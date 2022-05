Eerste review Opel Rocks-e (2022): slechter dan een auto, beter dan een brommer

De Opel Rocks-e lijkt op een auto, maar het is een elektrisch brommobiel voor in de stad. Je mag de olijke Opel besturen als je 16 jaar bent en het juiste rijbewijs hebt. Is dat net zo leuk als het klinkt?

Wat valt op aan de Opel Rocks-e (2022)?

De Opel Rocks-e is valsspelen. Je rijdt in een soort van auto, maar je bent 16 jaar en hebt alleen rijbewijs AM – het moderne bromfietsrijbewijs. Is deze autojournalist, die vroeger op een Kreidler-brommer reed, jaloers op de jeugd van tegenwoordig? Misschien. Maar de Rocks-e is ook een leuk karretje als je 37 jaar bent en in een grote stad woont.



“Zijn piekvermogen? Slechts 12 pk.”

Doordat de twee stoelen achter in de cabine staan, staat de voorruit ver weg en voelt het interieur héél ruim aan. Je vergeet bijna dat de Rocks-e maar 2,41 meter lang en 1,39 meter breed is. De elektromotor zet je ook op het verkeerde been: vanuit stilstand sprint hij eenvoudig naar zijn begrensde topsnelheid van 45 km/h. Zijn piekvermogen? Slechts 12 pk.

De beloofde actieradius van 75 kilometer lijkt te kloppen en je kunt de Rocks-e opladen met een huishoudelijk stopcontact. Na ongeveer 4 uur is het accupakket van 5,5 kWh weer vol. Opel verkoopt een adapter waarmee je ook openbare laadpalen en walboxen kunt gebruiken. Moet je ook een laadpas hebben, natuurlijk.

Wat zijn de pluspunten van de Opel Rocks-e (2022)?

Volgens mij was het James May van voorheen Top Gear die zei dat het leuker is om snel te rijden met een langzame auto, dan langzaam te rijden met een snelle. Dat geldt zeker voor de Opel Rocks-e, want het is vermakelijk om het stroompedaal te vloeren en met 45 km/h door Amsterdam te sjezen.

Ondanks de gevoelloze botsauto-achtige besturing manoeuvreren we vakkundig langs lomp geparkeerde vrachtwagens en Audi’s die geen voorrang hebben maar wel met beide voorwielen op onze rijbaan staan. De kleine draaicirkel van 7,2 meter maakt het gemakkelijk om rechtsomkeert te maken.

Net als een echte elektrische auto, wint de Rocks-e stroom terug tijdens het uitrollen. Zodra je het stroompedaal loslaat, wacht hij een seconde en gooit dan het regenererende anker uit. Dit vertraagt het elektrische brommobiel behoorlijk, maar het is geen volwaardige one pedal driving.

Opvallend aan Opels versie van de Citroën Ami is het glazen dak. Dat zit op elke Rocks-e en bewijst zijn nut bij hoge verkeerslichten. Je zit namelijk heel ‘diep’ in de auto en zonder zo’n glazen dak zou je bij elk rood licht ver naar voren moeten buigen.

Wat zijn de minpunten van de Opel Rocks-e (2022)?

Laat je niet foppen door de vier wielen, de twee portieren en het dak: de Opel Rocks-e is géén auto. Je krijgt dan ook niet het comfort of het gemak van een echt automobiel. Je voelt elke kuil en drempel en je hoort het elektromotortje duidelijk. Maar dat is nog niet alles. Een opsomming:

Je ontgrendelt en start de Rocks-e met twee verschillende sleutels en dat is onhandig. De hendel van het knipperlicht zwiept niet automatisch terug. De stoelen hebben heel dunne kussens en bezorgen je al na 12 minuten een houten kont. Je verstelt de buitenspiegels door je hand naar buiten te steken door het klapraam.

Een achterklep ontbreekt, dus je moet je bagage over de stoelen tillen of bij de voeten van de bijrijder leggen of ophangen (zie foto). Een radio heeft-ie evenmin - muziek afspelen doe je met je mobiele telefoon. Naar airconditioning kun je fluiten - elk portier heeft een klapraam. Tot onze verbazing heeft de Rocks-e zelfs geen binnenspiegel en de schattige ronde buitenspiegels zijn (te) klein. Je moet dan ook goed om je heen kijken.

Het laadsnoer is drie meter lang en heeft een gewone 230V-stekker. Die pulk je uit een opbergvakje in de deuropening van de bijrijder. De kabel opbergen is een beetje proppen, als een clown die voor een truc 25 servetten in zijn mouw perst. Dat werkt niet handig, maar zo vergeet je tenminste nooit je laadkabel. Had dan niemand bij Opel het lumineuze idee om de automatische snoerhaspel van een stofzuiger te plaatsen? Een ruk en frrrrrrt.

Wanneer komt de Opel Rocks-e naar Nederland en wat is de prijs?

Voor 8499 euro koop je de goedkoopste Rocks-e met stalen wielen en zonder telefoonhouder. Op de foto’s zie je de 9299 euro kostende Rock-e Tekno met gele accenten, vlotte wieldoppen en wel een telefoonhouder.

“Opel matst de mensheid.”

Opel is trots op zijn verkoopprijzen: het matst de mensheid voor 8499 en 9299 euro. Die trots is deels terecht, want concurrent Birò kost minimaal 14.995 euro. Van de andere kant is het niet eens zo gek lang geleden dat je voor 9 mille een gloednieuwe stadsauto kocht. Zoals een nieuwe Ford Ka voor 8995 euro in 2015. Een Mitsubishi Spacestar was destijds nog 5 euro koper.

We raden aan om de optionele binnenspiegel met zuignap te bestellen (8,91 euro op mister-auto.nl). Een adapter voor laadpalen kost 314 euro.

Wat vind ikzelf van de Opel Rocks-e (2022)?

Je kunt urenlang bakkeleien over de duizend-en-een manieren waarop de Opel Rocks-e géén echte auto is. Maar het is veel leuker om hem te waarderen voor wat-ie wel is. Een elektrisch stadswagentje dat klein vanbuiten is en ruim vanbinnen. Hij is snel genoeg, hij is comfortabel genoeg. Alles wat er niet op zit, hoef je ook niet voor te betalen en gaat niet kapot. En ondanks de botsautobesturing en de topsnelheid van 45 km/h, is het leuk om ermee door een stad als Amsterdam te racen. En de Rocks-e neemt het grootste minpunt van mijn oude Kreidler-brommer weg: als het regent zit je droog.