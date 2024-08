Test Porsche Taycan Cross Turismo (2024): méér pk’s, méér km’s en méér kW’s

Tests

Bij Porsche kunnen ze niet stilzitten. De EV-markt beweegt snel en het Duitse sportwagenmerk moet aan kop blijven hollen. Zodoende kreeg de Taycan na ruim vier jaar een uitgebreide upgrade waarbij vooral de aandrijflijn op de schop ging. Dan hebben we het over meer vermogen, een grotere actieradius, nog snellere sprinttijden en kortere laadpauzes. Het elektrische vlaggenschip komt wederom in drie smaken: als gewone vierdeurs sportwagen, als stationwagonachtige Sport Turismo en als Cross Turismo met offroad-trekjes.



Porsche Taycan (2024) krijgt 80 tot 190 pk erbij

Porsche heeft het vermogen serieus opgekrikt: de reguliere Taycan kreeg er ruim 80 pk bij en de Turbo S met Launch Control gaat er volgens de nieuwe cao maar liefst 190 pk op vooruit. Met 952 pk en een honderdsprint van 2,4 seconden (-0,4 sec.) is de Turbo S het topmodel.

Onze testauto is de 435 pk sterke Taycan 4 Cross Turismo. Het instapmodel van 119.400 euro sprint in 4,7 seconden naar de honderd en als we eerlijk zijn is dat vlug genoeg. Draai de knop op het stuur in de Sport Plus-stand, geef vol gas en de magen van alle inzittenden worden precies genoeg gekieteld. Als je ze naar adem wilt laten happen of wilt laten smeken om hun moeder, weet dan dat er krachtiger versies verkrijgbaar zijn.

Maar voor ons zit het rijplezier van de Cross Turismo in meer dan alleen brute kracht. Het is ook de geweldige wegligging, het uitgebreid instelbare veercomfort en de besturing die net zo vertrouwd en voorspelbaar aanvoelt als je favoriete film die je voor de achtste keer bekijkt.



500 kilometer actieradius



De grotere actieradius is het resultaat van een indrukwekkende optelsom van elektrische aanpassingen. De batterij werd opgerekt van 93 tot 105 kWh (bruto waardes), Porsche plaatste een nieuwe elektromotor en een nieuwe warmtepomp, bovendien ging het warmtebeheer op de schop. Ook regenereert de nieuwe Taycan krachtiger dan zijn voorganger.

Wat dit doet voor de actieradius van Porsche Taycan Cross Turismo, hebben we getest door met 100 en 130 km/h over de Nederlandse snelweg te rijden. Als je de zelfbeheersing hebt om honderd te rijden, kom je in het beste geval 500 kilometer op een acculading stroom. Harder rijden kost in het geval van de Taycan niet eens heel veel meer energie. Bij 130km/h stijgt het stroomverbruik van 19,1 naar 25,6 kWh/100 km en dat houdt hij 379 kilometer lang vol.



Porsche-rijders met een nieuwe Taycan drinken hun koffie voortaan gloeiend heet, want het laadvermogen piekt tegenwoordig bij 320 kW. Dat is 50 kW meer dan voorheen. En doordat hij vijf minuten lang kan laden met meer dan 300 kW, schiet de batterij in 18 minuten van 10 tot 80 procent. Vroeger kon dit een halfuur duren. Op het instrumentarium zie je de temperatuur van het accupakket en welke laadsnelheid je kunt verwachten als je op dat moment zou inpluggen.

Gravel-stand gebruiken we niet dagelijks



Een nieuwe Porsche aanschaffen is alsof je een nieuwbouwhuis koopt. Bij de een moet je tienduizenden euro’s reserveren voor een high-end keuken en een houten vloer, bij de ander komt er zomaar 45.639 euro aan prestatie verhogende opties bij. Onze testauto kost dus niet 119.400 euro, maar 163.189 euro. Tja, zo werkt het nu eenmaal in Stuttgart.



Gelukkig hoeft niet elk knopje van de optielijst te komen, want de standaarduitrusting is luxer geworden. Zo is de draaiknop op het stuur voor de rijstanden nu standaard, evenals de adaptieve luchtvering. Alle vierwielaangedreven versies krijgen bovendien een nieuw Porsche Active Ride-onderstel.

In onze Cross Turismo is het verschil in veercomfort tussen Comfort en Sport Plus duidelijk te merken. Als meest ‘terreinwaardige’ van de drie heeft-ie zelfs een Gravel-stand. Nou zeiden we aan het begin dat we altijd meer wil willen en nooit genoeg hebben, maar zo’n rijstand is wellicht een stap te ver, want er zijn dagen dat het woon-werk­verkeer ons niet over een rallycircuit of door een steengroeve voert …

Conclusie

De Cross Turismo is in mijn ogen de stoerste, handigste en meest begeerlijke variant van de Taycan. Zeker in deze kleur. En door het vermogen en de actieradius op te rekken en daarbij de sprinttijden en laadpauzes juist in te korten, speelt Porsche met zijn elektrische sportwagen weer mee in de voorhoede.