Europeanen kopen veel meer EV’s (maar Tesla hard onderuit)

Nieuws

2024 stond nog in het teken van een tegenvallende vraag naar EV’s. De fabrikanten stelden hun groene ambities bij, maar nu blijkt de Europese autokoper weer veel méér elektrische auto’s te willen. Zolang het maar geen Tesla is ...

De Associatie van Europese Autofabrikanten (ACEA) heeft de verkoopcijfers van januari 2025 vrijgegeven. En wat blijkt? De analisten van S&P Global Mobility lijken gelijk te krijgen. Vergeleken met januari 2024 zit de elektrische auto weer flink in de lift, terwijl de totale automarkt juist een lichte krimp liet zien.

EV's enorm in de lift

In januari 2025 gingen er in de gehele EU ruim 830.000 nieuwe auto's de dealershowrooms uit. Dat was een daling van 2,6 procent van de eerste maand in 2024. Des te opvallender is de sterke toename (34%) van de EV-verkoop.

Dol op verkoopcijfers? Blijf op de hoogte met de gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Die steeg naar een dikke 124.000 stuks, goed voor een marktaandeel van 15 procent, tegen nog geen 11 procent in januari 2024. De grootste stijging in de EV-verkoop was te zien in Duitsland (53,3%), België (37,2%), en Nederland (28,2%). Frankrijk liet daarentegen een lichte daling van 0,5 procent noteren.

Marktaandelen andere aandrijflijnen

Het marktaandeel van plug-in hybrides bedroeg 7,4 procent, waarmee de PHEV's minder populair waren dan diesels (10% marktaandeel). Benzine was goed voor 29,4 procent, hybride voor 34,9 procent.

Volkswagen op weg terug

Kijken we naar de merken, dan lijkt Volkswagen zich te herpakken. Het liet een groei van 14,9 procent noteren en steeg van 83.511 nieuwe auto's in januari vorig jaar naar 95.975. Binnen de Volkswagen-groep was Cupra de grootste uitschieter met een verkoopstijging van 61,5 procent, al blijven de absolute aantallen relatief bescheiden (18.199).

Renault-groep in de plus, Dacia in de min

Dankzij de Alpine A290, de snelle broer van de Renault 5, liet Alpine een nog veel grotere stijging zien (166,9%), goed voor een totaal van 441 auto's in januari 2025.

Renault zelf boerde eveneens goed, al is een verkoopstijging van 18,9 procent naar 43.771 auto's relatief bescheiden. Een klein smetje op het blazoen van de Renault-groep is de 6 procent teruggang van Dacia, dat vorig jaar juist nog zo succesvol was.

Eindelijk goed nieuws voor Alfa Romeo

Ook Lexus blijft het goed doen (+41,9%, 6232 stuks). Alfa Romeo kon wel wat goed nieuws gebruiken en dus is het verkoopcijfer van 4656 nieuwe Alfa's (+22,7%) waarschijnlijk met de nodige flessen prosecco begroet. Dat was trouwens meteen het enige goede nieuws binnen het Stellantis-concern, want alle andere merken zitten flink in de min.

Chinezen in bijrol, behalve MG

De meeste Chinese merken spelen nauwelijks een rol op de EU-markt, met uitzondering van MG van SAIC Motors. Vorig jaar moest MG nog harde klappen incasseren, maar januari 2025 was een goede maand. 17.291 EU-burgers kochten een nieuwe MG, waarmee het merk een stijging van 76,5 procent mocht noteren.

Vrije val Tesla

In een markt waar elektrische auto's een duidelijke stijging laten zien, mag je de duikeling van Tesla best opmerkelijk noemen. Het merk van Elon Musk wist in januari 2025 slechts 7517 auto's te slijten, tegen 15.130 een jaar eerder (-50,3%). Of die teruggang komt doordat veel belangstellenden de komst van de sterk vernieuwde Tesla Model Y af te wachten of dat ze Elon Musk beu zijn, dat gaan we waarschijnlijk later dit jaar zien.

Top 10 autoverkopen EU*

Merk Aantal Verandering 1 Volkswagen 95.975 +14,9% 2 Toyota 65.791 -7,8% 3 Skoda 52.549 -4,4% 4 BMW 48.126 -0,3% 5 Peugeot 46.644 -6,2% 6 Dacia 46.159 -6,0% 7 Renault 43.771 +18,9% 8 Audi 41.319 -4,3% 9 Mercedes 34.674 -0,5% 10 Hyundai 34.227 -1,6%

* Januari 2025, bron ACEA

Ook alle andere merken zullen de Europese verkoopcijfers angstvallig in de gaten houden. Want wat als ze vorig jaar te veel paniekvoetbal hebben gespeeld en verkeerd hebben gegokt door hun transitieplannen naar beneden bij te stellen? Wordt vervolgd!