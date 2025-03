Al 45 jaar lachen met de Fiat Panda: dit zijn de 10 leukste

Nieuws

Als Fiat in een dip zit, trekt de Fiat Panda het merk er vaak uit. Dat gebeurde in 1980 en 2005 en het zou de Italianen goed uitkomen als 2025 wederom een jubeljaar wordt. ln 45 jaar tijd zijn er maar drie generaties op de markt gekomen. Daar zaten wel snelle, knotsgekke, faliekant mislukte én zeer begeerlijke versies bij.





1. Panda oermodel (1980)

De eerste generatie van de Panda was baanbrekend en is toegetreden tot de eregalerij van beroemde automodellen. De Panda was compact, licht (ongeveer 700 kg) en goedkoop. Ontwerper Giugiaro hield van opmerkelijke details: de simpele stoelen konden tot bed worden omgevormd en het verschuifbare asbakje was ook al zo handig in een tijd dat ouders nog heerlijk een rokertje opstaken op weg naar het Sporthuis Centrum-huisje. Door zijn hoge daklijn en slimme indeling kon je er prima met vier mensen in zitten. Technisch was de Panda niet baanbrekend, maar wel betrouwbaar. De motoren met 650 cc of 903 cc waren niet kapot te krijgen. Dat gold de eerste jaren helaas niet voor de roestgevoelige carrosserie.

2. Panda 100 HP (2006)

Als er één Panda is waarmee je iedereen uitlacht, is het de 100 HP. De 1,4-liter motor uit de Punto werd getuned tot 100 pk en daarmee werd de Panda in 2006 een heerlijk scheurijzertje. Hij had een top van 185 km/h en wist in 9,5 seconden de 100 km/h te bereiken. Om dat geweld in zakformaat te beteugelen, monteerde Fiat onder meer schijfremmen op de achteras. Verder werden vering en demping aangepast. Een zesversnellingsbak hield het motortoerental bij hoge snelheden in toom. Het oog wil ook wat en daarom kreeg de Panda 15-inch lichtmetaal, een achterspoiler, een verchroomde eindpijp voor de uitlaat en extra dikke, aangepaste bumpers.

3. Panda Panda (2007)

Nee, dit is geen typefout. Voor de Panda op aardgas (CNG) bedacht Fiat daadwerkelijk de naam Panda Panda. De Italianen zagen rond 2007 veel potentie in deze relatief schone brandstof. Op aardgas rijden is per kilometer goedkoper dan diesel en benzine en tanken is een fluitje van een cent - als je een pompstation kon vinden ... Ook de CO2-uitstoot is lager. Daar stond een hogere basisprijs tegenover en iets hogere kosten voor onderhoud en mrb. Maar aardgas redde het niet en geen merk biedt nog modellen op CNG aan.

4. Panda Elettra (1990)

Voor Italiaanse bedrijven was het WK voetbal in eigen land een mooie aanleiding om zichzelf op de kaart te zetten met technologische hoogstandjes. Fiat deed een lire in het zakje met een elektrische auto. De Panda Elettra had 15 pk, kon 70 km/h rijden en had een actieradius van 100 kilometer, al adviseerde Fiat om niet harder te rijden dan 50 km/h. Onthaasten was het devies, want voor de sprint naar 40 km/h trok de elektrische Panda 10 seconden uit. Wel werd de remenergie al teruggewonnen. Het gewicht bleef met 1150 kilo binnen de perken, maar de ingenieurs hadden wel de achterbank verwijderd om de batterijen een plek te geven.

5. Panda 4x4 (1983)

Hoe zuidelijker je in Italië afdaalt en hoe desolater het gebied, des te vaker je ze nog in het wild ziet. De eerste Panda 4x4 stamt uit 1983 en werd aangedreven door een 965 cc-motor met 48 pk, afkomstig van de Autobianchi A112. Het was de kleinste auto met een 4WD-systeem, ideaal voor de slechte wegen waarmee Zuid-Italië in die tijd bezaaid was. De Panda 4x4 heeft menig Italiaan probleemloos op de meest afgelegen plekken gebracht. Het systeem was handmatig inschakelbaar en beschikte over een lage eerste versnelling, de Primino, voor in het terrein. Onder normale omstandigheden moest je de versnellingsbak in z'n twee zetten.

6. Panda Alessi (2005)

Laat het maar aan Italianen over om tal van variaties op de markt te brengen die de aandacht voor een verouderend model vasthouden. De Fiat 500 uit 2007 is de koning van de speciale edities (Barbie, Pink , by Gucci, Riva, by Ferrari), maar ook van de Panda verschenen knotsgekke uitvoeringen. Zo mocht Alessi, bekend van smaakvolle huishoudelijke spullen, er eentje onder handen nemen. Vooral de witte wielen trokken de aandacht van de liefhebbers en ook de onderzijde van de auto en de dakdragers zijn altijd wit. De Alessi was leverbaar in drie kleuren. Groen en zwart staan hem aardig, maar wij zouden voor oranje gaan.

7. Panda TwinAir (2012)

Een kleine, zuinige motor met twee cilinders zou een perfecte match moeten zijn met een Panda van nog geen 1000 kilo. Maar de TwinAir-motor was een flop: bij lage toerentallen was-ie niet vooruit te branden, zodat de naald van de toerenteller voortdurend richting het rode bereik moest en het verbruik hoger was dan dat van menig viercilinder. Ook het opdringerige motorgeluid was wennen. Geen merk kopieerde het idee van Fiat en de Italianen namen in 2020 met de staart tussen de benen afscheid van dit pruttelende en trillende motorblokje. Helaas hebben de meeste occasions van de Panda uit 2011 deze TwinAir onder de kap.



8. Panda 750L Italia 90 (1990)

Fiat sloofde zich in 1990 als sponsor van het WK in eigen land behoorlijk uit. Naast de Panda Elettra kwam het met een versie die door liefhebbers gekoesterd werd: de Italia 90. Fiat sponsorde dit WK, dat voor Nederland desastreus verliep. Dieptepunt was de rode kaart voor Frank Rijkaard na het beruchte spuugincident met de Duitse spits Rudi Völler. Vrolijker worden we van de wielen van de Panda Italia, in de vorm van een voetbal. Wat ons betreft winnen ze de wedstrijd voor mooiste wieldoppen aller tijden. Op de achterklep en de stoelen zie je Ciao, het voetballende poppetje dat de WK-mascotte van 1990 was.

9. Panda Jolly (2006)

In de jaren 50 introduceerde Fiat de spiaggina (strandauto), kleine auto's die werden omgebouwd tot cabrio's zonder deuren om de Italiaanse happy few van het hotel naar het strand te vervoeren. Het dak, de deuren en de raamstijlen werden verwijderd, terwijl de vloer extra werd versterkt. De stoelen waren uitgevoerd in rotan of andere waterbestendige materialen. Dat vraag toch om een moderne herinterpretatie? De 500 Jolly en 600 Multipla Jolly dienden als inspiratiebron voor deze geweldige Panda Jolly, maar Fiat durfde serieproductie toch niet aan. Het bleef bij een conceptcar.

10. PanDakar (2017)

Je hoeft geen Jan de Rooy-achtige truck te hebben om mee te doen met de Dakar-rally. Een Panda is genoeg. Fiat deed meerdere keren mee (de auto op de foto stamt uit 2007), maar pas in 2017 finishte de PanDakar. Deze versie was gebaseerd op de Fiat Panda 4x4 Cross en uitgerust met een 2,0-liter turbodiesel met 180 pk. Er werden maar een paar aanpassingen gedaan om het kleine autootje bestand te maken tegen de extreme omstandigheden van de race; van verzengende hitte tot extreme vrieskou. De PanDakar was (geen grappen over Italiaanse betrouwbaarheid ajb) in 2017 de eerste Italiaanse personenauto die wist te finishen bij de beroemde rally.