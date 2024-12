De orders voor deze Fiat stroomden uit alle uithoeken van de wereld binnen

Nieuws

Na bijna 20 jaar is het over en uit voor de 'nieuwe' Fiat 500. Dat wil zeggen: het model dat in 2007 op de markt kwam. We blikken terug op de concept car waarmee het allemaal is begonnen, de Fiat Trepiuno.

De Trepiuno die aan de Fiat 500 vooraf ging, werd in 2004 op de autosalon van Genève onthuld na een roerige periode voor Fiat. Het geld klotste niet bepaald tegen de plinten en Fiat wist ternauwernood uit de klauwen van General Motors te blijven. Al deed het verhaal de ronde dat GM helemaal niet op het zinkende Fiat zat te wachten.

Met de Trepiuno (zie de foto's hierboven) kreeg Fiat, inmiddels onder de bezielende leiding van Sergio Marchionne, weer zelfvertrouwen. Pers en publiek waren laaiend enthousiast over deze revival van het 'rugzakje' en het management van Fiat deed wat het moest doen: het aankondigen van serieproductie.

Gekopieerd door Toyota iQ

Maar niet alles werd 1 op 1 overgenomen. De 3+1-zitopstelling (vandaar de naam Trepiuno, 'drie plus één') bleek te kostbaar voor serieproductie. Achter in het 3,3 meter korte wagentje kon je nauwelijks zitten, maar wel als de passagier zijn stoel verder naar voren schoof. Dit trucje zou later gekopieerd worden door de Toyota iQ. De leuninkjes van de 'oprotstoeltjes' achterin kon je ook neerklappen om zo extra bagageruimte te creëren.

Fiat 500 bleek schot in de roos

De productieversie bleek een schot in de roos; de nieuwe 500 verkocht van meet af aan als een tierelier. Hij was 20 centimeter langer, waardoor achterin meer zitruimte was. Al hadden twee volwassenen hier nog steeds niks te zoeken. Het design was in grote lijnen gelijk gebleven. Kopers konden kiezen uit twee aandrijflijnen: een 1.2 viercilinder met 69 pk en een 1.4 viercilinder met 100 pk, die ook te vinden was in de o zo leuke Fiat Panda Sport.

Later volgde een tweecilinder, de door Fiat als 'revolutionair' omschreven TwinAir. Die bleek echter niet zo zuinig als beloofd en pruttelde nog meer dan een op hol geslagen espressomachine. Desondanks zijn er heel veel van verkocht. En ach, ergens paste dat gepruttel wel bij de kleine 500. Het werd kwalijker toen Fiat de tweecilinder in de veel grotere 500L lepelde.

Half miljoen proefritten

Om aan te geven hoe groot het succes van de 500 was: in het eerste weekend na zijn onthulling renden 600.000 Italianen naar de Fiat-dealer om de auto in het echt te zien. Er werden bijna een half miljoen proefritten gemaakt. De orders stroomden vanuit alle uithoeken van de wereld binnen, ook al was de auto alleen nog in Italië in het echt te zien. In Nederland en België moesten we dan ook geduld opbrengen, want de productie voor 2007 ging bijna volledig naar thuisland Italië.

Zelfs in de herfst van zijn leven verkocht de Fiat 500 bijzonder goed. 2018 is met 194.000 registraties zelfs het beste verkoopjaar in Europa. In 2020 kwam nog een mild hybrid op de markt, waarmee de 500 eindelijk de fijne motor kreeg die hij verdiende. Maar na ruim 17 jaar is nu toch het doek gevallen.

Productie tijdelijk on hold

Dat wil zeggen: van de versie uit 2007. De nieuwe, elektrische Fiat 500 blijft gewoon te koop. Maar die kan niet opboksen tegen de enorme populariteit van de benzineversie. Sterker nog: Fiat heeft tijdens de kerstdagen de productie tijdelijk stilgelegd vanwege de tegenvallende vraag ...