vanuit stilstand zit je in slechts 2,8 seconden op de honderd en de topsnelheid komt uit op 290 km/h.

De Maserati GranCabrio Folgore is 440 kilo zwaarder dan de Trofeo met 550 pk sterke V6, maar dat merk je niet. Doordat het accupakket in een T-vorm in de bodem van de auto geplaatst is, blijft het zwaartepunt laag. Hierdoor voelt de elektrische Maserati verrassend wendbaar aan, ondanks zijn niet misselijke lengte van bijna vijf meter.

Een feest om mee te rijden

Of we nu met het dak open bochtige binnenwegen verslinden, met hoge snelheid lange snelwegetappes maken of ons achter het stuur zitten op te vreten in het drukke stadsverkeer; de GranCabrio Folgore laat zich gemakkelijk bedienen en is een feest om mee te rijden, omdat hij krachtig, maar tegelijkertijd zeer comfortabel is.

Ook al is de GranCabrio Folgore net zo elektrisch als een espressomachine van Illy, in de sportstand horen we desondanks een motorgeluid dat wel wat weg heeft van de V8 uit de Maserati Quattroporte. En in de rijstand Corsa beginnen we zelfs te twijfelen of we aan het begin van de testrit toch niet de GranCabrio Trofeo gepakt hebben.

Een smak geld, maar ...

Een voordeel van elektrisch rijden is dat de Nederlandse overheid je beloont met financiële voordeeltjes. Al worden die steeds kariger. De GranCabrio zonder CO2-uitstoot is leverbaar vanaf 208.250 euro. Een smak geld, maar voor de Trofeo moet je maar liefst 292.166 euro meenemen.

Wie net als wijlen modeontwerper Frank Govers dol is op uitbundige kleuren, moet nog iets weten. Voor een tintje uit het exclusieve kleurenpalet Fuoriserie vraagt Maserati zonder blikken of blozen zomaar 32.670 euro! De kleur powder nude texturized die je op de foto's ziet bijvoorbeeld. Maar je kunt ook zelf een tint samenstellen, bijvoorbeeld de kleur van de cup van je favoriete espressosmaak.

Maserati GranCabrio Folgore test conclusie

Wie open wil rijden met een elektrische sportwagen, heeft vooralsnog weinig keuze. Maar niet getreurd, de Maserati GranCabrio mag dan een van de weinige opties zijn, hij rijdt geweldig en is als 4-zitter verrassend bruikbaar voor alledag. Daarbij is het weer eens wat anders dan een Porsche 911 Cabriolet.

Lees de volledige test van de Maserati GranCabrio in Auto Review 10/2024.