Porsche Macan Electric test - zo snoer je EV-haters de mond

Met meer dan 800.000 verkopen is de eerste generatie Porsche Macan een groot succes. Dit is voor een deel te danken aan zijn geweldige rijeigenschappen. Rijdt zijn opvolger, de volledig elektrische Porsche Macan, net zo goed?

We rijden in de Porsche Macan 4 Electric met 408 pk. Dat is de tweede motorversie, de instapper (met achterwielaandrijving) levert 360 pk. Als je puur naar het vermogen kijkt, sluit je de elektrische Macan direct in je armen en geef je zijn voorganger op benzine een zachte, maar welgemeende schop onder zijn kont.

De door ons gereden Porsche Macan is bijna net zo krachtig als het uitzwaaiende topmodel op benzine, de 440 pk sterke GTS. En hij is zowat de helft goedkoper! Lange leve de bpm-vrijstelling zolang-ie nog duurt.

Kleine kanttekening is dat de Porsche Macan 4 al zijn power pas laat zien in ‘overboost’ bij een geactiveerde Launch Control. Maar zonder dit krachtkuurtje bedraagt het vermogen nog altijd 387 pk.

De acceleratie van de 2,3 ton wegende elektrische Porsche Macan is net niet krachtig genoeg om 911-rijders het snot voor de ogen te rijden, maar veel scheelt het niet. De Macan 4 accelereert met Launch Control in 5,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h; de eenvoudigste Elfer met nagenoeg hetzelfde vermogen is een seconde rapper, maar weegt dan ook 825 kilo minder.

Het koppel is ook al zo hoog (650 Nm). Als je net als de deelnemers van het televisieprogramma Kopen zonder kijken geblinddoekt in de auto zou zitten, heb je eerder het idee in een volbloed sportwagen weg te rijden dan in een loodzware SUV, zo overweldigend en zonder enige aarzeling is de enorme krachtexplosie van de Macan 4.

“De Porsche Macan voelt speelser aan dan een Britse roadster uit de jaren 60. ”

Wanneer je vervolgens de ene na de andere bocht aan elkaar rijgt, stijgt de verbazing, want de vierwielaandrijving is zo goed bij de les dat de Porsche verrassend wendbaar is en speelser aanvoelt dan een Britse roadster uit de jaren 60. Maar het elektronisch geregelde Porsche Traction Management werkt dan ook vijf keer sneller dan een conventioneel 4x4-systeem en reageert binnen 10 milliseconden op wielslip.

Van een heel ander kaliber, maar net zo indrukwekkend, is het sensationeel goede afrolcomfort, ook al is de Porsche Macan in ons geval uitgerust met de optionele 22-inch sloffen (standaard is 20 inch). De eveneens optionele adaptieve luchtvering met in totaal vijf rijhoogtestanden (2802 euro) zorgt ervoor dat de carrosseriebewegingen zoveel mogelijk worden beperkt.

800-volt architectuur

Ook bij het snellaadstation laat de Macan zijn spierballen zien. Dankzij de 800-volt architectuur kan de batterij van 95 kWh met 270 kW in slechts 21 minuten weer tot 80 procent worden opgeladen. Bij een 400-volt laadstation doet de Macan iets slims; hij deelt zijn accupakket als het ware in twee delen op die elk met 135 kW van stroom kan worden voorzien, zonder gebruik te maken van een extra voltagebooster.

Ook indrukwekkend is de actieradius van 613 kilometer (WLTP) die Porsche opgeeft. Het verbruik dat we tijdens de ons toch behoorlijk snelle eerste kennismaking wisten te realiseren, was 20,3 kWh/100 km. Niet zuinig, maar gezien het formaat en het vermogen desondanks heel netjes.

Porsche Macan test conclusie

Met een vanafprijs van 85.300 euro is de Porsche Macan goedkoper dan ooit. Maar hiermee is het nog geen koopje van de maand. De elektrische Macan overtuigt echter met zijn royale actieradius, acceptabele verbruik en geweldige prestaties. Daarbij zijn de rijkwaliteiten van absolute topklasse. En dat mag best wat kosten.



