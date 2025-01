Nieuws

In 2024 zijn er meer auto’s geregistreerd dan in 2023. Het totaal staat op 381.227 en dat is 3,1 procent meer dan 2023. Maar niet overal smaakten de oliebollen even lekker, want sommige grote merken beleefden hun slechtste jaar ooit in Nederland.

Eerst een winnaar. Volvo heeft in Nederland zijn beste jaar ooit achter de rug. Het merk wist dankzij de Volvo EX30 en de good old XC40 liefst 31.012 auto’s te verkopen. Daarmee behaalden de Zweden een tweede plek. Nooit eerder stond Volvo zo hoog in de merkenlijst.

Kia bestverkochte merk 2024, Volkswagen huilt

Een tweede winnaar komt uit Zuid-Korea. Kia wist de koppositie te heroveren van Volkswagen. Ook hier ging het verkooprecord aan gruzelementen. Kia registreerde 34.980 auto’s, met de Niro en de Picanto als hardlopers.

De top 5 wordt gecompleteerd door Toyota, Tesla en Volkswagen. De Duitsers hadden een slecht jaar. Het duikelde van de eerste plaats naar plek 5 (27.183 registraties). Het was het op-1-na slechtste Nederlandse jaar in absolute aantallen en wat marktaandeel betreft zelfs het allerslechtste jaar. Net name de verkopen van de elektrische ID.3 en ID.4 kelderden.

Top 5 merken (2024)*

1. Kia (34.841 registraties, 9,1% marktaandeel)

2. Volvo (30.955, 8,1%)

3. Toyota (30.739, 8,1%)

4. Tesla (30.006, 7,9%)

5. Volkswagen (26.989, 7,1%)

* bron: RAI/BOVAG



Het drama van Stellantis

Vooral de merken van Stellantis hebben een hondsberoerd jaar achter de rug. Op het hoofdkantoor was het al niet zo gezellig toen CEO Carlos Tavares zich in november 2024 gedwongen zag op te stappen. De CEO lag al langere tijd onder vuur, omdat de bodem van de schatkist in zicht raakte en de verkoopcijfers in Noord-Amerika slecht waren.

Citroën en Fiat drinken gifbeker leeg

De bescheiden verkopen in het kleine Nederland zullen voor minder paniek zorgen, maar zijn wel illustratief voor het kwakkelende concern. Liefst drie grote merken beleefden hun slechtste jaar ooit: Opel, Citroën en Fiat. Citroën staat met 4434 registraties op de 21e plaats, achter Nissan. Fiat registreerde 3762 auto’s en dat is goed voor plek 23. Ook Peugeot - ooit een stabiele subtopper - deed het matig en staat op de 10e plaats (15.857 registraties).



Slechtste jaar voor Opel

De gifbeker is nog niet leeg, want ondanks de nieuwe Alfa Romeo Junior wist Alfa Romeo maar 377 mensen te verleiden. Daarmee staan de Italianen op de 38e plaats, omringd door marginale Chinese merken.

Verder heeft Nederland massaal Opel de rug toe gekeerd. Er werden 8496 Opels geregistreerd, het marktaandeel was 2,21 procent. Daarmee kwam Opel niet verder dan de veertiende plaats. Het is bijna niet meer voor te stellen dat het merk ooit steevast op 1 eindigde, soms bijna 100.000 auto’s per jaar verkocht en marktaandelen haalde van meer dan 15 procent.



Tesla Model Y bestverkochte auto

Terug naar de winnaars. Elon Musk kan tevreden zijn met de eerste plaats voor de Tesla Model Y. Het is al de tweede keer op rij dat dit model de bestverkochte auto van Nederland is. Ook de Model 3 staat in de top 5. Toyota valt met de Aygo X nét buiten de top 5, maar daar zullen de Japanners niet wakker van liggen. Ze verkochten ruim 20 procent meer auto's dan in 2023.



De meeste geregistreerde auto’s waren hybrides en plug-in hybrides (37,1 procent), elektrisch staat op de tweede plaats (30,8 procent). Vooral de zakelijke markt stekkert wat af in Nederland.



Top 5 modellen (2024)

Tesla Model Y (19.058 registraties, 5,0% marktaandeel) Kia Niro (10.914, 2,9%) Volvo EX30 (10.802, 2,8%) Tesla Model 3 (10.702, 2,8%) Kia Picanto (8370, 2,2%)

