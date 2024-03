De volgende auto's stonden op afgefikt schip; deze Duitse EV is de schuldige

Nieuws

Ruim twee jaar geleden werd een vrachtschip genaamd Felicity Ace wereldnieuws toen het na een uitslaande brand zonk in de Atlantische Oceaan. Nu is bekend welke elektrische auto vermoedelijk de oorzaak is.

Volgens persbureau Bloomberg valt er interessante informatie te halen uit het rapport van de rechtszaak die is aangespannen tegen de Volkswagen Group naar aanleiding van de brand. Zo wordt vermeld dat de catastrofale brand startte in een lithium-ion accupakket van een van de 1110 Porsches aan boord. Hierdoor is het zeer waarschijnlijk dat het gaat om een Porsche Taycan. Al is het ook niet uitgesloten dat een plug-in hybride Porsche Panamera of Porsche Cayenne de aanstichter was.

Omdat de brand waarschijnlijk door een Porsche werd aangesticht, wordt de Volkswagen Group - eigenaar van Porsche en veel van de auto’s aan boord - door zowel de exploitant van het vrachtschip (Mitsui OSK Lines) als de verzekeraar (Allianz) aangeklaagd.

Volkswagen wordt ervan beschuldigd belangrijke informatie wat betreft het risico van het vervoeren van elektrische auto’s achter te hebben gehouden. Ook zou de autoproducent hebben nagelaten om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen openbaar te maken.

(hoofdfoto ter illustratie)

Lijst met peperdure auto’s



Op het gezonken schip stonden om en nabij 4000 auto’s die samen een waarde vertegenwoordigen van 142,5 miljoen euro. Er stonden dan ook veel peperdure auto’s op het schip. Enkele waren van privé-eigenaren, zoals een Ford Mustang uit 2015, een Porsche 718 Boxster GTS en een zeer zeldzame Honda Prelude SiR uit 1996. Het overgrote deel van de verzonken auto’s waren echter gloednieuwe auto’s van de Volkswagen Group.

Hieronder vind je een greep van enkele peperdure auto’s die nu op de bodem van de oceaan liggen: