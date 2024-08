Hyundai Ioniq 5 N: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

448 kilometer is de officiële actieradius van de beresterke Hyundai Ioniq 5 N. Maar wat is zijn échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) van circuit naar circuit rijdt? Dat testen wij!

De Hyundai Ioniq 5 N is een elektrische sportwagen en dus bungelt ‘zuinig rijden’ onderaan het prioriteitenlijstje. Toch is het fijn om te weten of je met een volle batterij van de Nürburgring naar de Hockenheimring kunt rijden.

81 kWh netto capaciteit voor Hyundai Ioniq 5 N

De batterijcapaciteit van de Ioniq 5 N bedraagt 84 kWh, maar Hyundai vertelt er niet bij of dat een bruto- of nettowaarde is. Voor de zekerheid hebben wij de bruikbare capaciteit zelf gemeten: wij wisten 81 kWh uit een volle accu te wringen. Dat is het getal waarmee we hieronder aan het rekenen slaan.

De weersomstandigheden zijn trouwens ideaal. Overdag is het 26 graden en ’s avonds 23 graden. Tijdens beide testritten is het droog en bijna winststil. In de Ioniq 5 N zie je - net als in andere elektrische Hyundai’s en Kia’s – hoe de energie verbruikt wordt: toen wij 130 km/h reden, ging maar liefst 98 procent naar het rijden zelf. De elektronica en de klimaatregeling snoepten allebei maar 1 procent. In de winter zal daar meer stroom naartoe gaan.



Hyundai Ioniq 5 N: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h verslindt de Ioniq 5 N maar liefst 21,6 kWh/100 km. Dat komt niet als een verrassing (het EV-verbruik in de folder is hoger), maar als we overdag over de snelweg rijden, bestempelen we alles boven de 20 kWh/100 km als fors. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 81 kWh helemaal leeg, dan kom je 375 kilometer ver.



Over sportwagens gesproken: in de actieradiustest van de Porsche Taycan 4 Cross Turismo kwamen we uit op 19,1 kWh/100 km en de Lotus Eletre S (actieradiustest) klokte in de winter 26,2 kWh/100 km.



Hyundai Ioniq 5 N: actieradius bij 130 km/h

Bij 130 km/h holt de stroomvoorraad er doorheen met 29,9 kWh/100 km. Dat komt neer op een actieradius van 270 kilometer en dat is genoeg om van de Nürburgring naar de Hockenheimring te blazen.

Snelheden van 100 en 130 km/ h zijn uiteraard kinderspel voor de 650 pk sterke Hyundai Ioniq 5 N. Zijn topsnelheid bedraagt 260 km/h.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 448 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 375 km - 84%

Actieradius 130 km/h - 270 km - 60%

Conclusie

De Hyundai Ioniq 5 N verbreekt geen zuinigheidsrecords, maar daar is-ie ook helemaal niet voor bedoeld. Hij is 650 pk en 770 Nm sterk, weegt 2225 kilo en staat op 21-inch lichtmetaal. Verder ziet hij eruit als een hatchback, maar in werkelijkheid is hij net zo hoog als menig elektrische SUV.

Daarom is het geen wonder dat Hyundai ondanks de forse batterijcapaciteit een bescheiden actieradius van 448 kilometer communiceert. En als wij daar vervolgens op 100 km/h behoorlijk bij in de buurt komen (375 km), hoor je ons niet klagen.