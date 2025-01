Wereldwijde EV-verkopen gaan door het dak in 2025, maar niet dankzij Nederland

Nieuws

2024 was geen makkelijk jaar voor elektrische auto’s. De groei in marktaandeel zette niet door en verschillende merken hebben hun EV-ambities al teruggeschroefd. Het blijft echter geen kommer en kwel: 2025 belooft serieuze beterschap.

Dat de EV-verkopen in 2024 niet geweldig waren, had een paar duidelijke oorzaken. De belangrijkste was de teruglopende vraag in China vanwege de economische dip. Maar ook de aflopende subsidies in de EU en de VS speelden een rol.

Maar in 2025 wordt het beter. Dat beweert althans S&P Global Mobility - een gerespecteerde partij die de auto-industrie analyseert. Het onderzoeksbureau verwacht dat de wereldwijde verkoopcijfers van elektrische auto’s in 2025 met 29,9 procent zullen groeien ten opzichte van 2024.



Volgens de prognoses van de onderzoekers worden er in 2025 wereldwijd 15,1 miljoen elektrische voertuigen verkocht. Fors meer dan de circa 11,6 miljoen stuks van 2024. Hierdoor zou het marktaandeel van EV’s wereldwijd stijgen van 13,2 procent naar 16,7 procent. In Nederland hadden elektrische personenauto's afgelopen jaar trouwens al een marktaandeel van 34,7 procent. Ook in België deden EV's het in 2024 relatief goed; bij onze zuiderburen hadden ze een marktaandeel van 28,5 procent.



EV's in Nederland

Toch verwachten we in Nederland dat de rek er voorlopig even uit is en er geen stijging van het marktaandeel komt in 2025. Dit is mede te wijten door het wegvallen van enkele financiële voordelen voor EV-rijders als de SEPP-subsidie en de wegenbelasting.

Waar komt de groei in 2025 vandaan?

S&P verwacht dat de EV-markt in China weer zal herstellen en dat het land na 2025 een EV-marktaandeel zal hebben van 29,7 procent. Dit is een toename van bijna 20 procent ten opzichte van dit jaar.

Ook voor de Verenigde Staten verwacht S&P een flinke groei voor elektrische auto’s. De organisatie ziet het marktaandeel met 36 procent groeien tot 11,2 procent. Tevens rekent het onderzoeksbureau ondanks een moeilijk 2024 toch op een toename van het EV-aandeel in Europa. De prognose van S&P is dat na 2025 het marktaandeel gemiddeld ruim 20 procent zal zijn, 43,4 procent meer dan het nu is.

De grootste stijger wordt volgens S&P echter India. Het EV-marktaandeel zal volgens de organisatie met maar liefst 117 procent stijgen tot 7,5 procent.

Regio Verwacht marktaandeel

na 2025 Verandering marktaandeel

2025 vs 2024 Centraal en West Europa 20,4% +43,4% Verenigde Staten 11,2% +36% China 29,7% +19,7% India 7,5% +117% Wereldwijd 16,7% +29,9%

Afwachten

Het is maar afwachten of S&P gelijk gaat krijgen met zijn verwachtingen. De voorspellingen zijn nogal optimistisch, gezien de huidige staat van de markt en het verdwijnen van de subsidie in verschillende Europese landen en de Verenigde Staten.

Aan de andere kant is het duidelijk dat het EV-marktaandeel richting de toekomst hoe dan ook zal stijgen. Zeker wanneer je bedenkt dat verschillende grote regio’s zoals de Europese Unie een toekomstig verbod hebben aangekondigd op de nieuwverkoop van auto’s met een verbrandingsmotor. 2025 lijkt echter een beetje vroeg voor een echte kentering. De tijd zal het leren.