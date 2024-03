Nieuws

Een benzine-auto die later ook een elektrische aandrijflijn krijgt, hebben we vaker gezien. Maar een EV die wordt omgebouwd tot een auto met een verbrandingsmotor is apart. Toch overweegt Fiat om een benzinemotor in de Fiat 500e te lepelen. Zo zit dat.



Fiat zou volgens de Italiaanse krant Il Corriere della Sera aan zijn leveranciers om offertes hebben gevraagd om de productie in de MIrafiori-fabriek - waar de volledig elektrische Fiat 500e wordt gebouwd - met bijna 100.000 exemplaren te verhogen.

Nu zijn diezelfde leveranciers tegenover Automotive News Europe uit de school geklapt: Fiat onderzoekt de mogelijkheid om de Fiat 500e uit te rusten met een benzinemotor. Dat is opvallend, aangezien de 500e een aantal jaar terug werd ontwikkeld als elektrische auto. Hierbij werd voor zover wij weten geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat er ooit een benzinemotor in de auto zou worden geplaatst.

De reden: cybersecuritywet EU

Fiat heeft een goede reden om deze motorwissel te overwegen: de huidige Fiat 500 met een benzinemotor komt naar alle waarschijnlijkheid te vervallen. Dit heeft alles te maken met de nieuwe cybersecuritywetgeving die vanaf juli van dit jaar van kracht gaat in de Europese Unie.

We schreven eerder al over de wet die verschillende modellen als de Suzuki Ignis en de Porsche Macan met verbrandingsmotor de kop kost. Auto’s moeten volgens de nieuwe wet voldoen aan enkele veiligheidseisen op het gebied van cybersecurity, anders mogen ze niet worden verkocht.

Fiat 500 is hoogbejaard

Het zou niet raar zijn dat de Fiat 500 ten prooi valt aan de nieuwe EU-wet, want het model is hoogbejaard. Over het algemeen gaat een generatie van een automodel ongeveer 8 jaar mee, maar de Fiat 500 wordt in zijn huidige vorm al sinds 2007 verkocht. Dat maakt de Italiaan dus 17 jaar oud. Ter illustratie: de huidige Fiat 500 werd eerder aangekondigd (2006) dan de allereerste iPhone (2007).

500e ter vervanging van 500

Ondanks zijn gevorderde leeftijd blijft de 500 de absolute verkooptopper van Fiat. Vorig jaar ging de 500 met benzinemotor ruim 104.000 keer over de Europese toonbanken. Het verliezen van deze verkoopaantallen zou een enorme klap betekenen voor Fiat, wat verklaart waarom het mogelijk zijn heil zoekt in het ombouwen van de 500e.

De ombouw heeft kans van slagen, aangezien het platform waar de 500e op staat een doorontwikkeling is van het platform dat werd gebruikt voor de Alfa Romeo MiTo. Het proces zou echter tussen de 18 en 24 maanden in beslag nemen.