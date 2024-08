Dit is de goedkoopste private lease auto: rijden vanaf 254 euro

Nieuws

Autorijden kan erg duur zijn, maar er zijn manieren om toch voordelig achter het stuur te zitten. Zo kun je bijvoorbeeld via de private lease vergelijker van Auto Review een Fiat 500 private leasen vanaf 254 euro per maand.

Private lease zorgt voor vaste maandelijkse uitgaven, waarbij onderhoud, reparaties en verzekering zijn inbegrepen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Je rijdt in een nieuwe auto zonder de hoge aankoopprijs te betalen. Daarnaast biedt het de flexibiliteit om na afloop van de leaseperiode eenvoudig van auto te wisselen. Ook hoef je je geen zorgen te maken over de afschrijving van de auto. Dit maakt private lease een stressvrije en voordelige manier om auto te rijden.

Sinds kort is de Fiat 500 de goedkoopste auto die je kunt private leasen via onze handige vergelijker. Daarvoor krijg je een stijlvolle en tegelijkertijd zuinige hatchback die goed in zijn spullen zit. Zijn er nog meer voordelen, en wat zijn de nadelen van de 500? Wij laten het je hier weten, dan kun jij bepalen of de auto iets voor jou is. De Fiat 500 private lease je via Auto Review.

Fiat 500 in een notendop

Specificaties

Uitvoering 1.0 Hybrid Vermogen (pk) 70 Koppel (Nm) 92 Aandrijflijn Benzine (mild-hybride) Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,6 l/100 km (1 op 21,7) 0-100 sprint (seconden) 13,8 Bagageruimte (liter) 185 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 105

Pluspunten

+ Blijvend leuk en tijdloos ontwerp

+ Scherpe prijs: goedkoopste private lease auto

+ Zuinige aandrijflijn

Minpunten

- Relatief traag

- Ruimte, zowel achterin als bagageruimte (185 liter)

- Model al decennia oud, dus redelijk verouderd

Fiat 500 Urban

De Fiat 500 in kwestie is uitgevoerd als Urban. Daarmee is de 500 uitgerust met alles wat je nodig hebt, met onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

14 inch stalen velgen

LED-dagrijverlichting

ISOFIX 3-punts bevestiging

Elektrische bedienbare ramen voor

Start/stop-systeem

Fiat 500 private lease

De Fiat 500 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 254,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat 500 private lease prijzen.

Als je goedkoop wilt private leasen, is de Fiat 500 een uitstekende optie. Heb je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker, waar je nog 248 andere auto’s kunt vinden om uit te kiezen.