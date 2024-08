Wie deze sportwagen in het rood wil, rekent eigenlijk 2 auto's af

Nieuws

Dat je bij automerken soms moet bijbetalen voor een vrolijke carrosseriekleur, is bekend. Maar je raadt nooit wat het volgende automerk vraagt voor bijvoorbeeld iets simpels als de kleur rood.

Wie trek heeft in een nieuwe Maserati GranCabrio moet diep in de buidel tasten: 208.250 euro voor de elektrische Folgore en zelfs 292.166 euro voor de Trofeo met 3,0-liter V6. Als je een schoon geweten wil, neem je de EV.

Maar dan moet je een volgende knoop doorhakken: de kleur. De gratis standaardkleur wil je niet. Die heet grigio incognito en inderdaad: in deze grijze kleur rijd je zelfs in een Maserati onherkenbaar door het Nederlandse verkeer, vooral op een druilerige dag.

Fuoriserie

Met een sportwagen wil je opvallen. Anders kan je net zo goed een Toyota Yaris Cross kopen, om maar wat te noemen. Maar de vijf metallic kleuren waarin de GranCabrio leverbaar is, zijn net zo deprimerend als een cappuccino op een Frans terras.

Dus klik je in de online carconfigurator op het kleurenpalet dat Maserati fuoriserie noemt. Dan verschijnen 27 carrosseriekleuren die recht doen aan een sportwagen, zoals geel, oranje, rood en groen.

Wij gaan ogenblikkelijk voor rosso granturismo, al vinden we acquamarina ook wel wat hebben (zie de foto's hieronder). Maar als we vervolgens het bijbehorende prijskaartje zien, vallen we nog net niet van onze Italiaanse designstoel.

De rode kleur heeft een meerprijs van 32.670 euro! Daar heb je ook een nieuwe Toyota Yaris Cross voor, om die er maar weer eens bij te halen. Weliswaar ook niet in het rood, maar die kleur kost je 1050 euro, een schijntje in vergelijking tot wat Maserati vraagt.

Zelf een kleur samenstellen

Wat de kleuren uit de fuoriserie zo bijzonder maakt, is ons niet helemaal duidelijk. Ja, het zijn zeer fraaie carrosseriekleuren, maar op de site van Maserati komen we niet verder dan 'het toppunt van vakmanschap' en 'ontworpen om uniek te zijn'. Je kunt zelf een kleur samenstellen, maar hoe bijzonder het lakprocedé is, lezen we niet.

Hoe dan ook: weet dat als je de Maserati GranCabrio Folgore in een vrolijke kleur wilt, je de portemonnee kan trekken.