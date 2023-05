Snik, de Maserati GranTurismo heeft geen atmosferische V8 meer, maar een V6. Dat is even slikken voor de liefhebbers. Of wordt de minestronesoep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend?

De zure appel waar de liefhebbers van Maserati doorheen moeten bijten, is maar een petieterig appeltje. Want voor de twee cilinders die de Maserati GranTurismo verloren heeft, krijg je twee turbo's terug. Bovendien komt de V6 uit de supersportwagen Maserati MC20, al levert-ie daarin meer vermogen (630 pk versus 550 pk).

Maserati-klokje 2.0

Het interieur van de Maserati GranTurismo is er duidelijk op vooruitgegaan. Blikvanger is het grote 'geknakte' centrale touchscreen, feitelijk twee boven elkaar geplaatste displays van 12,3 en 8,8 inch. Het instrumentarium is volledig digitaal, net als het traditionele Maserati-klokje in het midden van het dashboard. Gelukkig kun je het wel zo instellen dat het lijkt alsof het analoog is, anders waren we alsnog uitgestapt.

Als muziek in de oren

We vertrekken vanuit een typisch Italiaans straatje vol kuilen. Op een dergelijke ondergrond komt het van pas dat je de Maserati GranTurismo wat hoger kunt zetten. Als we eenmaal de autostrada naderen, schakelen we met plezier over op de Sport-stand. We trappen het gaspedaal dieper in en met een geluid dat autoliefhebbers als muziek in de oren klinkt, schiet de Italiaanse coupé vooruit.

Maserati GranTurismo: Trofeo en Modena

De Trofeo is de sterkste van de twee uitvoeringen met V6 die Maserati aanbiedt. Die andere is de Modena die 60 pk minder sterk is, maar dus nog altijd een imponerende 490 pk levert. Van nul naar 100 km/h duurt slechts 3,5 seconden. Maar ook van de tussenacceleraties valt je mond van verbazing open. Rijd je over de Duitse autobahn, dan zou je 320 km/h kunnen halen.

Uitstekende gewichtsverdeling

Ook op bochtige wegen in de heuvels van het fraaie Toscaanse landschap voelt de Maserati GranTurismo zich in zijn element. Juist hier profiteert de Italiaanse coupé van zijn standaard vierwielaandrijving met een differentieel op de vooras die bewust in lijn van de motor gepositioneerd is. Het resultaat is een uitstekende gewichtsverdeling van 52:48 die voor een uitgebalanceerd weggedrag zorgt.

Vooral in snel genomen bochten maakt de Maserati GranTurismo rijden geweldig, om er maar een slogan van een merk uit München bij te pakken. Van onderstuur is nauwelijks sprake.

Maserati GranTurismo (2023): conclusie

De nieuwe Maserati GranTurismo overtuigt met zijn uitgebalanceerde onderstel. Het afscheid van de atmosferische V8 valt ons geenszins zwaar; met de nieuwe V6 twinturbo benzinemotor is het elke rit genieten geblazen. Een auto waarvan je blijft dromen, ook omdat hij peperduur is.

