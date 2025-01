Nieuws

Fiat heeft serieuze plannen om een van de leukste versies van de Fiat Panda ooit terug te brengen.

Wij zijn dol op de Fiat Panda. Of het nu de Panda 100 HP is, de Panda Cross, de gelimiteerde Panda Alessi of de instapper van de tweede generatie met zijn vertederende grijze kunststof bumpers en wieldeksels. Net als de Fiat 500 is de Panda een icoon.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Het is dus heel slim van Fiat dat de nieuwe Fiat Grande Panda trouw blijft aan zijn voorgangers. Al is het wel de eerste keer in zijn lange bestaan dat de Panda ook leverbaar is als volledig elektrische auto.

Wat betreft CEO Oliver François kan de Grande Panda echter niet genoeg Panda zijn. Dus wil hij de wereld verblijden met de leukste Panda ooit, de 4x4.

"Ja, we zijn vastbesloten om iets in die richting te doen en zijn momenteel alle mogelijkheden aan het bekijken", liet François aan autocar.co.uk weten tijdens een mediapresentatie van de Grande Panda in Turijn. "We zoeken naar een oplossing, de vraag is nu nog alleen of het een elektrische Panda 4x4 wordt of een 4x4 met verbrandingsmotor."



Oer-Panda 4x4 is niet goedkoop ...

De eerste Panda 4x4 kwam in 1983 op de markt en had een 965 cc benzinemotor met 48 pk. Het 4x4-systeem kwam van de Oostenrijkse specialist Steyr-Puch. Die bestaat inmiddels niet meer, maar de oer-Panda 4x4 kom je nog wel eens tegen als je in de Dolomieten rijdt of de vulkaan Vesuvius bij Napels oprijdt. Voor een goed bewaard exemplaar moet je inmiddels zomaar 20 mille neerleggen.

... maar de 2de Panda 4x4 wel

Ook de tweede generatie Panda was er als 4x4. Deze Panda Climbing was uitgerust met een 1,2-liter benzinemotor (60 pk) of een 1.3 dieselmotortje met 70 pk en meer koppel, wat beter was voor wie daadwerkelijk het terrein opzocht. Deze Panda 4x4 kun je nu nog voor leuke prijzen op de kop tikken. Een tip, doe ermee wat je wilt.

Ook de derde generatie Panda kreeg 4x4-aandrijving. Als Panda Cross stond hij een stuk hoger op zijn wielen en kreeg hij zwarte kunststof bumpers en een andere neus met ronde mistpitten.

Op de hoogte blijven van al het Panda-nieuws? Meld je dan aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Fiat Panda op benzine

Overigens liet de Fiat-CEO ook weten dat er een Grande Panda met alleen een benzinemotor komt en een handbak, maar vooralsnog alleen op markten waar hier vraag naar is. In Europa richt Fiat zich voorlopig op de hybride en de elektrische uitvoering. Toch gaf François aan dat hij verwacht dat ook de simpelste Panda op den duur onze kant op komt.