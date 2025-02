Hyundai komt met ‘droombatterij’ - kan actieradius van EV’s verdubbelen

Nieuws

Hyundai zet grote stappen op het gebied van elektrische auto’s. Het merk gaat zijn eigen batterijen produceren, waaronder de heilige graal: de solid state-batterij. Hiermee zou Hyundai een van de grote spelers worden op de EV-markt.

Dat lezen we in een bericht van het Koreaanse ETNews. Hyundai wil de solid state-batterij volgende maand presenteren, wanneer het merk het Uiwang Research Center opent. Dit is een testcentrum waarin Hyundai de batterijen die het zelf ontwikkelt, zal testen op een proefproductielijn.

Lithium-ion vs. solid state

Maar waarom is die solid state-batterij zo belangrijk? We geven je een kleine opfriscursus over het verschil tussen de accupakketten van nu en solid state-batterijen. Momenteel gebruiken de meeste elektrische auto’s lithium-ionbatterijen.

Een lithium-ionbatterij werkt door ionen heen en weer te laten bewegen tussen twee kanten van de batterijcel (de anode en kathode). Hierdoor worden elektronen vrijgegeven die we kunnen gebruiken als elektriciteit. De geleider - ook wel elektrolyt genoemd - die de beweging van de ionen mogelijk maakt, is in deze batterijen vloeibaar.

Grotere energiedichtheid

In solid-state batterijen wordt een vaste elektrolyt gebruikt om de ionen te geleiden. Dit heeft enkele voordelen. Het grootste voordeel is dat de energiedichtheid van solid state-batterijen groter is dan die van lithium-ionbatterijen. Hierdoor heeft het accutype meer opslagcapaciteit en kun je dus meer energie uit de accu halen.

Daardoor hoeven ze minder groot te zijn. Ook zijn solid state-batterijen sneller op te laden en hebben ze over het algemeen een langere levensduur. Tot slot zijn solid state-batterijen veiliger omdat ze geen brandbaar vloeibaar elektrolyt bevatten. Door al deze voordelen wordt de solid state-accu ook wel gezien als de ‘droombatterij’.

Tot wel twee keer zoveel range

Omdat de energiedichtheid van een solid state-batterij veel groter is, kan een EV die zo’n accupakket in de vloer heeft veel verder komen dan een met een reguliere lithium-ionaccu. Geschat wordt dat de actieradius tot wel twee keer zo groot zou kunnen worden.

Ter illustratie: daarmee zou een Hyundai Ioniq 5 ineens tot een ruim 1000 kilometer komen op één lading, en kan een Hyundai Ioniq 6 zelfs een duizelingwekkende 1200 km ver rijden. Dat is een grotere actieradius dan je met een doorsnee benzinemotor hebt.

Een andere mogelijkheid is om de batterij juist veel kleiner te maken, terwijl je daarmee evenveel actieradius zou hebben als de elektrische auto’s van vandaag. Hierdoor zouden de EV’s een stuk lichter worden, wat goed is voor de rijeigenschappen en het energieverbruik van de auto’s. Ook zouden hiermee de batterijen in no time weer volgeladen kunnen worden.

Grote speler

Allemaal voordelen dus. Vooral voor Hyundai zelf, aangezien de fabrikant met deze stap zelf batterijen kan gaan produceren. Dit is goedkoper, en maakt het merk bovendien een stuk minder afhankelijk van andere partijen. Momenteel neemt Hyundai nog batterijen af van CATL, SK on en LG. Dit zou wel eens kunnen betekenen dat Hyundai à la BYD een van de grote spelers wordt in de EV-wereld. Wel moeten we nog even wachten, de productieversie van de solid state-batterij van de Koreanen wordt pas rond 2030 verwacht.