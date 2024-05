Kun je met jouw salaris een Porsche Taycan private leasen?

Nieuws

We wijzen je hier regelmatig op scherpe aanbiedingen voor goedkope private lease auto’s. Maar wat nu als alleen het beste goed genoeg is? Hoe duur is het bijvoorbeeld om in een Porsche Taycan te rijden met onze private lease vergelijker?



Private lease combineert gemak en financiële helderheid door alle belangrijke autokosten te dekken in een vast maandbedrag. Ongeacht of je een Hyundai i10 kiest of van een Porsche Taycan droomt.



Zo rijd je zorgeloos in een nieuwe auto, waarbij je enkel voor de brandstof betaalt en verder geen onverwachte kosten hebt. Dit maakt private lease aantrekkelijk voor wie zoekt naar zekerheid en eenvoud in autobezit.



Porsche Taycan private lease

De Porsche Taycan is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 1.672,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 12.000 km per jaar. Bekijk alle Porsche Taycan private lease prijzen.

Private lease en Porsche zijn twee begrippen die je niet vaak gecombineerd zult zien, maar het kán dus wel. Voor dit stevige bedrag lease je de Taycan met de volgende technische specificaties en standaardopties:

Specificaties

Vermogen (pk) 408 Koppel (Nm) 410 Aandrijving Achterwielaandrijving Gemiddeld verbruik (WLTP) 16,6 kWh/100 km 0-100 sprint (seconden) 4,8 Accucapaciteit (kWh) 89 WLTP-actieradius (km) 592 Laadvermogen (kW) 11 Snellaadvermogen (kW) 270

Standaarduitrusting

Adaptieve cruise control met stop en go functie

Parkeersensoren voor en achter

Achteruitrijcamera

19 inch lichtmetalen velgen

Luchtvering

LED-verlichting rondom

Stoelverwarming

Climate control met 2 zones

Keyless entry en start

Lane Keep-assist

Warmtepomp

Lane departure-waarschuwing

Botsingswaarschuwing

Verkeersbordherkenning

Een 10,9 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Een 8,4 inch touchscreen voor sneltoetsen en climate control

Kun jij de Taycan leasen?

In theorie zou iedereen die dit bedrag van vele honderden euro's maandelijks kan ophoesten, de Porsche Taycan kunnen leasen. Maar in werkelijkheid werkt dit anders. Alle partijen die zijn aangesloten bij het Keurmerk Private Lease voeren namelijk een BKR-check uit voordat het contract wordt goedgekeurd.

Dit doen zij om te voorkomen dat klanten betalingsverplichtingen aangaan waaraan zij (op termijn) niet kunnen voldoen. Hoeveel iemand maximaal kan lenen of leasen, is de uitkomst van een ingewikkelde rekensom. De zogeheten draagkrachtnorm of leennorm is het minimale dat iemand moet overhouden nadat al de vaste lasten zijn betaald. En er wordt ook rekening gehouden met je maandelijkse woonlasten en andere financieringslasten.

Wanneer je géén topfunctie hebt met dito financiële compensatie, is de kans dus heel klein dat je daadwerkelijk een Porsche Taycan kunt private leasen.