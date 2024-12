MG belooft jou een goedkope EV met meer actieradius en sneller laden

Nieuws

De solid-state batterij belooft een doorbraak te zijn voor elektrische auto’s, maar laat waarschijnlijk nog wel even op zich wachten. De semi-solid-state batterij is een goede tussenstap en wordt al in 2025 door MG op de markt gebracht. Daarbij doen de Chinezen een cruciale belofte.

Het model met de semi-solid-state batterij wordt MG’s eerste wapenfeit van 2025 en wordt volgens topman Zhou Yan niet duur. Dat belooft de CEO in verschillende Chinese media. Zhou bevestigt dat de semi-solid-state batterij standaard wordt. Hoe de auto eruit gaat zien en wat de modelnaam wordt, is nog niet bekend.

Een van de eersten

Dat de EV met de nieuwe techniek betaalbaar wordt, is doorslaggevend, omdat een te hoge prijs een van grootste uitdagingen is van semi-solid-state en solid-state batterijen.

Omdat de techniek nog relatief onbekend is, lopen de kosten voor massaproductie snel op door ontwikkelingskosten, een complex productieproces of problemen in de toeleveringsketen. MG lijkt echter een manier gevonden te hebben om de kosten laag te houden en de techniek voor een betaalbare prijs aan te kunnen bieden. Daarmee slaat het merk een belangrijke slag: ze zijn een van de eersten die de semi-solid-state batterijtechniek op de markt brengen.

Door de prijs betaalbaar te houden, zorgt MG ervoor dat meer mensen gebruik kunnen gaan maken van de voordelen van semi-solid-state accupakketten. Zo zouden de batterijen bijvoorbeeld een grotere actieradius hebben en sneller kunnen laden.

Semi-solid-state batterij

Maar wat is een semi-solid-state accu precies en hoe is de techniek beter dan wat we vandaag de dag kennen? Om te begrijpen hoe dat zit, leggen we eerst uit hoe een gewone lithium-ionbatterij werkt en daarna komen we terug op solid-state.

Een lithium-ionbatterij werkt door ionen heen en weer te laten bewegen tussen twee kanten van de batterijcel (de anode en kathode). Hierdoor worden elektronen vrijgegeven die we kunnen gebruiken als elektriciteit. De geleider - ook wel elektrolyt genoemd - die de beweging van de ionen mogelijk maakt, is in deze batterijen vloeibaar.

In solid-state batterijen wordt een vaste (solid) elektrolyt gebruikt om de ionen te geleiden. Het grootste voordeel is dat de energiedichtheid groter is dan die van lithium-ion batterijen.

De semi-solid-state batterij heeft geen vloeibare maar ook geen vaste elektrolyt. Hij is semi-vast. In andere woorden: het is een doorontwikkeling van bestaande batterijtechniek.

Welkome overbrugging

Het is een welkome overbrugging van de tijd dat we nog moeten wachten tot de echte solid-state-batterijen op de markt verschijnen. Naar verwachting duurt dit nog minimaal een jaar of vijf, maar als het zover is kunnen we rekenen op een enorme vooruitgang. Honda verwacht bijvoorbeeld een krankzinnige actieradius van maar liefst 1248 kilometer uit zo’n accupakket te kunnen wringen (zie bericht hieronder).