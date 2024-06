Porsche Taycan Cross Turismo (2024): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

613 kilometer is de officiële actieradius van de Porsche Taycan 4 Cross Turismo. Dat is het instapmodel van 119.400 euro. Maar wat is zijn échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Porsche heeft de elektrische Taycan een uitgebreide update geven met meer vermogen en kortere laadtijden. Wij zijn vooral benieuwd naar de beloofde grotere actieradius. De sportwagenbouwer gaf hem een nieuwe elektromotor, een verbeterd warmtebeheer, een nieuwe warmtepomp en krachtiger regenereratie. En alle varianten van de Taycan krijgen aerodynamisch geoptimaliseerde velgen en banden met een lage rolweerstand. Klinkt goed.



Wij testen de Porsche Taycan 4 Cross Turismo, het 119.400 euro kostende instapmodel met 435 pk, 585 pk en een batterij van 105 kWh. Wij rekenen echter met de netto capaciteit van 97 kWh. De weersomstandigheden zijn ideaal: 18 tot 20 graden, droog en weinig wind. Kortom, alle energie kan gebruikt worden om de auto aan te drijven op 100 en 130 km/h, de klimaatregeling hoeft niets te doen.



Porsche Taycan Cross Turismo: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Porsche Taycan 4 Cross Turismo een gemiddeld stroomverbruik van 19,1 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 97 kWh helemaal leeg, dan kom je 507 kilometer ver.

Maar wie rijdt er nu keurig 100 km/h met een Porsche? Grote kans dat je het gaspedaal dieper intrapt, want honderd rijden met een Taycan is oersaai. Aan onze 100 kilometer lange testronde leek geen eind te komen. We hadden zelfs tijd om alle borden langs de A73 te lezen en nu weten we dat je voor asperges bij afrit 7 moet zijn …



Porsche Taycan Cross Turismo: actieradius bij 130 km/h

Oké, dit tempo werkt al beter. Lekker over de linkerbaan rollen met 130 km/h. Het stroomverbruik komt uit op 25,6 kWh/100 km en het resultaat is een 130-km/h actieradius van 379 kilometer.

Opvallend: sneller rijden kost altijd meer energie, maar bij de Taycan is het verschil in stroomverbruik tussen 100 en 130 km/h kleiner dan bij veel andere EV’s.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 613 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 507 km - 83%

Actieradius 130 km/h - 379 km - 62%

Conclusie

Als we kijken naar andere elektrische auto’s die we recentelijk getest hebben, kunnen de technici van Porsche in hun handjes wrijven. De sportieve Taycan is ongeveer even zuinig als een brave BMW i5 (actieradius gemeten). En eerlijk is eerlijk: bij 100 km/h zit de realistische actieradius toch maar mooi boven de 500 kilometer.

Toch is Porsche als sportwagenmerk niet de koning van efficiency. De Lucid Air (actieradiustest) is technisch net zo indrukwekkend als de Taycan 4 Cross Turismo, meer jast er fors minder elektrische energie doorheen.