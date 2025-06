Fiat Topolino (2025) review: veel geld voor weinig auto — en toch wil je ’m hebben

Tests

In een tijd waarin auto’s steeds groter en zwaarder worden, kiest Fiat met de Topolino voor de omgekeerde route: een 2,5 meter lang elektrisch stadsvoertuigje dat nog geen 500 kilo weegt.

Wat valt op aan de Fiat Topolino?

Als we de mintgroene Topolino zien, willen we hem het liefst inpakken en meenemen. De ronde koplampjes, het rekje voor de koffers aan de achterkant: het is allemaal even koddig. Fiat schroomt niet voor nostalgie. Die ronde lampen verwijzen naar de eerste Topolino (Italiaans voor muisje), die van 1936 tot 1955 werd gebouwd en de voorloper is van de Fiat 500.

De Topolino lijkt een volwaardig autootje, maar is een brommobiel. Al valt er weinig te brommen, want de ruim 2,5 meter lange Fiat is elektrisch. Je kunt er al vanaf 16 jaar in rijden, als je je brommerrijbewijs hebt gehaald.

De specs zijn bescheiden: 8,2 pk, een top van 45 km/h, een iniminie-batterij van 5,5 kWh en een actieradius van 75 kilometer. Dat lijkt weinig, maar je komt de stad toch niet uit en dus kun je heel wat ritten kriskras door Amsterdam of andere wereldsteden maken. Thuis de batterij opladen duurt vier uur.



Wat is goed aan de Fiat Topolino?

Het uiterlijk noemden we al, maar rijdend door Amsterdam lijkt de auto één te zijn met de stad. In de Topolino zit je ver naar achteren en is er een zee aan ruimte tussen je neus en de steile voorruit. De auto heeft een groot panoramadak. Omringd door glas, waan je je in een rijdende rondvaartboot. De vele verkeersdrempels weet-ie verrassend goed te overmeesteren. Het veercomfort is beslist niet slecht.

We komen met het ‘Muisje;’ op plekken waar me met een gewone auto liever niet zou rijden. De Topolino voelt zich in de smalste straatjes van de oude binnenstad juist prima thuis. Je kunt 'm ook overdwars in een parkeervak zetten, dus vind je overal wel een plek.

Het portier aan de bestuurderskant is een suicide door, aan de passagierskant opent-ie ‘gewoon’. Dat heeft met kosten te maken, zo hoef je maar één type portier te produceren. Slim, eigenlijk.

Wat kan beter aan de Fiat Topolino?

Stel je niet veel voor van het comfort. De Topolino heeft spijkerharde plastic stoeltjes, alsof je in De Kuip zit in plaats van in een rijdend voertuig. Het portier open je ouderwets met de sleutel. Stuurbekrachtiging is er niet, de knipperlichthendels gaan niet terug in de neutrale stand. In plaats van portiergrepen aan de binnenkant heeft de Topolino lussen waaraan je moet trekken. Ook geluidsisolatie is er nauwelijks, zodat je al bij 30 km/h het idee hebt dat je in sneltreinvaart over de autobahn dendert.

Maar erg is dat niet. De Topolino is niet gemaakt voor vakantieritten, je rijdt er hooguit een paar kilometer in. En airco mag-ie dan niet hebben, alle ramen kunnen open (en dan zijn het ook nog nostalgische klapraampjes).

Wat wél enorm wennen is (zelfs in Amsterdam), is dat je goed moet opletten waar je wel en niet mag rijden. Zelfs ‘Mijd snelwegen’ instellen in je telefoonnavigatie helpt niet, ook een rit door de Piet Heintunnel voelt met een 45 km/h-auto als een hachelijke onderneming.



Wat is de prijs van de Fiat Topolino (2025)?

Tien jaar geleden kocht je voor 10.000 euro een nieuwe Fiat Panda. Nu is dat de prijs voor een brommobiel. De Fiat Topolino kost liefst 9.850 euro. Voor ouderen die niet meer in een ‘echte’ auto mogen rijden en hun gewone auto moeten verkopen, is dat bedrag wel op te hoesten. Ook de yup trekt graag zijn creditcard. Maar voor mensen met kleine beurs is de Topolino peperduur. In Amsterdam fleuren de Fiatjes dan ook vooral de Zuidas en de Grachtengordel op.



Later komt de Topolino als Dolce Vita-uitvoering, met een oprolbaar canvasdak. In plaats van portieren krijg je dan een deurkoord.

Wat vind ikzelf van de Fiat Topolino?

In Amsterdam is de Topolino al een bescheiden hit; binnen de A10 kleurt de stad al mintgroen. In een stad waar je op veel wegen 30 km/h mag, is-ie met zijn beperkte top van 45 km/h als een vis in het water. Comfortabel is de Topolino niet en de uitrusting lijkt op die van een personenauto in de jaren zeventig. Maar vanwege het panoramadak met uitzicht op de stad, de wendbaarheid en de uiterlijke charme weet hij je toch moeiteloos te verleiden.

