Porsche Macan Electric: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

567 kilometer is de officiële actieradius van de 639 pk sterke Porsche Macan Turbo Electric met 21-inch lichtmetaal. Maar wat is zijn échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg? Dat testen wij!

Porsche Nederland geeft ons de allersterkste versie mee: de Macan Turbo Electric met 639 pk en 1130 Nm. Zoveel kracht zullen wij niet aanspreken wanneer we met 100 of 130 km/h over de snelweg sukkelen … Wat we wel maximaal benutten, is de capaciteit van de grote batterij.



95 kWh netto capaciteit elektrische Porsche Macan

De batterijcapaciteit van de elektrische Macan bedraagt 100 kWh en Porsche vertelt er duidelijk bij dat dit een brutowaarde is. De nettowaarde komt uit op 95 kWh. Dat is het getal waarmee we rekenen.

De zomer is voorbij, de weersomstandigheden worden minder ideaal. Overdag is het 10,5 graden en ’s avonds 6,5 graden. Tijdens beide testritten is het wel droog en bijna windstil. Op het digitale instrumentarium lezen we de batterijtemperatuur af (12 respectievelijk 16 graden) en zien we dat de Macan het asfalt knuffelt: de rijhoogte staat op laag.



Porsche Macan Electric: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h neemt de krachtigste Macan genoegen met 21,9 kWh/100 km. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van de Hyundai Ioniq 5 N die we onlangs testten. De plattere Porsche Taycan 4 Cross Turismo (actieradiustest) is maar iets zuiniger en klokte 19,1 kWh/100 km.

Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 95 kWh helemaal leeg, dan kom je 433 kilometer ver.



Porsche Macan Electric: actieradius bij 130 km/h

Rol je ’s avonds na 19 uur op de linkerbaan mee met de rest van het vlugge verkeer, dan stijgt het stroomverbruik naar 28,2 kWh/100 km. Goh, dat maakt de 639 pk sterke Macan Turbo Electric zuiniger dan de Hyundai Ioniq 5 N (actieradiustest) met 650 pk (29,9 kWh/100 km).

Het resultaat van het hogere stroomverbruik bij 130 km/h is een actieradius van 336 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 567 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 433 km - 76%

Actieradius 130 km/h - 336 km - 59%

Conclusie

Een batterij van 100 kWh klinkt indrukwekkend, maar als je ziet hoe groot, zwaar en sterk de Macan Turbo Electric is, dan heb je dat wel nodig ook. Want als je met honderd over de snelweg rijdt, ga je de magische grens van 500 kilometer niet halen. Ga uit van 400 kilometer en alles erboven is mooi meegenomen.

Nou testen wij ook wel de Macan Turbo Electric, de krachtigste en dorstigste versie. De gewone Macan is volgens Porsche ongeveer 10 procent zuiniger. Dat zou betekenen dat je 30 tot 40 kilometer extra uit een acculading stroom haalt.

En het is niet erg als je de batterij leegrijdt, want de elektrische Macan ondersteunt laadsnelheden tot 270 kW. Drink één kopje koffie en de Porsche is weer ready to go.