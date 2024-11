Nieuws

Porsche is nog steeds een sterk lid van de kwakkelende Volkswagen-familie. Toch ontkomt ook het elitemerk niet aan de huidige malaise. De verkoopcijfers over 2024 laten een duidelijke dip zien.



In heel 2023 verkocht Porsche 320.221 auto’s, oftewel 3 procent meer dan in 2022. Die groei was vooral te danken aan de Porsche 911 en de Porsche Taycan, toen nog het enige volledig elektrische model van het merk uit Zuffenhausen.

Porsche: eind aan 16 jaar groei



Het jaar 2024 laat zien dat de uitdrukking ‘ook het beste paard struikelt weleens' zelfs opgaat voor Porsche. Het elitemerk ziet dit jaar een 16-jarige periode van continue groei (met uitzondering van coronajaar 2020) ten einde komen. Groot geworden met sportwagens, bloeide de fabrikant nog verder op met SUV’s als de Porsche Cayenne en ultieme sportsedans als de Porsche Panamera en Taycan.



Met een scherpe focus op kwaliteit, prestaties en slimme marketing heeft Porsche de wereldwijde verkoop tussen 2009 en 2023 bijna verdrievoudigd. Andere merken, zoals Tesla, groeiden misschien nog sneller, maar hun auto’s zijn niet zo exclusief (en prijzig) als die van Porsche. Dit succes gaf Porsche de ruimte om de elektrische markt met vertrouwen te verkennen – en met een zekere mate van succes.



Opkomst en terugval elektrische Porsches



De Porsche Taycan is bijvoorbeeld een van de best verkopende luxe elektrische auto’s. Daarmee laat het model zien dat elektrificatie geen bedreiging hoeft te zijn voor het imago van een sportwagenmerk. Toch komen er nu nieuwe problemen om de hoek kijken. Tot en met september van dit jaar, is de wereldwijde verkoop van nieuwe Porsches met 7 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Scherpe daling Porsche-verkoop China



Volgens Porsche komt dit vooral door een dalende vraag in China, waar de verkopen met 29 procent kelderden. En als we naar de modellen kijken, zien we twee pijnpunten die Porsche hard raken. Allereerst kampt de Porsche Taycan met flinke terugval in markten waar de vraag niet meer groeit, zoals Europa en de VS.

Daarnaast krijgt de Taycan te maken met steeds meer concurrentie in China, veruit de grootste markt voor elektrische auto's. Alsof dat nog niet genoeg is, verscheen de Taycan al op de Frankfurt Motor Show in 2019, wat betekent dat het model al vijf jaar op de markt is – een eeuwigheid in de autowereld.

Bestseller Macan alleen nog als EV



Een andere, misschien nog zorgwekkendere trend speelt bij de Porsche Macan. In 2023 volgde de middelgrote SUV op piepkleine afstand de Cayenne als bestverkochte Porsche ter wereld (87.355 vs. 87.553). Met de komst van de tweede generatie – alleen leverbaar als EV – probeert Porsche de verkoopcijfers van z’n populaire voorganger te evenaren.

Op een aantal belangrijke markten heeft Porsche de vorige generatie Macan al uit de catalogus gehaald om zich volledig te richten op de nieuwe elektrische variant. In Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje en Oostenrijk zie je de benzine-Macan dan ook niet meer op de Porsche-website staan.

Elektrische Macan veel duurder



Wereldwijd kost de nieuwe Porsche Macan gemiddeld 22 procent meer dan de vorige generatie. Deze prijsstijging komt vooral door de overstap van een verbrandingsmotor naar een elektrische aandrijflijn. Vanwege het uitzonderlijke Nederlandse belastingklimaat hebben Macan-kopers daar in Nederland geen last van. In tegendeel: hier werd de Macan juist duizenden euro's goedkoper.



Maar elders in de wereld is dit wel degelijk een issue. De situatie wordt verergerd door de groeiende zorgen en het negatieve sentiment over elektrische auto's in Europa. En de verkiezing van klimaatscepticus Donald Trump tot nieuwe Amerikaanse president zal de verkoop van EV's in de VS evenmin goeddoen. Daarnaast is de nieuwe Macan nog niet overal geïntroduceerd, wat de verkoop verder onder druk zet.

De verwachting is dan ook dat Porsche het verkoopverlies van 7 procent tot en met september 2024 de komende maanden niet meer gaat goedmaken.