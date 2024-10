Welke auto kan ik nog private leasen voor 280 euro per maand?

Nieuws

Met private lease betaal je niet in een keer een torenhoog aankoopbedrag, maar toch kan de leasevorm duur uitvallen. Om te laten zien dat dit niet hoeft, gaan we met een bescheiden maximumbudget naar onze private lease vergelijker. Welke auto kunnen we private leasen voor maximaal 280 euro per maand?

Met private lease wordt autorijden veel eenvoudiger en overzichtelijker, omdat je maandelijks een vast bedrag betaalt waarin de meeste autokosten al zijn inbegrepen. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over zaken als afschrijving, verzekering of onderhoud. De enige extra kosten die je zelf moet dekken, zijn die voor brandstof of het opladen van de auto.

5 private lease auto’s voor minder dan 280 euro:

1. Hyundai i10



De Hyundai i10 is de goedkoopste auto uit onze vergelijker. Door zijn compacte afmetingen is de i10 de ideale auto voor in de stad, maar ook voor langere afstanden is de Koreaan uitstekend geschikt. Wel kost het de i10 wat tijd en moeite om op tempo te komen.



Liever zelf de beste deal zoeken? Bekijk ons aanbod in onze private lease vergelijker.

Pluspunten Minpunten + Verrassend volwassen rijeigenschappen - Mede door gebrek aan turbo een beetje futloos + Ruim in zijn klasse - Standaard niet met 5 maar 4 zitplekken + Uitgebreide veiligheidsuitrusting - Lichte koppeling vereist gewenning

De Hyundai i10 is rijk uitgerust voor zijn klasse. Standaard zijn onder andere cruise control, airconditioning, LED-dagrijverlichting, actieve rijbaanassistentie, vermoeidheidsherkenning, een 8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto en nog veel meer. De technische specificaties vind je hieronder.

Vermogen (pk) 63 Koppel (Nm) 93 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,8 l/100 km (1 op 20,8) 0-100 sprint (seconden) 15,9 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 109

2. Mitsubishi Space Star



In autobegrippen is de Mitsubishi Space Star stokoud: de basis voor dit model ligt namelijk in 2011. Dat wil overigens niet zeggen dat de stadsauto niet meer mee kan: alles in de Space Star werkt heel gebruiksvriendelijk en is lekker ongecompliceerd. Ook de beenruimte is dik in orde, al valt de kofferbak wel een beetje tegen. Tevens zou je kunnen misgrijpen op enkele rijhulpsystemen zoals bijvoorbeeld lane assist.

Pluspunten Minpunten + Alles werkt heel gebruiksvriendelijk en simpel - Verouderd: model al 10 jaar oud + Beenruimte is verrassend goed - Bagageruimte valt tegen (235 liter) + Soepele motor - Mist wat rijhulpsystemen

Private lease van de Space Star begint bij het Active-uitrustingsniveau. Daarmee beschik je standaard over airconditioning, elektrisch bedienbare ramen, een start/stop-systeem en een 7 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Vermogen (pk) 71 Koppel (Nm) 102 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l/100 km (1 op 20) 0-100 sprint (seconden) 14,1 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 113

3. Kia Picanto



De Kia Picanto is de populairste private lease-auto van Nederland: er rijden ruim 13.000 exemplaren van de auto met een private leasecontract rond. Dat is niet gek, want het is ook een van de goedkoopste opties. Daarvoor krijg je ook nog eens een auto die grondig is gefacelift. We noemen de voor- en nadelen van deze auto en enkele belangrijke technische specificaties.

Pluspunten Minpunten + Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto - Alleen beschikbaar als vierzitter + Interieur is verrassend ruim - Motor is rumoerig + Met facelift een stoer en nieuw uiterlijk - Bagageruimte (255 liter) is relatief klein

Je bestelt de Kia Picanto vanaf het DynamicLine-uitrustingsniveau. Al met de standaarduitrusting is de Picanto rijk uitgerust. Standaard vind je er onder andere cruise control, airconditioning, een achteruitrijcamera, LED-verlichting rondom, een 10,7 inch digitaal instrumentarium en een 8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto op.

Vermogen (pk) 63 Koppel (Nm) 93 Aandrijflijn Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,9 l/100 km (1 op 20,4) 0-100 sprint (seconden) 15,4 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 110

4. Fiat 500



De Fiat 500 is recentelijk na 17 jaar uit productie genomen, maar je kunt de guitige Italiaan nog altijd nieuw verkrijgen met private lease. Als je dat doet krijg je een stijlvolle en tegelijkertijd zuinige stadsauto. Een nadeel is dat de 500 wel een de krappe kant is.

Pluspunten Minpunten + Blijvend leuk en tijdloos ontwerp - Relatief traag + Zuinige aandrijflijn - Ruimte, zowel achterin als bagageruimte (185 liter) + Prettige schokloze motorisering - Model al erg oud

De Fiat 500 in kwestie is uitgevoerd als Urban. Daarmee is de 500 uitgerust met alles wat je nodig hebt, met onder andere standaard cruise control, airconditioning, parkeersensoren achter, LED-dagrijverlichting, elektrische bedienbare ramen voor en een start/stop-systeem. Duurdere uitvoeringen met extra features kun je met dit budget vergeten.

Vermogen (pk) 70 Koppel (Nm) 92 Aandrijflijn Benzine (mild-hybride) Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,6 l/100 km (1 op 21,7) 0-100 sprint (seconden) 13,8 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 105

5. Toyota Aygo X



In 2024 is de Toyota Aygo X de koploper als het gaat om private lease auto’s. De stadsauto met SUV-trekjes heeft een rijke veiligheidsuitrusting, en profiteert daarnaast ook van de ijzersterke reputatie van Toyota. Wel is de motor een beetje rumoerig en traag.

Pluspunten Minpunten + Rijke standaard (veiligheids)uitrusting - Interieur oogt enigszins goedkoop + Ijzersterke Toyota-reputatie - Instaphoek bij achterportier is krap + Onderscheidend ontwerp - Kan ietwat rumoerig zijn

Ooit was de Aygo X in een erg karige en naamloze uitvoering verkrijgbaar. Daar ontbrak onder andere een radio. Gelukkig private lease je de hatchback tegenwoordig vanaf de Play-uitvoering. Standaard zijn onder andere adaptieve cruise control, LED-dagrijverlichting, een achteruitrijcamera, airconditioning, lane departure-waarschuwing en een 9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto.

Vermogen (pk) 72 Koppel (Nm) 93 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l / 100 km (1 op 20,0) 0-100 sprint (seconden) 14,9 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 108

Goedkoop private leasen



Deze aanbiedingen zijn allemaal voor een scherpe prijs te vinden bij de ANWB. Heb je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.