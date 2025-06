Nieuws

De lege batterij van je elektrische Fiat 500 inwisselen voor een volle: waar hebben we dat eerder gehoord? Nio doet het al. Komt batterij wisselen dan toch in een stroomversnelling?



Even terug in de tijd. Voordat Nio met batterijwisselstations begon, had Tesla al geëxperimenteerd het het wisselen van accupakketten bij de Tesla Model S. En weer daarvoor paste Renault het toe bij de elektrische Fluence. Uiteindelijk zagen zowel de Fransen als de Amerikanen er vanaf. Renault ging werken met huuraccu's en Tesla zette in een enorm tempo een wereldwijd snellaadnetwerk neer. Voorlopig is Tesla daarmee erg succesvol. Nio sprong in het gat dat Tesla achterliet.



Maar nu heeft ook Fiat wel oren naar dit idee. Het merk is een proef gestart met batterijwisseltechniek in de Fiat 500e. Fiat wil een van de grootste bezwaren van een EV wegnemen: dat opladen zo lang duurt. Als je je lege batterij kunt inwisselen voor een volle, ben je in vijf minuten klaar.



Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Fiat 500 batterij wisselen

De test vindt momenteel plaats in Madrid. Het gaat om 40 Fiats 500e die zijn aangepast zodat je de batterij makkelijk kunt wisselen. Momenteel kunnen de bestuurders terecht bij één wisselstation in Madrid, maar er zijn plannen om er meer te bouwen. Fiat is bovendien van plan om de vloot in de komende maanden uit te breiden tot 100 voertuigen.

Als de test succesvol verloopt, dan mogen ook particuliere klanten gebruikmaken van de techniek, belooft Fiat-CEO Olivier François. De kans is groot dat batterij wisselen ook beschikbaar komt voor andere merken van Stellantis, al heeft de fabrikant dat niet bevestigd. De Fiat 500 is een vreemde eend in de bijt bij de compacte Stellantis-modellen. Hij staat niet op het platform waarop modellen als de Citroën e-C3, Opel Frontera en Fiat Panda staan, maar heeft een eigen technische basis.



Duimendraaien tijdens het laden: dit is straks misschien niet meer nodig.



Batterij wisselen elektrische Volvo



In 2024 werd al bekend dat Geely meer auto's gaat bouwen waarbij je kunt wisselen van batterij. En dan wordt het echt interessant, want het is aannemelijk dat Geely de techniek ook beschikbaar maakt voor de dochtermerken die in Europa populair zijn. En dan komen Volvo en Polestar in beeld en is het wisselen van de batterijen ineens geen niche meer.



Blijf betrokken bij alle nieuwe EV-techniek via onze gratis nieuwsbrief!