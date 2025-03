Maserati GranTurismo Folgore: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Nieuws

450 kilometer is de officiële actieradius van de elektrische Maserati GranTurismo Folgore. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De Maserati GranTurismo Folgore heeft drie elektromotoren die samen 761 pk en 1350 Nm ophoesten. Om daarvan te profiteren, heb je een privécircuit nodig. Of op z’n minst een leeg stuk autobahn. Maar daar moet je eerst naartoe rijden, dus onderwerpen we Maserati’s eerste elektrische auto aan onze actieradiustest.

Wil je een seintje krijgen zodra de volgende actieradiustest online staat? Meld je aan!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De GranTurismo Folgore heeft een forse batterij van 92,5 kWh, maar Maserati lijkt hem te willen beschermen met grote buffers. Daardoor blijft een bruikbare capaciteit over van 83 kWh en daar rekenen we mee. Voor wie deze test wil herhalen met zijn eigen GranTurismo Folgore en benieuwd is naar onze weersomstandigheden: overdag is het 11 graden en droog, ’s avonds is het afgekoeld tot 7 graden en trekt een bui over.



Maserati GranTurismo Folgore: actieradius bij 100 km/h

We sukkelen met 100 km/h over de snelweg en drie metertjes op het centrale display tonen hoe saai de aandrijflijn dit vindt. De achterste twee elektromotoren dragen nul komma niks bij aan de voortstuwing. De voorste motor doet al het werk, maar ook zijn krachtmeter slaat amper uit. Kortom: twee vingers in de neus. En het relatief lage verbruikscijfers onderstreept dat.

Na onze 100 kilometer lange testronde, komt het praktijkverbruik uit op 20,8 kWh/100 km. Zou je een volle batterij (netto: 83 kWh) leeg rijden, dan kom je 399 kilometer ver.



Elektrische Maserati GranTurismo: actieradius bij 130 km/h

De elektrische GranTurismo heeft een topsnelheid van 325 km/h, dus onze ‘snelle’ actieradiustest is voor hem een lachertje. Als we ’s avonds na 19 uur versnellen tot 130 km/h, springen de achterste elektromotoren even bij, maar de rest van de rit neemt wederom de voorste elektromotor al het werk voor zijn rekening. Daar vraagt-ie 29,4 kWh/100 km voor, wat zich vertaalt naar een 130 km/h-actieradius van 282 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 450 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 399 km - 89%

Actieradius 130 km/h - 282 km - 63%

Conclusie

Je koopt de GranTurismo Folgore voor tal van redenen, zoals zijn design, de techniek, het rijgedrag en de prestaties. Maar er is nóg een pluspunt: zijn actieradius is keurig. Volgens de WLTP-methode bedraagt die 450 kilometer, maar als je gewoon met honderd over de snelweg sukkelt, komt hij toch maar mooi 399 kilometer op een volle batterij. Niet vaak zit de echte actieradius zo dicht bij het theoretische rijbereik.

Dus de kans is groot dat je het privécircuit of de autobahn bereikt zonder tussenstop. Hoe snel de batterij leegt is zodra je vrij baan hebt en het stroompedaal vloert, hebben we niet gemeten …