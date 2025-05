Fiat neemt voor de kwakkelende 500 de enige juiste beslissing

Nieuws

De vorige Fiat 500 was een kaskraker voor Fiat. De nieuwe, elektrische Fiat 500 heeft het juist heel moeilijk. Maar de redding is nabij en lust gewoon E10-benzine.

De elektrische auto verovert de autowereld minder snel dan automerken hadden verwacht. Vandaar dat overal in de hoofdkantoren razendsnel plannen worden aangepast. De Fiat 500 komt onverwacht ook als Hybrid, met benzinemotor dus.

Fiat 500 niet met automaat, maar met handbak

Een benzineauto die later ook een elektrische aandrijflijn krijgt, hebben we vaker gezien. Maar een EV die wordt omgebouwd tot een auto met een verbrandingsmotor is apart. Voor zover wij weten, was dat eigenlijk ook niet de bedoeling van Fiat. Maar nu de belangstelling voor EV's kleiner is dan gehoopt, kiest het merk eieren voor zijn geld.

Fiat geeft geen details vrij over de specs van de Fiat 500 Hybrid, al geven de foto’s al iets weg. Onder aan de middenconsole zien we geen keuzehendel voor een automaat, maar een ouderwetse schakelpook voor vijf handbediende versnellingen. De kans is groot dat er, net als bij de nieuwe Fiat Grande Panda Hybrid, ook een zestraps automaat (eDCT) in de pijplijn zit.



Verder kiest Fiat waarschijnlijk voor dezelfde aandrijflijn als bij de Grande Panda Hybrid: een 1,2-liter driecilinder, die samen met een kleine elektromotor 110 pk levert.



Fiat 500 Hybrid prijs

In november 2025 verwacht Fiat de productie van de 500 Hybrid te kunnen starten. Dat betekent waarschijnlijk dat hij begin 2026 in Nederland te koop is. Over de prijs weten we niets, maar wie weet past Fiat hetzelfde foefje toe als bij de Grande Panda. De elektrische Grande Panda en de Grande Panda Hybrid zijn precies even duur: 25.990 euro. De elektrische Fiat 500 kost 28.990 euro, een aardige indicatie voor de prijs van de 500 Hybrid.

In 2024 al geruchten

In maart 2024 berichtten we al over de plannen van Fiat voor een 500 op benzine. Dat zit zo. Toeleveranciers klapten uit de school dat Fiat een offerte had gevraagd om de productie in de Mirafiori-fabriek met bijna 100.000 te verhogen. En dat was niet omdat kopers in de rij stonden voor de elektrische Fiat 500e.

Die verkocht juist slecht; meerdere keren ging de fabriek zelfs dicht omdat de vraag ver achter bleef bij het aanbod. Fiat wilde toen nog niets verklappen over de 500 Hybrid, maar doorbreekt nu dus het zwijgen.

De ombouw is mogelijk omdat het platform waar de 500e op staat een doorontwikkeling is van het platform dat werd gebruikt voor de Alfa Romeo MiTo. En die had gewoon een benzinemotor.



